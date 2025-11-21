Τσακαλώτος-στον-ΣΚΑΪ:-Δεν-μπορείς-να-συνεργαστείς-με-πεφωτισμένο-ηγέτη-που-λέει-«δεν-σας-κόβει-και-πρέπει-να-έρθω-εγώ»

Για τον Αλέξη Τσίπρα μίλησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, αναφερόμενος στη στάση του ως «πεφωτισμένου ηγέτη που λέει “ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό”, που λέει στην αντιπολίτευση “δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ”». Παράλληλα, σημείωσε στον ΣΚΑΪ ότι σκοπεύει να διαβάσει το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού.

«Προφανώς θα το διαβάσω γιατί για παράδειγμα δεν ξέρω γιατί μετά από μνημόνιο πήραμε 31,5% που είναι θαύμα – γιατί τα κόμματα μετά από μνημόνια καταρρέουν – και το 2023 πήραμε 17,8%. Δεν έχω ακούσει τον Αλέξη γιατί έγινε αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας τις ιστορικές μεταβάσεις των οικονομικών μοντέλων, είπε ότι «είμαστε σε εποχή που θα αλλάξει το μοντέλο του καπιταλισμού. Όπως τη δεκαετία ’70 πήγαμε από τη σοσιαλδημοκρατία στον νεοφιλελευθερισμό», προσθέτοντας πως «ο Αλέξης ήθελε να πάει το κόμμα προς το Κέντρο και αυτό δημιουργούσε αμφισημίες. Όταν βάζεις στο εκλογικό σου πρόγραμμα και τον κ. Αντώναρο και τον κ. Κεδίκογλου, ρωτάει ο κόσμος με ποιους είσαι. Υπάρχει κίνδυνος αν απευθύνεσαι σε όλους, να μην απευθύνεσαι σε κανέναν τελικά» και καταλήγοντας ότι «θεωρώ ότι κεντρώες λύσεις δεν λειτουργούν».

«Η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με Τσίπρα και με ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ»

Για τον σημερινό Αλέξη Τσίπρα παρατήρησε ότι «τον βλέπω σε διάθεση προς το κέντρο» και, απαντώντας σχετικά με πιθανές μελλοντικές συνεργασίες, τόνισε ότι «η Νέα Αριστερά μπορεί να συνεργαστεί και με τον Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ και με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αυτό δεν θα γίνει με έναν πεφωτισμένο ηγέτη που λέει ελάτε σε μένα γιατί μιλάω αδιαμεσολάβητα με τον λαό».

«Κατά καιρούς ένα φωτισμένο χαρισματικό πρόσωπο μπορεί να αντιπροσωπεύσει ένα καινούργιο πρόγραμμα. Αν ήθελε να υπηρετήσει συλλογικά ένα αριστερό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει όχι μόνο τα διεθνή προβλήματα, αλλά και την ερήμωση της χώρας και το δημογραφικό, μπορεί ένα φωτισμένος ηγέτης να το κάνει αυτό».

Ο πρώην υπουργός υπογράμμισε τα εμπόδια που, κατά την άποψή του, υπάρχουν απέναντι στην πτώση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι «έχουμε πολλά εμπόδια για να πέσει ο Μητσοτάκης. Έχουμε το εμπόδιο του ΠΑΣΟΚ, ένα νεοφιλελεύθερο λαϊκό μέτωπο είναι οξύμωρο σχήμα. Έχουμε το ΚΚΕ και το ΜεΡΑ25 που θέλουν να μεγαλώσουν το κομμάτι τους και έχουμε τον Αλέξη που λέει η αντιπολίτευση δεν τους κόβει και πρέπει να πάω εγώ».

Όσον αφορά την προοπτική της Νέας Αριστεράς, δήλωσε ότι «η Νέα Αριστερά δεν έχει κανέναν λόγο να κλείσει», ενώ για τον ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «είπε θα συμπορευτεί με το κόμμα Τσίπρα, με κάτι που δεν ξέρει».

Κλείνοντας, προειδοποίησε πως «αν δεν σοβαρευτεί η Αριστερά και δεν κάνει ανασυγκρότηση, αριστερά χωρίς κοινωνικά κινήματα δεν αλλάζουν τον συσχετισμό δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν αλλάζεις ένα σύστημα με παθητική ψήφο. Δεν αλλάζει με το “ας φύγει ο Μητσοτάκης κι ας είναι όποιος θέλει”».

