-

Τη σταγόνα του «μαρτυρίου» περνούν τα κόμματα από τις σφυγμομετρήσεις των εταιριών έρευνας. Κανένα σημάδι δεν υπήρξε το τελευταίο διάστημα για αλλαγή του σκηνικού, παρά μόνο κάποιες μικρές δημοσκοπικές «αναταράξεις». Στα κομματικά επιτελεία εργάζονται προκειμένου να κλείσουν το 2025 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η μάχη του προϋπολογισμού, που θα ολοκληρωθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά τη διάρκεια της οποίας γίνονται «ομηρικές μάχες», αλλά και η ακρίβεια μπορεί να προκαλέσουν ανακατατάξεις μέχρι το τέλος του έτους.

Θετικό μήνυμα για τη Νέα Δημοκρατία βγήκε από τη δημοσκόπηση της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΚΑΪ. Οι ενεργειακές συμφωνίες και η ανάδειξη των εξαιρετικών σχέσεων με τις ΗΠΑ συγκράτησε τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση. Κέρδισε μισή μονάδα στην πρόθεση ψήφου αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το σημαντικό είναι πως η γαλάζια παράταξη δεν δείχνει να έχει περάσει στην κατάσταση αρκετών κυβερνήσεων που είναι πολλά χρόνια στην εξουσία και η πτωτική πορεία τους δεν είναι αναστρέψιμη. Σε αυτό επενδύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να επαναλάβει την επιτυχία του 2023.

Το ΠΑΣΟΚ με το κέρδος της μισής μονάδας στην πρόθεση ψήφου απλώς κατάφερε να μην αυξηθεί πιο πολύ η «ψαλίδα» με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι αρκετό; Σε καμία περίπτωση. Αν και το τελευταίο διάστημα οι εσωκομματικές έριδες έχουν περιοριστεί στη Χαριλάου Τρικούπη ψάχνουν τον τρόπο να κάνουν το restart. Το συνέδριο του κόμματος τον Μάρτιο είναι ακόμα μακριά και κανείς δεν γνωρίζει αν θα συμπέσει με τη δημιουργία νέου φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Οι συνεχείς κόντρες με τη Νέα Δημοκρατία βοηθούν και τους δυο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκει έναν αντίπαλο προκειμένου να συσπειρώσει το κοινό του και ο Νίκος Ανδρουλάκης κάνει σαφές πως είναι ο δεύτερος ισχυρός πόλος και δεν έχει κάνει λάθος με την επιλογή της αυτόνομης πορείας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά είναι σαφές, μέσα από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις της Pulse, πως τελούν υπό την αναμονή της δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Σε δυο ημέρες θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του και θα μετρηθούν οι αντιδράσεις για το τι θα αναφέρει μέσα σε σχέση με πρώην συνεργάτες του. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης στην πολιτική του κηδεία κατάφερε να ενώσει τους πάντες στο Πάρκο Ελευθερίας την Πέμπτη, ωστόσο ήταν κάτι πρόσκαιρο. Τα «κομμάτια» του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ξανακολλήσουν, καθώς οι διαφορές μεταξύ των στελεχών σε αρκετές περιπτώσεις είναι περισσότερο προσωπικές παρά ιδεολογικές.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα και στον Αντώνη Σαμαρά τα μηνύματα της Pulse για τους δυο πρωθυπουργούς ήταν μάλλον θετικά. Το δυνητικό κοινό του πρώην πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ από 20% πριν από ένα μήνα ανέβηκε στο 24% και του πρώην πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας από 12% στο 16%. Ο πρώτος επέλεξε το τελευταίο διάστημα να προχωρήσει σε μια επιθετική επικοινωνιακή στρατηγική σε σχέση με το βιβλίο του και φαίνεται ότι απέδωσε. Ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να ταράξει τα «νερά» της «δεξιάς πολυκατοικίας» με την πρόσφατη συνέντευξή του. Τα «χαρτιά» τους δεν τα έχουν ανοίξει ακόμα φαίνεται, ωστόσο ότι ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κοντά στη δημιουργία κόμματος. Σε αυτό το περιβάλλον η «γκρίζα ζώνη» παραμένει σε ψηλά επίπεδα στο 18% με μια τάση ανόδου. Αποτελεί στοίχημα για τα κόμματα, παλαιά και νέα, να προσελκύσουν το κοινό που δεν έχει αποφασίσει σε ποια πολιτική στέγη θα καταλήξει. Συσπείρωση και προσέλκυση νέων ψηφοφόρων είναι η διττή στόχευση όλων των «μονομάχων».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.