Πόσο-θα-πωλείται-το-τετραγωνικό-στα-νέα-σπίτια-στο-ΦΙΞ-Θεσσαλονίκης

Από 5.500 έως 10.000 ευρώ ανά τ.μ. θα κυμαίνεται η τιμή πώλησης των κατοικιών που θα κατασκευαστούν στην πρώην ζυθοποιία Φιξ της Θεσσαλονίκης από την Dimand.

Πρόκειται για μια επένδυση με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει περίπου τα 200 εκατ. ευρώ, στην οποία οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026 με χρόνο ολοκλήρωσης το 2029.

Αν και τώρα σχεδιάζονται ακόμα πολλές πτυχές του έργου, η διάθεση των προϊόντων θα γίνει άμεσα. Η προπώληση των διαμερισμάτων θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο σε μια διαδικασία που ίσως κρατήσει 2-3 χρόνια, ανέφερε ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Dimand, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη χθες.

Το ενδιαφέρον από αγοραστές είναι έντονο, υπογράμμισε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι κατοικίες απευθύνονται σε Έλληνες αγοραστές και άτομα με οικογενειακές ρίζες στη συμπρωτεύουσα. Η μέση τιμή των διαμερισμάτων ανέρχεται στις 7.000 ευρώ ανά τ.μ.

Το σχέδιο προβλέπει συνολικά 96 κατοικίες με κατασκευαστικό κόστος των 4.500 ευρώ ανά τ.μ. Στόχος της εταιρείας είναι να παραμείνει η απόδοση της επένδυσης (IRR) πάνω από το 20%, σημείωσε ο κ. Ανδριόπουλος.

Οι κατοικίες θα ξεκινούν από διαμερίσματα των 70 τ.μ. με τιμή πώλησης στα 300.000 ευρώ φτάνοντας ακόμα και τα 2,5 εκατ ευρώ για τα penthouse. Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία χρηματοδοτεί το έργο, θα αναλάβει και υποστηρικτικό ρόλο στη διαδικασία πώλησης, παρέχοντας δάνεια και σε αγοραστές.

Πρόκειται για έργο σε συνολική έκταση οικοπέδου περίπου 24.500 τ.μ., που θα περιλαμβάνει την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων, καθώς και την κατασκευή δύο νέων κτιρίων. Θα αποτελείται από ένα σύνθετο συγκρότημα μικτής χρήσης που θα φιλοξενεί κατοικίες, δύο ξενοδοχεία, καθώς και χώρους εμπορικούς, πολιτιστικούς και 2 έως 4 χώρους γαστρονομίας.

Το μοντέλο χρήσης των κατοικιών θα στηρίζεται και στα δύο ξενοδοχεία – ένα boutique και ένα των 153 δωματίων. «Θα έχουμε πολύ μεγάλους κοινόχρηστους χώρους και τα διαμερίσματα θα προσφέρονται με τρεις εναλλακτικές επιπλώσεις. Οι κάτοικοι θα μπορούν επίσης να απολαμβάνουν και τις υπηρεσίες των ξενοδοχείων, όπως το spa», υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος.

Ο Πύργος Πειραιά και το Μινιον

Στη συνέχεια, ο κ. Ανδριόπουλος μίλησε και για τις άλλες επενδύσεις της Dimand, αναφέροντας ότι προχωράει η αδειοδοτική διαδικασία για τις κατοικίες του Μινιόν και ότι αναμένεται να ξεκινήσει η προπώλησή τους το 2026. Σχετικά με τον Πειραιά, τόνισε ότι το 87% του Πύργου είναι μισθωμένο και ότι αναμένεται να κλείσουν νέες συμφωνίες σύντομα.

«Μας μένουν 3,5 όροφοι προς μίσθωση που τους διαπραγματευόμαστε τώρα. Νομίζω μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα έχουν κλείσει. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα», καταλήγει ο ίδιος.