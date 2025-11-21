amazon:-Μαζικές-απολύσεις-μηχανικών-παρά-το-«ΑΙ-boom»

Η Amazon πέρασε τον τελευταίο μήνα περικόπτοντας το εργατικό της δυναμικό σε μια από τις μεγαλύτερες εταιρικές αναδιαρθρώσεις στην ιστορία της.

Σε ολόκληρη την εταιρεία, περίπου 14.000 θέσεις εργασίας καταργήθηκαν τον Οκτώβριο, η πιο απότομη περικοπή εργατικού δυναμικού στην 31χρονη ιστορία της Amazon.

Ωστόσο, το σημαντικό είναι η κατηγορία εργατών υπέστη τις μεγαλύτερες περικοπές από άλλες: αυτή ήταν των μηχανικών. Με την αγορά να αναρωτιέται εύλογα γιατί απολύονται μηχανικοί από έναν κολοσσό της τεχνολογίας όπως η Amazon…

Έγγραφα που κατατέθηκαν στη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια, το Νιου Τζέρσεϊ και την πολιτεία της Ουάσινγκτον, όπου βρίσκεται η Amazon, έδειξαν ότι σχεδόν το 40% των περισσότερων από 4.700 περικοπών θέσεων εργασίας σε αυτές τις πολιτείες ήταν μηχανικοί. Τα δεδομένα αναφέρθηκαν από την Amazon στις καταθέσεις WARN (Worker Adjustment and Retraining Notification) προς τις κρατικές υπηρεσίες.

Η Amazon εντάχθηκε σε έναν ολοένα και μεγαλύτερο κατάλογο τεχνολογικών εταιρειών που έχουν μειώσει θέσεις εργασίας φέτος, ακόμη και καθώς τα κέρδη έχουν εκτοξευθεί.

Συνολικά, έχουν γίνει σχεδόν 113.000 περικοπές θέσεων εργασίας σε 231 εταιρείες τεχνολογίας, σύμφωνα με το Layoffs.fyi, συνεχίζοντας μια τάση που ξεκίνησε το 2022 καθώς οι επιχειρήσεις προσαρμόζονταν στη ζωή μετά την πανδημία Covid.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Amazon, Άντι Τζάσι, ​​έχει αναλάβει μια πολυετή αποστολή να μεταμορφώσει την εταιρική κουλτούρα της εταιρείας. Επιδιώκει να κάνει την Amazon πιο λιτή και λιγότερο γραφειοκρατική, παροτρύνοντας τους υπαλλήλους να κάνουν περισσότερα με λιγότερα και μειώνοντας τον οργανωτικό φόρτο.

Η εταιρεία δήλωσε στο CNBC ότι η μετατόπιση του ανθρώπινου δυναμικού αφορά την ταχύτητα και τη μείωση της γραφειοκρατίας, όχι την αντικατάσταση των ανθρώπων από την Τεχνητή Νοημοσύνη.

H μετοχή της εταιρείας υποχωρεί ήπια 0,34% στην Wall Street την Παρασκευή.