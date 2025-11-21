Close Menu
    Friday, November 21
    Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΠΕΥ

    Το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΣΕΠΕΥ) ανακοινώνει πως στις 20/11/2025 συγκροτήθηκε σε σώμα και η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη:

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.Ε.Δ. – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

    ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΟΥΛΗΣ – PHAROS Α.Ε.Ε.Δ. – Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

    ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΧΟΣ – ZACHOS Α.Ε.Ε.Δ. – Β ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΗΡΑΚΛΗΣ ΡΟΥΠΑΣ – CONTRACT MOMENTUM Α.Ε.Ε.Δ. – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΗΛΙΑΣ ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ – FAST FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ. – ΤΑΜΙΑΣ

    ΛΥΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – HELLAS FIN Α.Ε.Π.Ε.Υ. – ΜΕΛΟΣ ΔΣ

    ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – FORUM Α.Ε.Ε.Δ. – ΜΕΛΟΣ ΔΣ

    Το ανωτέρω διοικητικό συμβούλιο θα διοικήσει τον σύνδεσμο μέχρι το Νοέμβριο του 2028, όπως γνωστοποιεί σχετική ανακοίνωση. 

