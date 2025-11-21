Σήμα – SOS από τη Λαγκάρντ: H ανάπτυξη της Ευρώπης στηρίζεται σε «έναν κόσμο που εξαφανίζεται»

Η ευημερία της Ευρώπης είναι «κουρδισμένη σε έναν κόσμο που σταδιακά εξαφανίζεται», δήλωσε την Παρασκευή η Κριστίν Λαγκάρντ, καλώντας τους Ευρωπαίους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να ξεπεράσουν επιτέλους «χρόνια αδράνειας».

Από το βήμα του European Banking Congress στη Φρανκφούρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προειδοποίησε ότι το «παλιό μοντέλο ανάπτυξης» της Ευρώπης έχει καταστεί ξεπερασμένο, καθώς η εξάρτησή της από τις εξαγωγές έχει εξελιχθεί σε «ευπάθεια».

«Προβλέπαμε άνοδο 8% – στην πραγματικότητα, δεν αυξήθηκαν καθόλου»

Αναφερόμενη σε διετή πρόβλεψη της ΕΚΤ για άνοδο των εξαγωγών της ευρωζώνης κατά 8% έως τα μέσα του 2025, η Λαγκάρντ τόνισε: «Στην πραγματικότητα, δεν έχουν αυξηθεί καθόλου».

Χωρίς να κατονομάσει τη Γερμανία, σημείωσε ότι «χώρες με μεγάλους βιομηχανικούς κλάδους» έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με «παρατεταμένη ύφεση στη βιομηχανική παραγωγή».

Στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε το καλοκαίρι στα επίπεδα του 2005, με την αυτοκινητοβιομηχανία και τον ευρύτερο κλάδο μηχανολογίας να εισέρχονται σε κρίση.

Ανάγκη ενίσχυσης της εγχώριας οικονομίας

Η πρόεδρος της ΕΚΤ κάλεσε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να κινηθούν επιθετικά προς την ενίσχυση της εσωτερικής οικονομίας, η οποία –όπως είπε– ήδη παρουσιάζει «λανθάνουσες δυνάμεις».

«Η εμπειρία μας φέτος έδειξε ότι μια ανθεκτική εγχώρια οικονομία μπορεί να προστατεύσει την Ευρώπη από τις παγκόσμιες αναταράξεις», ανέφερε.

Παρά το δύσκολο διεθνές περιβάλλον, η ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ αποδείχθηκε ελαφρώς ισχυρότερη από τις εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζιτών και των αναλυτών. Το τρίτο τρίμηνο, το ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό διπλάσιο των προβλέψεων, καθώς η γαλλική οικονομία κατέγραψε την ταχύτερη άνοδο από το 2023.

Μετά από 8 μειώσεις επιτοκίων από τα μέσα του 2024, που μείωσαν το κόστος δανεισμού στο 2%, η ΕΚΤ διατηρεί από τον Ιούνιο σταθερή τη νομισματική πολιτική.

«Σαν δασμοί 100% στις υπηρεσίες»

Η Λαγκάρντ κάλεσε τις κυβερνήσεις της ΕΕ να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εγχώριες δυνατότητες καταργώντας τα εμπόδια στην ενιαία αγορά. Αναφέρθηκε μάλιστα σε επικείμενη ανάλυση της ΕΚΤ που δείχνει ότι οι σημερινοί φραγμοί στην αγορά ισοδυναμούν με:

δασμό 100% στις υπηρεσίες

δασμό 65% στα αγαθά

«6 χαμένα χρόνια»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, η Λαγκάρντ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους πολιτικούς ότι επί έξι χρόνια άφησαν την εσωτερική αγορά «να μένει στάσιμη», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο σταδιακής, αλλά μόνιμης υποβάθμισης.

«Άλλα έξι χρόνια αδράνειας – και χαμένης ανάπτυξης – δεν θα ήταν απλώς απογοητευτικά. Θα ήταν ανεύθυνα», είπε.

Η ευρωπαϊκή οικονομική αδυναμία, συμπλήρωσε, «δεν προκαλεί θεαματικές κρίσεις», αλλά «ροκανίζει την ανάπτυξη αθόρυβα, καθώς κάθε νέο σοκ μάς σπρώχνει σε ελαφρώς χαμηλότερη τροχιά». Με την πάροδο του χρόνου, αυτό οδηγεί σε «ουσιαστική» υποχώρηση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας.