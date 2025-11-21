Τι-«τρέχει»-με-το-νέο-Αεροδρόμιο-Πάρου-(aktor)

Τους χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να συνεχιστούν – προχωρήσουν οι εργασίες για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου «κλειδώνει» το αρμόδιο υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Τα προβλήματα, οι καθυστερήσεις και το έργο.

Τους χρηματοδοτικούς πόρους ώστε να συνεχιστούν – προχωρήσουν οι εργασίες, που επί της ουσίας ήταν σε χαμηλό ρυθμό προόδου, για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου της Πάρου «κλειδώνει» το αρμόδιο υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το οποίο, μάλιστα, προχώρησε και σε σχετικές εσωτερικές διαδικασίες με την πρόσκληση χρηματοδότησης, ύψους 3 εκατ. ευρώ, που υπέγραψε ο υπουργός, Χρίστος Δήμας.

Με τη σχετική πρόσκληση ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης και χρηματοδότησης του έργου στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2025 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ, η οποία προβλέπεται να ενταχθεί στη νέα Προγραμματική Περίοδο 2026 – 2030.

Ανάδοχος της εκτέλεσης της σχετικής σύμβασης είναι ο όμιλος Aktor, με τις εργασίες να μην έχουν προχωρήσει με τον ρυθμό που απαιτούνταν και με το έργο να έχει σημειώσει σημαντική καθυστέρηση. Με την κατασκευή των νέων έργων στο αεροδρόμιο το νησί της Πάρου θα αποκτήσει καλύτερη συνδεσιμότητα με την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό και θα αποτελεί έναν ουσιαστικό συγκοινωνιακό κόμβο στην καρδιά των Κυκλάδων με δυνατότητα να προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες, σε μια περίοδο που οι αφίξεις στο νησί αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο και οι τουριστικές-οικιστικές αναπτύξεις «χτυπάνε κόκκινο».

Οι καθυστερήσεις, η απένταξη και η εξασφάλιση χρηματοδότησης

Όπως έχει ήδη αναδείξει το - η αρχική σύμβαση προέβλεπε την ολοκλήρωση των εργασιών στις 10 Ιουλίου 2025, ωστόσο η αδυναμία προμήθειας των απαιτούμενων υλικών έχει επιφέρει προβλήματα και παρατάσεις στο χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, το υπουργείο είχε αποφασίσει να δώσει παράταση στον ανάδοχο (το έργο είχε αναλάβει η πρώην Intrakat, με ποσοστό έκπτωσης 10,54% και συνολική προσφορά 33.412.763,90 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ), αρκετών μηνών, για τον Απρίλιο του 2026, όσον αφορά στη συνολική προθεσμία περαίωσης, χωρίς, βέβαια, να υπάρχει θέα αποκλειστικής υπαιτιότητας του αναδόχου.

Εν συνεχεία, όμως, όπως αναφέραμε το καλοκαίρι, αν και βάσει της σύμβασης που υπεγράφη στις αρχές του 2023 η προβλεπόμενη προθεσμία περαίωσης των συνολικών εργασιών είχε τεθεί για τις 10-07-2025 (30 μήνες), φαίνεται ότι το χρονοδιάγραμμα ξεχείλωσε και άλλο, φτάνοντας έως τις αρχές του 2028 ως προς υποέργα. Κάτι που μένει να φανεί αν επηρεάζει συνολικά το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Σε κάθε περίπτωση, μια και δεν «έβγαιναν» τα χρονοδιαγράμματα και το έργο ήταν ημιτελές, είχε αποφασιστεί τότε η απένταξη της πράξης «Ανάπτυξη και Βελτίωση των Υποδομών του Νέου Αεροδρομίου Πάρου» από συγκεκριμένα τομεακά προγράμματα. Ωστόσο, πλέον έχουμε νέες ενέργειες που σχετίζονται με τη χρηματοδοτική κάλυψη του project με τα δεδομένα που αναφέραμε στην αρχή.

Το έργο και τα οφέλη

Ειδικότερα, βάσει της παλιάς προκήρυξης, το έργο περιλαμβάνει:

Την κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού συνολικής έκτασης περίπου 12.000 τ.μ. και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου αυτού και του εσωτερικού υπηρεσιακού οδικού δικτύου αεροδρομίου.

Την Κατασκευή Φυλακίου ασφαλείας και τη δημιουργία μόνιμης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων μέσης ημερήσιας παροχής λυμάτων.

Την κατασκευή επεκτεινόμενου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών και επεκτεινόμενου διαδρόμου προσαπογειώσεων.

Την κατασκευή νέου πύργου ελέγχου και πυροσβεστικού σταθμού.

Την κατασκευή καταστημάτων αφορολόγητων ειδών – κυλικείων – γραφείων εμπορικής χρήσης και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Στα οφέλη από την αναβάθμιση του αεροδρομίου συγκαταλέγονται η άμεση βελτίωση συνδεσιμότητας της Πάρου με την ηπειρωτική χώρα και το εξωτερικό, η διεύρυνση της τουριστικής αγοράς του εσωτερικού και του εξωτερικού, η αύξηση της απασχόλησης με τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν τόσο κατά την εκτέλεση των έργων, όσο και κατά τη λειτουργία του αεροδρομίου αλλά και η προσέλκυση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας της ιδιαίτερης τοπικής φυσιογνωμίας.