Πτώση-στις-Ευρωαγορές:-Τεχνολογικός-τομέας-και-αμυντικές-μετοχές-πλήττονται-από-παγκόσμια-αβεβαιότητα

Οι ευρωπαϊκές αγορές επανέλαβαν την πτωτική τους πορεία την Παρασκευή 21/11, καθώς η μεταβλητότητα των αμερικανικών μετοχών τεχνολογίας επηρεάζει και την Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με πτώση 0,33% στις 562.10 μονάδες με τις περισσότερες αγορές και τους περισσότερους κλάδους σε αρνητικό έδαφος.

Πιο αναλυτικά, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

DAX Γερμανίας: 23.096,49 μονάδες (- 0,78%)

FTSE Βρετανίας: 9.539,71 μονάδες (+0,13%)

CAC Γαλλίας: 7.982,65 μονάδες (+0,02%)

ΙΒΕΧ Ισπανίας: 15.830,80 μονάδες (- 0,99%)

ΜΙΒ Ιταλίας: 42.661,67 μονάδες (- 0,60%)

Οι παγκόσμιες μετοχές έχουν παρουσιάσει έντονες διακυμάνσεις αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για την αποτίμηση των μετοχών τεχνητής νοημοσύνης επηρεάζουν τις αγορές. Μια μικρή ανάπαυλα από την τετραήμερη πτώση ήρθε μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Nvidia την Τετάρτη, αλλά τα κέρδη της αναιρέθηκαν γρήγορα την Πέμπτη, καθώς οι μετοχές που διαπραγματεύονται στη Νέα Υόρκη έχασαν έδαφος.

Την Παρασκευή, οι ασιατικές μετοχές ημιαγωγών υπέστησαν μεγάλη πτώση, ενώ τα αμερικανικά futures μετοχών σημείωσαν άνοδο.

Στις ευρωπαϊκές μετοχές, η ολλανδική εταιρεία ημιαγωγών BE Semiconductor έκλεισε με πτώση 5,6%, ενώ οι κατασκευαστές εξοπλισμού chip ASMI και ASML υποχώρησαν 4,6% και 6,3% αντίστοιχα.

Ο περιφερειακός δείκτης Stoxx Europe Technology έκλεισε με πτώση 2,3%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι ειδήσεις γύρω από πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία επηρεάζουν επίσης το κλίμα στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες, με αναφορές ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα διαπραγματεύονται μυστικά σχέδιο ειρήνης που θα μπορούσε να αναγκάσει τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι να λάβει δύσκολες αποφάσεις.

Το πρακτορείο Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι το σχέδιο ειρήνης θα απαιτούσε από το Κίεβο να παραχωρήσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς στη Μόσχα και να μειώσει το στρατό του.

Ο Ζελένσκι, ο οποίος προηγουμένως είχε απορρίψει την ιδέα ότι η χώρα του θα παραχωρούσε έδαφος για να τερματιστεί η σύγκρουση, δήλωσε στο Telegram την Πέμπτη το βράδυ ότι του είχαν παρουσιαστεί προτάσεις ειρηνευτικού σχεδίου από αμερικανικές αντιπροσωπείες νωρίτερα εκείνη την ημέρα.