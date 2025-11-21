Πού-θα-κριθεί-το-στοίχημα-της-κατανάλωσης-το-2026

Τι δείχνουν τα στοιχεία της NielsenIQ και της Circana για την κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ. Η εικόνα του 2025 και οι προσδοκίες για τη νέα χρονιά. Πως διαμορφώνεται το τοπίο.

Αισιοδοξία για την πορεία της κατανάλωσης το 2026 διακατέχει την εγχώρια αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου, με παράγοντες της αγοράς να προβλέπουν πως τα καλά μηνύματα που εκπέμπονται μέσα στο 2025 θα συνεχιστούν και την επόμενη χρονιά.

«Το 2025 αποδεικνύεται μια εξαιρετική χρονιά», επιβεβαίωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NielsenIQ, Βάιος Δημοράγκας, κάνοντας λόγο για μια ανάπτυξη που «τρέχει» με 6%, στηριζόμενη και στις αυξήσεις σε επίπεδο όγκων. «Το 2025 η ανάπτυξη ήρθε λόγω αύξησης τεμαχίων και αξίας», εξήγησε από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Circana, Παναγιώτης Μπορέτος. «Η σταθεροποίηση των τιμών βοήθησε στην αύξηση των όγκων», σημείωσε δε ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας.

Το παράδοξο

Μιλώντας από το βήμα του 16ου Συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ, ο κ. Δημοράγκας παρουσίασε το παράδοξο που διέπει την ελληνική αγορά του λιανεμπορίου. Ο καταναλωτής, αν και πιεσμένος, εξακολουθεί να στέλνει καλά μηνύματα για την αγορά.

Όπως εξήγησε, ο παγκόσμιος καταναλωτής βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση έναντι της προηγούμενης τριετίας. Παραμένει προβληματισμένος για το κόστος ζωής του αλλά είναι ελαφρώς πιο αισιόδοξος από το πρόσφατο παρελθόν. Ο δε Έλληνας εμφανίζεται πολύ πιο απαισιόδοξος.

Τι ανησυχεί τον Έλληνα καταναλωτή

Ψηλά στην ατζέντα των προβληματισμών των ελληνικών νοικοκυριών ενόψει της νέας χρονιάς περιλαμβάνονται η αβεβαιότητα για το κόστος των ειδών διατροφής, η ανησυχία για το κόστος των λογαριασμών κοινής ωφέλειας, ο πόλεμος/συρράξεις και η εργασιακή ανασφάλεια.

«Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες καταναλωτές είναι struggler, δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα», σχολίασε ο κ. Δημοράγκας, καθιστώντας σαφές πως αυτού του είδους οι ανησυχίες καθρεφτίζονται άμεσα στις επιλογές στο ράφι του σούπερ μάρκετ. «Οι Έλληνες υιοθετούν στοχευμένες τακτικές, όπως η αναζήτηση προϊόντων με φθηνότερη τιμή».

«Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για ψυχολογία του καταναλωτή», σημείωσε στο ίδιο μήκος κύματος και ο κ. Μπορέτος, αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχονται τα ελληνικά νοικοκυριά.

Οι καταλύτες για την ανάπτυξη της κατανάλωσης

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της NielsenIQ, τρεις είναι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της κατανάλωσης τους επόμενους μήνες. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο «ζορισμένος» Έλληνας καταναλωτής. Ο «ζορισμένος» Έλληνας τόσο στην ψυχολογία του όσο και στην τσέπη του που όπως επιδεικνύει αντοχές. Ωστόσο, δεν είναι σε θέση να σηκώσει ένα νέο μεγάλο κύμα ανατιμήσεων. Έπεται η εικόνα των όγκων στην κατανάλωση, παράγοντας που συνιστά το «κλειδί της επιτυχίας» για τον κ. Δημοράγκα και τέλος, τρίτος παράγοντας που θα καθορίσει την επόμενη μέρα των αγορών στο ράφι είναι τα brands. Μάρκες που δίνουν ουσιαστικές λύσεις στην καθημερινότητα, όχι απαραίτητα στη φθηνότερη τιμή.

Από την πλευρά του ο κ. Μπορέτος διαπιστώνει πως ο καταναλωτής αλλάζει, επιθυμεί προϊόντα που ωφελούν τον οργανισμό του, στρέφεται στη βιωσιμότητα, αλλά και στην κατανάλωση στο σπίτι. Καθώς πια δεν υπάρχει διαφορά ως προς την ποιότητα των προϊόντων, η ανάπτυξη της ιδιωτικής ετικέτας καλά κρατεί.

«Οι αγορές στα σούπερ μάρκετ εμπεριέχουν φόβο. Η εμπειρία πρέπει να γίνει πιο διασκεδαστική», σημείωσε.

Νέος Κώδικας Δεοντολογίας

Αναφορικά με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας που τέθηκε σε ισχύ την περασμένη άνοιξη, ο κ. Δημοράγκας διαπιστώνει πως μπορεί να επηρεάστηκαν οι προωθητικές ενέργειες, αλλά δεν επλήγη η κατανάλωση, με τον κ. Μπορέτο να επισημαίνει πως παρατηρήθηκαν αυξήσεις τιμών, όπου λειτούργησε ο νέος κώδικας.

Για τον κ. Λαβίδα «όποια παρέμβαση βοηθάει, είναι θετική», ενώ από την πλευρά του ο Γενικός Διευθυντής της Δ. Μασούτης, Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, χαρακτηρίζει πρώιμη κάθε αποτίμηση. «Είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε τα αποτελέσματα. Είναι μια μεγάλη αλλαγή και θέλει χρόνο», σημειώνει.