Τελεσίγραφο-Τραμπ:-Περιμένω-την-απάντηση-του-Ζελένσκι-έως-τις-27-Νοεμβρίου

Επιβεβαίωσε ο Ντόναλντ Τραμπ τις πληροφορίες ότι έχει δώσει τελεσίγραφο στην Ουκρανία να απαντήσει έως την Ημέρα των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου, στο αμερικανικό σχέδιο των 28 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

«Θεωρούμε ότι είναι μια καλή μέρα, είναι η κατάλληλη στιγμή» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Άφησε ωστόσο ένα «παράθυρο» για επέκταση της προθεσμίας, εάν οι συνομιλίες με την Ουκρανία «πηγαίνουν καλά».

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του Fox News, όπως μετέδωσε το BBC, ο Τραμπ ρωτήθηκε για την πρόταση των 28 σημείων, για την οποία είπε πως οι ΗΠΑ «είναι μέσα για έναν λόγο -θέλουμε να σταματήσει ο σκοτωμός».

Σχετικά με τις ανησυχίες ότι η Ρωσία θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει απειλή για τις βαλτικές χώρες ή άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο Τραμπ είπε ότι η Μόσχα δεν θα συμβεί. «Δεν αναζητούν περισσότερο πόλεμο» σημείωσε, «ήδη υφίστανται τιμωρία».

Στη συνέντευξή του, επέμεινε δε στο σκεπτικό ότι η Ουκρανία θα χάσει περισσότερα εδάφη «σε σύντομο χρονικό διάστημα», εάν συνεχιστεί ο πόλεμος.

Τηλεφωνική επικοινωνία του Βανς με τον Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο, που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Το Axios σημειώνει ότι η συνομιλία ήταν η υψηλότερου επιπέδου επαφή μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας σχετικά με το νέο σχέδιο, καθώς ακόμα δεν έχει υπάρξει απευθείας συνομιλία του Ουκρανού προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στην κυβέρνηση Τραμπ ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί, αλλά ο Λευκός Οίκος -και πλέον και ο ίδιος ο Τραμπ- πιέζει για την υπογραφή του σχεδίου μέχρι την Ημέρα των Ευχαριστιών, την επόμενη Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο των 28 σημείων υποχρεώνει το Κίεβο, μεταξύ άλλων, να παραχωρήσει επιπλέον εδάφη, να συμφωνήσει ότι δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ και να αποδεχτεί πλήρη αμνηστία για τους Ρώσους που φέρονται να διέπραξαν εγκλήματα πολέμου.

Οι ΗΠΑ, αλλά και η Ευρώπη, δίνουν εγγυήσεις ασφάλειας στο πρότυπο το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ, το οποίο θα δεσμεύει τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους να αντιμετωπίσουν μια επίθεση κατά της Ουκρανίας ως επίθεση κατά ολόκληρης της «ατλαντικής κοινότητας».

Νωρίτερα σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τους ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας, για να συζητήσουν το σχέδιο.