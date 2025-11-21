Τα-σχέδια-quest-για-επενδύσεις-και-μερισματική-πολιτική

«Πιθανολογώ ότι η GLS συνεχίζει να ενδιαφέρεται για την απόκτηση και του υπόλοιπου 80% της ACS, αλλά προτίμησε για τους δικούς της λόγους να μην το πράξει φέτος, αλλά τον Οκτώβριο του 2026, όπως έχει το δικαίωμα» σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Quest Holdings Απόστολος Γεωργαντζής (φωτ.), απαντώντας σε σχετικό ερώτημα αναλυτή που του τέθηκε στο πλαίσιο του χθεσινού conference call.

Παράλληλα, η διοίκηση της εισηγμένης ανέφερε ότι το μεγαλύτερο τμήμα των επενδύσεων του ομίλου αυτή την περίοδο αφορά τη θυγατρική ACS και κυρίως την αύξηση του αριθμού των διαθέσιμων lockers. Συγκεκριμένα, στόχος είναι από τα υπάρχοντα 1.200 σήμερα, στο τέλος του 2026 ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει τα δύο χιλιάδες και να φτάσει ακόμη σε μεγαλύτερα επίπεδα μέσα από συνεργασίες με άλλες εταιρείες, όπως πχ με τη Skroutz.

Σύμφωνα με τον Απόστολο Γεωργαντζή τόσο η αύξηση των lockers, όσο και η άνοδος του κύκλου εργασιών (μετά τις επενδύσεις που έχουν γίνει) θα βελτιώσουν περαιτέρω την αποδοτικότητα της ACS στο μέλλον.

Επίσης στο ερώτημα σχετικά με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα χρήματα που θα εισπραχθούν από την ήδη συμφωνηθείσα πώληση φωτοβολταϊκών πάρκων και την ενδεχόμενη πώληση του υπόλοιπου 80% της ACS τον Οκτώβριο του 2026, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Quest Μάρκος Μπιτσάκος, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι:

Τα χρήματα από την πώληση των φωτοβολταϊκών πάρκων (εκκρεμούν κάποιες αποφάσεις των αρχών για να ολοκληρωθεί το deal) υπολογίζονται γύρω στα 36 εκατ. ευρώ και δεν έχει αποφασιστεί ο τρόπος χρησιμοποίησής τους.

και δεν έχει αποφασιστεί ο τρόπος χρησιμοποίησής τους. Γενικότερα (αναφερόμενος κυρίως στο ενδεχόμενο πώλησης του υπόλοιπου 80% της ACS), μέχρι τώρα, μετά από πωλήσεις κάποιων σημαντικών περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, έχει ακολουθήσει και κάποια πρόσθετη ανταμοιβή των μετόχων μέσω χρηματικών διανομών.

Σε ότι αφορά τις οικονομικές επιδόσεις του ομίλου για το 2025 (μετά και τη δημοσίευση των ανοδικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου) η διοίκηση επανέλαβε ότι «εκτιμάται ανάπτυξη στα ενοποιημένα έσοδα και υψηλότερη αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA, που επιβεβαιώνει τις αρχικές εκτιμήσεις της διοίκησης του ομίλου ότι θα υπερβεί τα 100 εκατ. ευρώ, καθώς και άνοδος των κερδών προ φόρων.

Παράλληλα σημειώνεται ότι η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση του ομίλου, του επιτρέπει να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις όποιες προκλήσεις παρουσιασθούν, αλλά και να βρίσκεται σε ετοιμότητα για τυχόν ευκαιρίες που θα προκύψουν».