Πειραιώς:-Ιδιαίτερα-θετική-εξέλιξη-στον-τομέα-του-διεθνούς-εμπορίου-η-συμφωνία-ΗΠΑ-Κίνας

Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη στον τομέα του διεθνούς εμπορίου αποτελεί η συμφωνία ΗΠΑ-Κίνας που συνομολογήθηκε από τους προέδρους τους κατά τη συνάντηση που είχαν στη Νότια Κορέα (στις 30/10).

Βάσει αυτής, η εκεχειρία παρατείνεται για έναν χρόνο και μειώνονται σημαντικά οι επιπρόσθετοι δασμοί και διοικητικοί περιορισμοί που είχαν εκατέρωθεν επιβληθεί. Ως αποτέλεσμα, η αβεβαιότητα στον χώρο του εμπορίου περιορίστηκε σημαντικά, αλλά και γενικότερα, καθώς εύλογα θεωρείται ότι υπάρχει διάθεση συνεννόησης παρά έντασης μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών. Παράλληλα, με την άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ και χωρών της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής διατηρείται η εύθραυστη ανακωχή μεταξύ Ισραήλ –Χαμάς. Αντίθετα, δεν διαφαίνεται πρόοδος στο ουκρανικό ζήτημα.

Στις ΗΠΑ, η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ των δύο πολιτικών παρατάξεων για τη διάρθρωση των δαπανών και γενικότερα του κρατικού προϋπολογισμού οδήγησε σε αναστολή λειτουργίας (shutdown) των μη κρίσιμων ομοσπονδιακών υπηρεσιών από την 1η Οκτωβρίου έως και την 12η Νοεμβρίου, τη μακροβιότερη ιστορικά. Ωστόσο, δεδομένου ότι η διακομματική συμφωνία εξασφαλίζει χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού κράτους έως τις 30/1/2026, το ενδεχόμενο νέας κρίσης σύντομα δεν μπορεί να αποκλειστεί. Από τα λίγα οικονομικά στοιχεία και τους πρόδρομους δείκτες που δημοσιεύθηκαν από την 1η Οκτωβρίου και μετά, πέραν μιας επιβράδυνσης σε αυτό το διάστημα που εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινή, ο ρυθμός ανάπτυξης δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί σημαντικά. Επιπρόσθετα, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των δασμών παραμένουν απρόσμενα ήπιες. Ωστόσο, οι συνθήκες στην αγορά εργασίας φαίνεται να έχουν χειροτερεύσει κατά το τελευταίο διάστημα, ανησυχία που οδήγησε τη Fed στη μείωση του παρεμβατικού επιτοκίου της κατά 25 μ.β. στην τελευταία συνεδρίασή της (στις 30/10).

Στην Ευρωζώνη, ο ρυθμός ανάπτυξης κατά το Γ΄ Τρίμηνο διαμορφώθηκε στο 0,2% σε τριμηνιαία βάση και στο 1,4% σε ετήσια (Β΄ Τρίμ. 25: 0,1% και 1,5% αντίστοιχα). Οι ιδιαίτερα καλές συνθήκες στην αγορά εργασίας διατηρούνται επηρεάζοντας θετικά την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ και ο πληθωρισμός συνεχίζει να κινείται γύρω στο 2%, όσο και ο στόχος της ΕΚΤ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα βασικά επιτόκιά της στην τελευταία συνεδρίασή της. Παρόλα αυτά, η ευρωπαϊκή οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με ισχυρές προκλήσεις. Μεταξύ των άλλων, απαιτούνται μεγάλου ύψους επενδύσεις για να μπορέσει να ακολουθήσει τις τεχνολογικές εξελίξεις, να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει σημαντικά το ενεργειακό κόστος ώστε οι επιχειρήσεις της να παραμείνουν διεθνώς ανταγωνιστικές. Ταυτόχρονα, οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες και η γήρανση του πληθυσμού επιτείνουν την πίεση στους κρατικούς προϋπολογισμούς για περικοπές δαπανών, συχνά μη δημοφιλών, ενισχύοντας την πολιτική αστάθεια.

Στην Κίνα, τα τελευταία οικονομικά στοιχεία καταδεικνύουν αξιοσημείωτη επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης, αν και για συνολικά για το 2025 φαίνεται πως θα επιτευχθεί ο στόχος του «περίπου 5%». Με τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν μπορεί να εκτιμηθεί εάν η εν λόγω επιβράδυνση είναι προσωρινή ή όχι. Αναμφίβολα, κρίσιμος παράγοντας στη διατήρηση μιας ισχυρής αναπτυξιακής δυναμικής αποτελεί η σημαντική ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης που, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, δεν είναι ακόμη ορατή.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η παρουσίαση στο τέλος του κειμένου.