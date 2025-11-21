Συμβολαιογράφοι: Άνοδος εργασιών κατά 80% από το 2015 – «Άλμα» 15% το 2024

Σημαντική αύξηση σχεδόν 15% σημείωσαν το 2024 οι συμβολαιογραφικές πράξεις, καθώς ανήλθαν σε 961.967 έναντι 837.726 το 2023, ενώ για το προηγούμενο έτος το σύνολο των συμβολαιογράφων ήταν 2.986.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, από την ανάλυση των στοιχείων της τελευταίας δεκαετίας παρατηρείται άνοδος των εργασιών από 535.992 πράξεις το 2015 σε 961.967 πράξεις το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 79,5%.

Κατά το έτος 2024 σε σχέση με το έτος 2023, τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσιάζουν οι κατηγορίες:

«Πλειστηριασμοί», με αύξηση 32,1%

«Δωρεές εν ζωή», με αύξηση 31,3% και

«Γονικές Παροχές», με αύξηση 23,4%.

Κατά το έτος 2024 οι κυριότερες συμβολαιογραφικές πράξεις που συντάχθηκαν αφορούν τις κατηγορίες: