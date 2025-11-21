Τζον-Γουίλιαμς:-Η-fed-μπορεί-ακόμη-να-μειώσει-τα-επιτόκια-«βραχυπρόθεσμα»

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ μπορεί ακόμη να μειώσει τα επιτόκια «βραχυπρόθεσμα» χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τον στόχο της για τον πληθωρισμό, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς.

Η πρόοδος στον πληθωρισμό έχει «σταματήσει προσωρινά», αναγνώρισε ο Γουίλιαμς σε δηλώσεις του που ετοιμάστηκαν για παρουσίαση σε εκδήλωση της Κεντρικής Τράπεζας της Χιλής, και πρόσθεσε ότι είναι «επιτακτική ανάγκη να αποκατασταθεί ο πληθωρισμός στον μακροπρόθεσμο στόχο μας του 2% σε βιώσιμη βάση», από ένα τρέχον επίπεδο που εκτιμά ότι είναι περίπου 2,75%.

Ο πληθωρισμός

Ωστόσο, δήλωσε ότι οι πιέσεις στις τιμές αναμένεται να μειωθούν καθώς ο αντίκτυπος των δασμών περνάει από την οικονομία χωρίς να δημιουργήσει επίμονο πληθωρισμό, ενώ η αγορά εργασίας φαίνεται να υποχωρεί, με το ποσοστό ανεργίας να αυξάνεται τον Σεπτέμβριο σε επίπεδο 4,4% συγκρίσιμο με τα χρόνια πριν από την πανδημία «όταν η αγορά εργασίας δεν ήταν υπερθερμασμένη».

Η Fed πρέπει να επιτύχει τον στόχο της για τον πληθωρισμό «χωρίς να δημιουργεί αδικαιολόγητους κινδύνους για τον μέγιστο στόχο μας για την απασχόληση», δήλωσε ο Williams.

«Θεωρώ τη νομισματική πολιτική ως μέτρια περιοριστική… Επομένως, εξακολουθώ να βλέπω περιθώριο για περαιτέρω προσαρμογή βραχυπρόθεσμα στο εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων, ώστε να μετακινηθεί η στάση της πολιτικής πιο κοντά στο εύρος του ουδέτερου, διατηρώντας έτσι την ισορροπία μεταξύ της επίτευξης των δύο στόχων μας».

Η Fed της Νέας Υόρκης κατέχει μόνιμη θέση ψήφου στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς (Federal Open Market Committee – FED) που καθορίζει τα επιτόκια.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω συζήτησης σχετικά με το εάν η Fed θα πρέπει να μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 9-10 Δεκεμβρίου, με ορισμένους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να τραβούν σκληρή γραμμή κατά των περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων μέχρι να καταστεί σαφές ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί στον στόχο της Fed για 2% από το τρέχον, ακόμη υψηλό επίπεδό του.

- Reuters