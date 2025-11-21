Συμβατικός ο υβριδικός πόλεμος της Ρωσίας στην Ευρώπη; – Sł. Sierakowski

Από τις εμπρηστικές επιθέσεις σε αμάχους μέχρι τον πρόσφατο βομβαρδισμό μιας σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Βαρσοβίας και Ουκρανίας, οι ρωσικές προκλήσεις εντός της Πολωνίας εντείνονται. Υποδαυλίζοντας αντιουκρανικά και αντιευρωπαϊκά αισθήματα, το Κρεμλίνο ελπίζει να ενδυναμώσει τους «χρήσιμους ηλίθιους» της πολωνικής λαϊκιστικής δεξιάς.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ – Στις 14 Νοεμβρίου, δύο πράκτορες προσπάθησαν να σαμποτάρουν τη σιδηροδρομική γραμμή που εκτείνεται από τη Βαρσοβία στην Ουκρανία. Μια έκρηξη κατέστρεψε ένα τμήμα της γραμμής κοντά στο χωριό Μίκα, ενώ ένα άλλο περιστατικό προκάλεσε ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης κοντά στον σταθμό Γκόλαμπ, αναγκάζοντας ένα τρένο που μετέφερε 475 επιβάτες να κάνει επείγουσα στάση. Αν δεν είχε αντιδράσει γρήγορα ο μηχανοδηγός, θα υπήρχαν νεκροί.

Σύμφωνα με μεταγενέστερα δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης , η ζημιά προκλήθηκε από τρεις εκρηκτικούς μηχανισμούς τοποθετημένους σε απόσταση αρκετών δεκάδων εκατοστών μεταξύ τους. Στη συνέχεια, σε ομιλία του ενώπιον του πολωνικού κοινοβουλίου, ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ κοινοποίησε ευρήματα της πολωνικής εισαγγελίας και των ειδικών υπηρεσιών (σε συνεργασία με συμμαχικές χώρες), τα οποία διαπίστωσαν ότι οι φερόμενοι ως δράστες, Γεβχένι Ιβάνοφ και Ολεξάντρ Κονόνοφ, ήταν Ουκρανοί πολίτες που είχαν φτάσει από τη Λευκορωσία – ένα κράτος-πελάτη του Κρεμλίνου – και επέστρεψαν εκεί αμέσως μετά. Ο ένας είχε καταδικαστεί προηγουμένως στην ουκρανική πόλη Λβιβ για πράξεις δολιοφθοράς, και ο άλλος είναι κάτοικος του υπό ρωσικό έλεγχο Ντονμπάς.

Είναι συνήθης πρακτική για το Κρεμλίνο να χρησιμοποιεί Ουκρανούς για να πραγματοποιεί επιθέσεις στην Πολωνία, κάτι που ο Υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι έχει χαρακτηρίσει ως κρατική τρομοκρατία. Οι επιτιθέμενοι συνήθως στρατολογούνται από κατεχόμενα εδάφη, όπου είναι εύκολο να επιβληθεί η συνεργασία απειλώντας την οικογένεια του στόχου. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πολωνικές αρχές γνώριζαν ήδη τα βιογραφικά στοιχεία και τα πρόσωπα των σαμποτέρ και έχουν ισχυριστεί ότι και οι δύο ενεργούσαν για λογαριασμό της Ρωσίας.

Οι επιτιθέμενοι χρησιμοποίησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό στρατιωτικής ποιότητας C4, τον οποίο πυροδότησαν χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο 300 μέτρων καθώς περνούσε το τρένο – ένας τρόπος λειτουργίας που συνάδει με προηγούμενες περιπτώσεις ρωσικής δολιοφθοράς. Η τοποθέτηση των εκρηκτικών σε μια καμπύλη πάνω σε ένα αρκετά ψηλό ανάχωμα υποδηλώνει πρόθεση εκτροχιασμού του τρένου. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ρώσοι θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν την ικανότητά τους να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία.

Οι ρωσικές προκλήσεις στην Πολωνία γίνονται όλο και πιο συχνές και πιο επικίνδυνες. Τον Μάιο του 2024, πράκτορες που ενεργούσαν για λογαριασμό της Ρωσίας προκάλεσαν μια τεράστια πυρκαγιά σε ένα εμπορικό κέντρο στην οδό Marywilska στη Βαρσοβία και έβαλαν επίσης φωτιά σε ένα εργοστάσιο χρωμάτων στο Βρότσλαβ. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τα υπάρχοντά τους και τις δουλειές τους. Και στις δύο περιπτώσεις, οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν. Στη συνέχεια, υπήρξε η εισβολή 19 drones σε πολωνικό έδαφος τον Σεπτέμβριο του 2025 – ένα γεγονός που συγκέντρωσε ευρεία κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις θα μπορούσαν να είχαν οδηγήσει σε θύματα, αλλά ευτυχώς δεν το έκαναν. Αλλά η τελευταία περίπτωση είναι διαφορετική, επειδή η πρόκληση θυμάτων φαίνεται να ήταν η συγκεκριμένη πρόθεση.

Υπάρχουν κάθε λόγο να αναμένουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Η γκρίζα ζώνη μεταξύ ειρήνης και πολέμου συρρικνώνεται γρήγορα. Η Ρωσία θέλει να δημιουργήσει μια σφήνα μεταξύ Πολωνίας και Ουκρανίας, να εμβαθύνει την ήδη ακραία πολιτική πόλωση στην Πολωνία και να ενδυναμώσει τις εγχώριες δυνάμεις που είναι εχθρικές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσοι μιλούν για αποχώρηση της Πολωνίας από την ΕΕ κερδίζουν έδαφος και σημειώνουν θεαματικές επιτυχίες.

Σε ομιλία του στις 11 Νοεμβρίου, Ημέρα Ανεξαρτησίας της Πολωνίας, ο νέος δεξιός πρόεδρος, Κάρολ Ναβρότσκι, δεν ανέφερε ούτε μία φορά τη Ρωσία ως απειλή. Αντίθετα, έστρεψε την οργή του στην ΕΕ. «Ο Πρόεδρος της Πολωνίας δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να γίνουμε ξανά το παγώνι και ο παπαγάλος των εθνών, επαναλαμβάνοντας παθητικά ό,τι προέρχεται από τη Δύση», δήλωσε. «Ορισμένοι Πολωνοί πολιτικοί είναι έτοιμοι να παραδώσουν την πολωνική ελευθερία, την ανεξαρτησία και την κυριαρχία κομμάτι-κομμάτι σε ξένους θεσμούς, δικαστήρια και ξένες ατζέντες της ΕΕ». Παρά τις επανειλημμένες προσκλήσεις, ο Ναβρότσκι αρνήθηκε να κάνει το σύντομο ταξίδι στο Κίεβο για να μιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κρεμλίνο γνωρίζει καλά ότι το λαϊκιστικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) του Γιάροσλαβ Καζίνσκι ενισχύθηκε από την εκλογή του Ναβρόκι και θα χρησιμοποιήσει κάθε δικαιολογία για να επιτεθεί στην κυβέρνηση του Τουσκ. Ακόμα και όταν ο Τουσκ εκφωνούσε την καθαρά ενημερωτική, νηφάλια ομιλία του μετά την επίθεση στη σιδηροδρομική γραμμή, διακόπτονταν επανειλημμένα από εχθρικές φωνές από την ομάδα του PiS.

Ομοίως, ο Ναβρόκι άδραξε την ευκαιρία για να επικρίνει την κυβέρνηση επειδή δεν τον ενημέρωνε σωστά. Τώρα απαιτεί τακτικές ενημερώσεις από τους επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι λογοδοτούν αποκλειστικά στον πρωθυπουργό. Έχει μάλιστα αρνηθεί να υπογράψει πρόσφατους διορισμούς για θέσεις πληροφοριών και αντικατασκοπείας – μια άνευ προηγουμένου παραβίαση των κανόνων. Αυτές είναι οι ίδιες κρατικές υπηρεσίες που ασχολούνται με την εξουδετέρωση επιθέσεων όπως αυτή που μόλις συνέβη.

Ο Ναβρόκι αρνείται επίσης να εγκρίνει τους υποψηφίους δικαστές που αντιστάθηκαν στις πιέσεις του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της κυβέρνησης PiS, Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο. Το μόνο τους λάθος ήταν ότι στις αποφάσεις τους αναφέρονταν σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που έκριναν τις ενέργειες του Ζιόμπρο ασυμβίβαστες με το δίκαιο της ΕΕ.

Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ζιόμπρο αντιμετωπίζει κατηγορίες για υπεξαίρεση και έχει καταφύγει στην Ουγγαρία – τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο της Ρωσίας εντός της ΕΕ. Και ας μην ξεχνάμε ότι ένας από τους συνεργάτες του Ζιόμπρο, ο πρώην δικαστής Τόμας Σμυντ, έχει καταφύγει στη Λευκορωσία.

Ούτε το PiS είναι το μόνο πρόβλημα για τον Τουσκ και άλλους που εξακολουθούν να υποστηρίζουν την πολωνική δημοκρατία και την ένταξη στην ΕΕ. Το ακόμη πιο ακραίο, αντι-ουκρανικό κόμμα της Συνομοσπονδίας αναπτύσσεται, όπως και το ανοιχτά φιλορωσικό, αντισημιτικό κόμμα Κορόνα του Γκρέγκορζ Μπράουν, του οποίου η υποστήριξη σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις υπερβαίνει το εκλογικό όριο του 5% .

Αυτές οι ομάδες εμφανίστηκαν μαζικά την Ημέρα Ανεξαρτησίας. Ο Ναβρότσκι, ο Κατσίνσκι και ο Μπράουν παρέλασαν όλοι σε μια πομπή αντιουκρανών εθνικιστών και φασιστών που διοργάνωσε η Συνομοσπονδία. Εάν διεξάγονταν βουλευτικές εκλογές σήμερα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το PiS και η Συνομοσπονδία θα σχημάτιζαν την επόμενη κυβέρνηση.

Με την Πολωνία να βρίσκεται σε καλό δρόμο για να κατασκευάσει τον μεγαλύτερο στρατό της Ευρώπης, η υπόλοιπη ΕΕ πρέπει να ανησυχεί ότι σύντομα θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει έναν στρατό χρήσιμων ηλιθίων.

