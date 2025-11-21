Σε-σώμα-συγκροτήθηκε-το-νέο-διοικητικό-συμβούλιο-του-ΣΕΠΕΥ

Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ) ανακοινώνει πως στις 20/11/2025 συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΟΥΛΗΣ – PHAROS Α.Ε.Ε.Δ. – Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ – ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ. – Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ – CONTRACT MOMENTUM Α.Ε.Ε.Δ. – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. – ΤΑΜΙΑΣ

ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – HELLAS FIN Α.Ε.Π.Ε.Υ. – ΜΕΛΟΣ ΔΣ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – FORUM Α.Ε.Ε.Δ. – ΜΕΛΟΣ ΔΣ

Το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει τον σύνδεσμο μέχρι το Νοέμβριο του 2028, όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση.