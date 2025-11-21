Aνησυχία για τις τράπεζες και στην Ευρώπη, πίεση στις μετοχές

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρέθηκαν υπό πίεση, με τον STOXX Europe 600 Banks να υποχωρεί 6% τις προηγούμενες ημέρες, καθώς οι ανησυχίες για αύξηση των «κόκκινων» δανείων στις ΗΠΑ ακουμπούν και την Ευρώπη. Σε ισχυρή θέση οι εγχώριες τράπεζες.

Στο επίκεντρο ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές στην Ευρώπη τις προηγούμενες ημέρες με τον πανευρωπαϊκό δείκτη STOXX Europe 600 Banks να υποχωρεί κατά -6%, μέσα σε λίγες μόνο συνεδριάσεις, εν μέσω ανησυχιών για τον κίνδυνο αύξησης των «κόκκινων» δανείων αλλά και γενικότερων κινδύνων που απειλούν τις τράπεζες.

Η ανησυχία πυροδοτήθηκε από τις τράπεζες στις ΗΠΑ, με τις περιφερειακές τράπεζες να βρίσκονται στο επίκεντρο όπως και η επενδυτική τράπεζα Jefferies, καθώς εντείνονται οι φόβοι για την κατάσταση στους τραπεζικούς ισολογισμούς και το φάσμα αύξησης των «κόκκινων» δανείων.

Η ανησυχία αυτή μεταδόθηκε και στην Ευρώπη. Σημειώνεται ότι περίπου πριν ένα μήνα η επικεφαλής του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα μιλώντας σε συνέδριο σημείωσε ότι η ανησυχία για τους πιστωτικούς κινδύνους στον ιδιωτικό τομέα την κρατούν ξάγρυπνη τα βράδια.

Την ίδια ώρα η ΕΚΤ προειδοποίησε στις αρχές της εβδομάδας ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης πρέπει να προετοιμαστούν για πρωτοφανείς κραδασμούς που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αναταράξεις με ευρείες επιπτώσεις στα χρηματοπιστωτικά συστήματα.

Ο STOXX Europe 600 Banks από τις 334,41 μονάδες που έκλεισε στις 12 Νοεμβρίου βρέθηκε στις 313,83 μονάδες στις 18 Νοεμβρίου ενώ την Τετάρτη κινήθηκε σταθεροποιητικά σημειώνοντας μικρή άνοδο.

Σημειώνεται ότι και στo Χρηματιστήριο Αθηνών την Τρίτη, ημέρα όπου οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες εντάθηκαν, ο τραπεζικός δείκτης στο ΧΑ έκλεισε με απώλειες -3,14% έναντι -2,09% του Γενικού Δείκτη.

Η πορεία του πανευρωπαϊκού δείκτη STOXX Europe 600 Banks από την αρχή του έτους

Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι υπάρχει ανησυχία στις αγορές για τον κίνδυνο πιέσεων στις τράπεζες ωστόσο η ευρωπαϊκές τράπεζες δεν μπορούν να συγκριθούν με τις τράπεζες στις ΗΠΑ και είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό εκτεθειμένες σε κινδύνους.

Από την άλλη πλευρά έχει πραγματοποιηθεί ένα τεράστιο ράλι στις ευρωπαϊκές τράπεζες, και δεδομένης και της ευρύτερης αναταραχής που επικρατεί, πολλά χαρτοφυλάκια κλειδώνουν κέρδη, με αφορμή την ευρύτερη ανησυχία στις αγορές για τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών.

Σημειώνεται ότι από τις αρχές του χρόνου ο STOXX Europe 600 Banks έχει σημειώσει άνοδο +49%.

Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα για τις εγχώριες τραπεζικές μετοχές με τον δείκτη του κλάδου να σημειώνει από την αρχή του έτους άνοδο +79% ενώ σε ορίζοντα 52 εβδομάδων η απόδοση του δείκτη φτάνει το 94%.

Σε καλύτερη θέση οι ελληνικές τράπεζες

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θεωρούνται πολύ πιο συντηρητικές σε σχέση με τις αμερικανικές, ωστόσο, οι εγχώριες τράπεζες είναι πιο αμυντικές και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.

Πέραν των ισχυρών επιδόσεων του κλάδου και της δυναμικής ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας που αποτελεί μεγάλο πλεονέκτημα για τις ελληνικές τράπεζες, επιπλέον «άμυνες» δημιουργούν τα ειδικά χαρακτηριστικά τις εγχώριας τραπεζικής αγοράς.

Αν και η πιστωτική επέκταση τρέχει με διψήφιο ποσοστό αύξησης την τελευταία 2ετία, ωστόσο αυτή είναι επικεντρωμένη στις μεγάλες και ισχυρές επιχειρήσεις γεγονός που περιορίζει τους κινδύνους.

Οι εγχώριες τράπεζες έχουν προχωρήσει σε σχετικά μικρές χορηγήσεις νέων στεγαστικών δανείων, κάτι για το οποίο δέχονται κριτική, ενώ περιορισμένες είναι οι χρηματοδοτήσεις και προς μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι για το οποίο επίσης δέχονται κριτική.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες σημειώνουν ότι οι χαμηλές χρηματοδοτήσεις προς νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις οφείλεται κυρίως στη φοροδιαφυγή και τα χαμηλά εισοδήματα που δηλώνονται ετησίως.

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων, το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα του 50% των επαγγελματιών διαμορφώνεται μόλις τα 3.665 ευρώ, δηλαδή 305 ευρώ τον μήνα.

Τα ειδικά αυτά χαρακτηριστικά καθιστούν τις εγχώριες τράπεζες ανθεκτικές ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχουν ανοσία σε μια ενδεχόμενη επιδείνωση των συνθηκών για τις τράπεζες στην Ευρώπη.

NBG Securities: Ισχυρές επιδόσεις οι τράπεζες

Σε ανάλυσή της η NBG Securities με αφορμή τα αποτελέσματα του 9μήνου σημείωσε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται από τα αποτελέσματα των συστημικών τραπεζών δείχνει ότι ο κλάδος κινείται πλέον σε μια πιο ισορροπημένη φάση ανάπτυξης, με διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, υψηλή ποιότητα ενεργητικού και ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες.

Η χρηματιστηριακή επισημαίνει επίσης ότι το 2025 έφερε καλύτερες διανομές προς τους μετόχους των τραπεζών.

Όπως επισημαίνει τρεις από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν διανομή ενδιάμεσου μερίσματος, ενώ μία εξ αυτών προχώρησε σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Οι πρωτοβουλίες αυτές αποτυπώνουν τη βελτιωμένη κερδοφορία και την ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση των τραπεζών, προσφέροντας ανταμοιβή στους επενδυτές νωρίτερα από το αναμενόμενο.