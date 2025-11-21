Τσακαλώτος-κατά-Τσίπρα:-Συνεργασία-δεν-μπορεί-να-γίνει-με-έναν-«πεφωτισμένο-ηγέτη»-που-λέει-στην-αντιπολίτευση-δεν-τους-κόβει-και-πρέπει-να-πάω-εγώ

Κριτική προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη στάση του «πεφωτισμένου ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό» άσκησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος, πάντως, είπε στον ΣΚΑΪ ότι θα διαβάσει το βιβλίο του.

«Προφανώς θα το διαβάσω γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω γιατί μετά από μνημόνιο πήραμε 31,5% που είναι θαύμα – γιατί τα κόμματα μετά από μνημόνια καταρρέουν – και το 2023 πήραμε 17,8%. Δεν έχω ακούσει τον Αλέξη γιατί έγινε αυτό»

Ξεκινώντας, δε, με το σκεπτικό ότι «είμαστε σε εποχή που θα αλλάξει το μοντέλο του καπιταλισμού όπως το ’70 πήγαμε από τη σοσιαλδημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό», ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι «ο Αλέξης ήθελε να πάει το κόμμα προς το κέντρο και αυτό δημιουργούσε αμφισημίες. Όταν βάζεις στο πρόγραμμα και Αντώναρο και Κεδίκογλου ρωτάει ο κόσμος με ποιους είσαι;» για να προσθέσει «θεωρώ ότι κεντρώες λύσεις δεν δουλεύουν».

Ειδικά για τον σημερινό Αλέξη Τσίπρα, ο πρώην υπ. Οικονομικών των κυβερνήσεών του είπε «τον βλέπω σε διάθεση προς το κέντρο» ενώ σε ερώτηση αν μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες απάντησε «η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό».

«Κατά καιρούς ένα φωτισμένο χαρισματικό πρόσωπο μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα νέο πρόγραμμα. Αν ήθελε να υπηρετήσει συλλογικά ένα αριστερό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει όχι μόνο τα διεθνή προβλήματα, την ερήμωση της χώρας και το δημογραφικό μπορεί ένα φωτισμένος ηγέτης να το κάνει αυτό» συνέχισε στο πλαίσιο αυτό.

Κατά τον ίδιο, μάλιστα, «έχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Έχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ γιατί ένα φιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσει το κομμάτι τους και έχουμε τον Τσίπρα που λέει η αντιπολίτευση δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ».

Εκτίμησε, επίσης, ότι «η Νέα Αριστερά δεν βλέπω λόγο να κλείσει» ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ «είπε θα συμπορευτεί (σ.σ. με το κόμμα Τσίπρα) με κάτι που δεν ξέρει και αυτό με ξεπερνάει»

«Αν δεν σοβαρευτεί η αριστερά και δεν κάνει ανασυγκρότηση, αριστερά χωρίς κοινωνικά κινήματα δεν αλλάζουν τον συσχετισμό δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι ο Μητσοτάκης. Δεν αλλάζεις ένα σύστημα με παθητική ψήφο. Δεν αλλάζει με το ας φύγει ο Μητσοτάκης κι ας είναι όποιος θέλει» κατέληξε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.