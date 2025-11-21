Παρουσία του instacar στη μεγάλη έκθεση Xenia 2025

Παρουσιάζει τη νέα υπηρεσία hotelcar by instacar αποκλειστικά για επιχειρηματίες φιλοξενίας

Η Xenia αποτελεί κάθε χρόνο ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα για τον κλάδο της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Μια έκθεση που συγκεντρώνει την καινοτομία, τις νέες τάσεις και τις επιχειρηματικές λύσεις που διαμορφώνουν το μέλλον του τουρισμού. Το instacar θα δώσει φέτος δυναμικό «παρών», παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό μία υπηρεσία που απευθύνεται αποκλειστικά στις ανάγκες των επαγγελματιών φιλοξενίας: το hotelcar by instacar.

Η έκθεση ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο 22 Νοεμβρίου στο Metropolitan Expo, και το instacar θα βρίσκεται στο Hall 1, Περίπτερο Α36, έτοιμο να υποδεχθεί ξενοδόχους, hosts και επαγγελματίες που αναζητούν σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για τους επισκέπτες τους.

Μια υπηρεσία σχεδιασμένη για τον χώρο της φιλοξενίας

Στο επίκεντρο της παρουσίας του instacar στη Xenia βρίσκεται το hotelcar by instacar, μια νέα υπηρεσία που δημιουργήθηκε ειδικά για ξενοδοχεία, βίλες, boutique καταλύματα και επαγγελματίες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η υπηρεσία έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της αγοράς: την αυξανόμενη ζήτηση των ταξιδιωτών για άνετη, άμεση και αξιόπιστη μετακίνηση, χωρίς χρονοβόρες αναζητήσεις, ουρές στα ενοικιαζόμενα ή δυσκολίες εύρεσης αυτοκινήτου σε περιόδους υψηλής ζήτησης.

Με το hotelcar by instacar, μια επιχείρηση φιλοξενίας μπορεί πλέον να προσφέρει στους επισκέπτες της αυτοκίνητο μέσα από την ίδια τη διαμονή, χωρίς να χρειάζεται να αγοράσει όχημα ή να οργανώσει δικό της στόλο.

Το μοντέλο που συνδυάζει ευελιξία και αξία

Το hotelcar by instacar στηρίζεται σε ένα απλό και ξεκάθαρο σχήμα:

ένα σταθερό μηνιαίο μίσθωμα που περιλαμβάνει όλα όσα απαιτεί η λειτουργία ενός αυτοκινήτου.

Η υπηρεσία προσφέρει:

Μηδενική ανάγκη επένδυσης ή δέσμευσης κεφαλαίου

Μικτή ασφάλεια, service, τέλη κυκλοφορίας και οδική βοήθεια 24/7

Όχημα αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος

Παράδοση οχημάτων σε όλη την Ελλάδα

Διαχείριση της συνδρομής μέσα από την εφαρμογή instacar app

Η επιχείρηση φιλοξενίας αποκτά μέσα από την υπηρεσία μια νέα πηγή εσόδων με μηδενικό ρίσκο και ελάχιστο λειτουργικό βάρος· ενώ ο επισκέπτης απολαμβάνει μια αναβαθμισμένη εμπειρία διαμονής που περιλαμβάνει και τη μετακίνησή του.

Γιατί το hotelcar by instacar αποτελεί νέο σημείο αναφοράς

Η συμβολή του instacar στον χώρο της φιλοξενίας αποτελεί φυσική συνέχεια της στρατηγικής του brand στη σύγχρονη κινητικότητα. Με εμπειρία στο ευέλικτο leasing και στην ψηφιακή διαχείριση στόλου, η εταιρεία παρουσιάζει μια λύση που ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα του τουρισμού.

Οι σύγχρονοι ταξιδιώτες θέλουν: αυτονομία στη μετακίνηση, άνεση χωρίς πρόσθετη ταλαιπωρία και υπηρεσίες που ενσωματώνονται απρόσκοπτα στη συνολική εμπειρία τους. Οι επιχειρήσεις φιλοξενίας θέλουν τρόπους να ξεχωρίσουν, νέες πηγές εσόδων, υπηρεσίες χωρίς σύνθετη διαχείριση.

Το hotelcar by instacar συνδυάζει αυτές τις ανάγκες σε ένα ενιαίο, πρακτικό μοντέλο, το οποίο θα παρουσιαστεί αναλυτικά στο περίπτερο του instacar στη Xenia.

Τι θα δουν οι επισκέπτες στο περίπτερο του instacar

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η ομάδα του instacar θα παρουσιάσει τηn υπηρεσία, δείχνοντας πώς διαμορφώνονται τα πακέτα μίσθωσης και πώς μπορούν οι επιχειρήσεις να ενσωματώσουν το hotelcar στην καθημερινή λειτουργία τους.

Οι επισκέπτες θα μπορούν, επίσης, να ενημερωθούν για:

διαθέσιμα μοντέλα οχημάτων: από μικρά city cars έως SUV και ηλεκτρικά,

τη διαδικασία απόκτησης μέσα σε λίγα βήματα,

επιλογές διάρκειας (4, 6 ή 18 μήνες) ανάλογα με τη σεζόν και την περιοχή,

παραδείγματα χρήσης και εμπορικό όφελος για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.

Η παρουσία του instacar στην Xenia 2025 υπογραμμίζει τον ρόλο του brand ως οργανισμού που φέρνει σύγχρονες λύσεις εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη: στο σημείο όπου η φιλοξενία συναντά την κινητικότητα.

Ένα Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στην καινοτομία της φιλοξενίας

Η Xenia ανοίγει τις πύλες της αυτό το Σαββατοκύριακο και αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες επαγγελματίες του τουρισμού από όλη τη χώρα. Το instacar συμμετέχει με μια πρόταση που απαντά σε ένα από τα πιο επίκαιρα ζητήματα του κλάδου: την ανάγκη για ολοκληρωμένες, ευέλικτες υπηρεσίες φιλοξενίας που ενισχύουν την εμπειρία του επισκέπτη από την πρώτη έως την τελευταία στιγμή.

Το hotelcar by instacar δεν είναι απλώς μια νέα υπηρεσία. Είναι ένα νέο κομμάτι της εμπειρίας διαμονής. Μάθετε περισσότερα στην Xenia 2025 στο Metropolitan Expo, Hall 1, Περίπτερο Α36, 22–24 Νοεμβρίου.

Το instacar σας περιμένει να γνωρίσετε από κοντά τη νέα εποχή στην κινητικότητα για τον χώρο της φιλοξενίας.