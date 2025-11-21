Στα-2,5-δισ.-ευρώ-η-αύξηση-φόρων-«εμμέσως»-πλην-σαφώς

Βαρύ θα είναι, και το 2026, το φορολογικό φορτίο για εκατομμύρια φορολογούμενους, καθώς και τον επόμενο χρόνο καλούνται να συνεισφέρουν στα δημόσια ταμεία επιπλέον 2,499 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3,5%, παρά τις μειώσεις φόρων.

Ο νέος «λογαριασμός» που έρχεται, παρά τη φορολογική μεταρρύθμιση ύψους 1,76 δισ. ευρώ, προαναγγέλλεται με τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2026, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, από τα μεγέθη του οποίου προκύπτει ότι τα έσοδα από φόρους αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 73,645 δισ. ευρώ, από 71,146 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι θα «κλειδώσουν» στο τέλος του τρέχοντος έτους.

Για μία ακόμη χρονιά, φυσικά, τη «μερίδα του λέοντος» στην αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης κατέχουν οι έμμεσοι φόροι, με πρώτο στη λίστα τον ΦΠΑ, από τον οποίο υπολογίζεται ότι θα εισρεύσει στα δημόσια ταμεία επιπλέον 1,6 δισ. ευρώ, το επόμενο έτος.

Όσον αφορά την άμεση φορολογία, τα νομικά πρόσωπα κόβουν πρώτα το «νήμα», καθώς θα πληρώσουν επιπλέον 788 εκατ. ευρώ, ενώ, αντίθετα, τα φυσικά πρόσωπα θα εισφέρουν στην κρατική «δεξαμενή» 75 εκατ. ευρώ λιγότερα από φέτος, λόγω, φυσικά, των νέων παρεμβάσεων στη φορολογία.

Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι ότι οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 8,038 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 349 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το προσχέδιο του νέου Κρατικού Προϋπολογισμού, τα έσοδα από φόρους αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

1. Φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών

Τα έσοδα από φόρους επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 40.872 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.658 εκατ. ευρώ ή 4,2% έναντι του 2025. Ειδικότερα:

– τα έσοδα από τον ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 29.229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.603 εκατ. ευρώ έναντι του 2025 και

– τα έσοδα από τους ΕΦΚ προβλέπονται στο ποσό των 7.460 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025.

2. Φόρος εισοδήματος

Τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 26.757 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 690 εκατ. ευρώ ή 2,6% έναντι του 2025. Ειδικότερα:

– ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.815 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 75 εκατ. ευρώ έναντι της εκτίμησης του 2025, ως απόρροια των νέων παρεμβάσεων και κυρίως της αναμόρφωσης της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, με εκτιμώμενη απώλεια εσόδων ύψους 1.218 εκατ. ευρώ και παρά την προβλεπόμενη αύξηση των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας, των συντάξεων και της αναμενόμενης νέας αύξησης του κατώτατου μισθού και

– ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να ανέλθει στο ποσό των 8.576 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 788 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, λόγω των εκτιμώμενων αυξημένων αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων κατά το τρέχον φορολογικό έτος, τα οποία θα δηλωθούν το έτος 2026.

3. Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας

Τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 2.328 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του 2025. Μέρος της μεταβολής προκύπτει από τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους (και την κατάργησή του το έτος 2027).

4. Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών

Από τους φόρους και τους δασμούς επί εισαγωγών προβλέπονται έσοδα ύψους 432 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27 εκατ. ευρώ έναντι του 2025.

5. Φόροι κεφαλαίου

Οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν σε 250 εκατ. ευρώ, χωρίς να παρουσιάζουν μεταβολή έναντι του 2025.

6. Μεταβιβάσεις

Τα έσοδα από μεταβιβάσεις αναμένεται να ανέλθουν στο ποσό των 10.930 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.623 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από το ΤΑΑ κατά 1.657 εκατ. ευρώ, μετά την προσαρμογή κατά ESA.

7. Λοιπά τρέχοντα έσοδα

Τα λοιπά τρέχοντα έσοδα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 2.274 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 688 εκατ. ευρώ έναντι του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης των εσόδων από τα μερίσματα των φορέων του Δημοσίου κατά 76 εκατ. ευρώ, της αρνητικής επίδρασης των προκαταβολών από τα ευρωπαϊκά προγράμματα κατά 305 εκατ. ευρώ, των μειωμένων επιστροφών από ΝΠΔΔ για εκτέλεση έργων επενδύσεων κατά 82 εκατ. ευρώ, καθώς και λόγω των μειωμένων τόκων καταθέσεων που εισπράττει το ελληνικό Δημόσιο κατά 194 εκατ. ευρώ.

8. Επιστροφές εσόδων

Οι επιστροφές αχρεωστήτως εισπραχθέντων εσόδων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 8.038 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 349 εκατ. ευρώ έναντι του 2025