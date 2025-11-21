ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ:-«Νέες-αποκαλύψεις-για-το-σκάνδαλο-υποκλοπών:-Η-κυβέρνηση-συγκάλυπτε-τα-πάντα»

Το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την κατάθεση του πρώην διαχειριστή της εταιρείας Krikel, εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά του Πρωθυπουργού, τονίζοντας πως «είναι για ακόμη μία φορά έκθετος». Σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος, η μαρτυρία αυτή αποκαλύπτει ένα «δυσώδες τοπίο» και φέρνει τον Πρωθυπουργό και το περιβάλλον του στο επίκεντρο της προσπάθειας συγκάλυψης ενός από τα μεγαλύτερα θεσμικά σκάνδαλα της Μεταπολίτευσης.

Στην ίδια ανακοίνωση, με τίτλο: «Νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο υποκλοπών: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα», το ΠΑΣΟΚ θέτει σειρά ερωτημάτων και ζητά άμεσες απαντήσεις.

Όπως επισημαίνεται, κατά τη συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ο πρώην διαχειριστής της Krikel, εταιρείας που σχετίζεται με την εξαγωγή του παράνομου λογισμικού Predator και την εκπαίδευση προσωπικού της Intellexa, κατέθεσε ότι η κυβέρνηση είχε πλήρη γνώση για τις υποκλοπές. Ο ίδιος αποκάλυψε πως βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Εξεταστική Επιτροπή του 2022 του υπέβαλαν ερωτήσεις για τις οποίες τον είχε προετοιμάσει ο Γιάννης Λαβράνος, κουμπάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη, στον οποίο φέρεται να ανήκει η Krikel.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η συντονισμένη αυτή ενέργεια δείχνει προσπάθεια χειραγώγησης της Εξεταστικής Επιτροπής, με εκ των προτέρων γνώση των ερωτήσεων. Επιπλέον, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, σύμφωνα με το κόμμα, οι αναφορές του μάρτυρα για παρέμβαση του Γ. Λαβράνου, ο οποίος, όπως καταγγέλλεται, είχε ειδοποιήσει συνεργάτες του για επικείμενους ελέγχους από τις εισαγγελικές αρχές, έχοντας εσωτερική πληροφόρηση.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν την ύπαρξη παρακρατικού μηχανισμού με προσβάσεις στο κράτος και τις αρχές ασφαλείας. Ο μάρτυρας φέρεται να διαβεβαιώθηκε από συνεργάτες του Λαβράνου ότι όσο η Νέα Δημοκρατία παραμένει στην εξουσία, δεν υφίσταται κίνδυνος για εκείνον.

Το κόμμα τονίζει πως η συγκεκριμένη κατάθεση εξηγεί γιατί η κυβέρνηση επιμένει σε Εξεταστικές Επιτροπές που λειτουργούν ως «παρωδία ελέγχου», όπως συνέβη τόσο με τις υποκλοπές το 2022 όσο και με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου, κατά το ΠΑΣΟΚ, το κυβερνητικό αποτύπωμα αλλοιώνει την αναζήτηση της αλήθειας.

Παράλληλα, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής καλεί την Ελληνική Δικαιοσύνη να ρίξει άπλετο φως στο σκάνδαλο των υποκλοπών και στη δράση της Krikel, η οποία υπήρξε για πέντε χρόνια αποκλειστικός προμηθευτής της Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνει εκ νέου ότι ο Πρωθυπουργός είναι έκθετος και ότι η μαρτυρία αποκαλύπτει το σκοτεινό τοπίο στο οποίο έχει βυθιστεί η χώρα.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει συγκεκριμένα ερωτήματα στα οποία, όπως αναφέρει, απαιτούνται άμεσες απαντήσεις:

«Ποιος ενημέρωνε και ‘σημάδευε’ το έργο της Εξεταστικής Επιτροπής; Ποιος κατηύθυνε τις ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και των μελών της Επιτροπής; Ποιος έδωσε εντολή για την προετοιμασία των μαρτύρων με έτοιμες ερωτήσεις; Ποιος εμπόδισε τον έλεγχο των διωκτικών αρχών;»

Καταλήγοντας, το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι «η αλήθεια πρέπει να αποκαλυφθεί στο σύνολό της. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν. Οι θεσμοί να προστατευθούν. Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Τέλος, το κόμμα θέτει το ερώτημα: «Ποιος εγγυάται πως δεν ακολουθούνται αντίστοιχες πρακτικές και στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;» και «πόσο πειστικό είναι πλέον ότι ο κύριος Ξυλούρης αποφάσισε μόνος του να επικαλεστεί το δικαίωμα της σιωπής;»

sofokleous10.gr

