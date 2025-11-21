cenergy:-Τα-νούμερα-μιλάνε,-το-θηρίο-επιταχύνει

Η Cenergy Holdings (CENER) διανύει τη τελευταία διετία σαν ένας όμιλος που έχει σταματήσει να μετράει βήματα και πλέον μετράει άλματα. Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου λειτουργούν ως απόδειξη ότι η Cenergy έχει περάσει σε φάση όπου κάθε τρίμηνο χτίζει πάνω σε ένα πιο ώριμο, πιο τεχνολογικό και πιο διεθνοποιημένο επιχειρηματικό υπόστρωμα. Η οικονομική εικόνα που φτάνει πλέον στα χέρια των αναλυτών είναι εκείνη μιας εταιρείας που έχει μάθει να αξιοποιεί στο έπακρο τον παγκόσμιο ενεργειακό μετασχηματισμό και να τον μεταφράζει σε κερδοφορία με διάρκεια. Γι’ αυτό και η αγορά την αντιμετωπίζει πια σαν “θηρίο” που ξέφυγε από κάθε προηγούμενο πλαίσιο αποτίμησης.

Η επιδόσεις του εννεαμήνου 2025 είναι εντυπωσιακές: πωλήσεις 1,55 δισ. ευρώ (+23% YoY), αναπροσαρμοσμένο EBITDA 261 εκατ. ευρώ (+35% YoY), καθαρά κέρδη 148 εκατ. ευρώ (+47%) και a–EBITDA περιθώριο στο 16,9%.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι η αναβάθμιση της εκτίμησης για το EBITDA του 2025 στη ζώνη 335–350 εκατ. ευρώ, ένα επίπεδο που πλέον βάζει την Cenergy σε εντελώς νέα κλίμακα συγκριτικών αποτιμήσεων στην Ευρώπη.

Το +23% στις πωλήσεις του εννεαμήνου προκύπτει από ένα παραγωγικό μείγμα που ανεβαίνει συνεχώς κατηγορία. Τα έργα που υλοποιεί σήμερα ο όμιλος: υποβρύχια καλώδια για East Anglia 3, DolWin Kappa, Nordseecluster, έργα υψηλής τάσης στη Γαλλία και στη Γερμανία, καθώς και το Gennaker στη Βαλτική έχουν μεγαλύτερη τεχνική ένταση, αυστηρότερες προδιαγραφές και υψηλότερη προστιθέμενη αξία, μετατοπίζοντας φυσικά την κερδοφορία σε νέα ζώνη.

Το στοιχείο που αξίζει την προσοχή των επενδυτών είναι ότι το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 31%, υπερβαίνοντας τον ρυθμό αύξησης πωλήσεων. Αυτό δείχνει ότι η Cenergy λειτουργεί πλέον ως πάροχος υψηλής εξειδίκευσης, με pricing power που δεν εξαρτάται μόνο από το περιβάλλον τιμών των πρώτων υλών αλλά από τη δεξιότητά της να αναλαμβάνει έργα όπου η τεχνική πολυπλοκότητα αποτελεί είσοδο σε αγορά περιορισμένων παικτών. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η αξιοποίηση παραγωγής στον τομέα καλωδίων παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα για διαδοχικά τρίμηνα.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών των 3,3 δισ. ευρώ λειτουργεί ως “ασπίδα” για τα EBITDA της επόμενης διετίας. Παρά την πολύ έντονη εκτέλεση έργων στο γ’ τρίμηνο, ο όμιλος διατηρεί το backlog σταθερά υψηλό, καθώς νέες αναθέσεις καλύπτουν άμεσα ό,τι παραδίδεται. Τέτοια ορατότητα δύσκολα τη βρίσκει κανείς ακόμη και σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους και αποτελεί καθαρή υπεροχή για μια εταιρεία που βρίσκεται στο κέντρο των μεγάλων επενδύσεων δικτύων και διασυνδέσεων.

Εδώ μάλιστα εντοπίζεται ένα από τα πιο σημαντικά ποιοτικά στοιχεία: το backlog της Cenergy είναι αυτό-ανανεούμενο. Ο όμιλος “τρέχει” έργα σε διαφορετικές γεωγραφίες ταυτόχρονα, διατηρώντας ένα book–to–bill πάνω από το 1 σε σταθερή βάση ή με απλά λόγια γεμίζει το backlog του πιο γρήγορα απ’ όσο το καταναλώνει. Αυτό επίσης σημαίνει ότι μεγάλο μέρος των EBITDA του 2026–2027 είναι ήδη “κλειδωμένο” μέσα στο mix παραγγελιών. Για έναν μακροπρόθεσμο επενδυτή, αυτή η προβλεψιμότητα αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο αποτίμησης, ειδικά σε περιβάλλοντα μεταβλητότητας στα επιτόκια και στο κόστος χρήματος.

Ο τομέας των καλωδίων είναι το βασικό πεδίο όπου αποτυπώνεται το τεχνολογικό αποτύπωμα του ομίλου. Τα έργα υψηλής τάσης, τα μεγάλης απόστασης export cables και τα 66kV inter–array υποβρύχια καλώδια τοποθετούν την Cenergy ανάμεσα στους κορυφαίους παίκτες της Ευρώπης. Η εταιρεία εκτελεί πλέον υπεράκτια έργα σε ΗΒ, Γερμανία, Γαλλία και Πολωνία με ταυτόχρονη συνέπεια, ένα επίπεδο ρυθμού παραγωγής, αξιοπιστίας και ταυτόχρονης εκτέλεσης έργων που στο παρελθόν θεωρούνταν “στάνταρτ” μόνο για 2–3 κορυφαίους παγκόσμιους παίκτες του κλάδου.

Παράλληλα τα περιθώρια a–EBITDA στον τομέα κινούνται σταθερά γύρω από το 17% στο τρίτο τρίμηνο (17,1%), ενώ το εννεάμηνο διατηρεί το ίδιο επίπεδο (16,9%). Αυτή η σταθερότητα είναι κρίσιμη καθώς φανερώνει ότι ο όμιλος δεν επηρεάζεται από τις ταλαντώσεις στις τιμές των πρώτων υλών, επειδή η προστιθέμενη αξία των έργων ενσωματώνεται στην τιμολόγηση.

Ο τομέας τώρα των σωλήνων χάλυβα ενισχύει σταθερά τη θέση του, τόσο στην ενεργειακή μετάβαση όσο και στα παραδοσιακά δίκτυα. Η Concrete Weight Coating (CWC) μονάδα στη Θίσβη έχει ήδη μετατραπεί σε στρατηγικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας στον όμιλο να αναλαμβάνει έργα ενισχυμένης προστασίας, χωρίς εξάρτηση από τρίτους συνεργάτες. Οι παραγγελίες από ΗΠΑ, Ιταλία, Ισραήλ και τα έργα CCS στη Βόρεια Θάλασσα επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για premium σωλήνες έχει διάρκεια. Το ακόμη πιο σημαντικό είναι η νέα σύμβαση για σωλήνες πιστοποιημένους για μεταφορά υδρογόνου, όπου αποκαλύπτει ότι ο όμιλος “κλειδώνει θέση” στο value chain της πράσινης ενέργειας πριν αναπτυχθεί πλήρως η αγορά. Αυτό πραγματικά είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα μακράς πνοής που δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί από την αγορά.

Τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου της Cenergy ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ (+47%), με καθαρό περιθώριο στο 9,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων άγγιξαν τα 192 εκατ. ευρώ (+56%). Οι υψηλές αυτές επιδόσεις είναι προϊόν της επιχειρησιακής ωριμότητας, της βελτίωσης της παραγωγικότητας και της μεγαλύτερης διείσδυσης έργων με υψηλότερο περιθώριο. Το EPS των 0,70 ευρώ δείχνει ότι η Cenergy έχει πλέον μετατραπεί σε εταιρεία σταθερής παραγωγής κερδών ανά μετοχή, κάτι που την ανεβάζει κατηγορία σε όρους μερισματικών και αποτιμητικών πολλαπλασιαστών. Το a–ROCE στο 28% (σε σχέση με 26,3% και 21%) επιβεβαιώνει την εξαιρετική αξιοποίηση κεφαλαίου.

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν στα 39,6 εκατ. ευρώ από 48,6 εκατ. ευρώ, ενώ αν αφαιρεθούν οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις που σχετίζονται με την επένδυση στο Maryland, η μείωση φτάνει το 31%. Οι τράπεζες τιμολογούν πλέον την Cenergy ως εταιρεία χαμηλότερου λειτουργικού ρίσκου, κάτι που μειώνει τις διακυμάνσεις στις ελεύθερες ταμειακές ροές και ενισχύει τις μελλοντικές αποτιμήσεις.

Οι επενδύσεις σε παραγωγική ικανότητα κορυφώθηκαν το τρίτο τρίμηνο, αυξάνοντας προσωρινά τον καθαρό δανεισμό. Η διοίκηση προβλέπει αποκλιμάκωση στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς οι παραδόσεις εισέρχονται σε φάση υψηλών τιμολογήσεων. Αυτό υποδηλώνει ότι ο όμιλος έχει μπροστά του μια περίοδο λειτουργικής μόχλευσης, όπου οι ήδη πραγματοποιημένες επενδυτικές δαπάνες θα αρχίσουν να επιστρέφουν υπεραξία.

Η πιο κρίσιμη παράμετρος είναι το εργοστάσιο των ΗΠΑ, το οποίο θα λειτουργήσει ως καταλύτης για: διεύρυνση EBITDA σε δολάρια, επέκταση σε offshore έργα του Ατλαντικού, μείωση της έκθεσης σε συναλλαγματικό κίνδυνο και εναλλακτική παραγωγική βάση σε αγορά υψηλής ζήτησης και χαμηλού ανταγωνισμού.

Όλα δείχνουν ότι η Cenergy θα μπει στο 2026 με: backlog-ρεκόρ, διευρυνόμενη παραγωγική βάση, ισχυρές διεθνείς συνεργασίες, τεχνογνωσία που πλέον συγκρίνεται με εταιρείες μεγαλύτερου μεγέθους στην Ευρώπη και ιδιαίτερα αυξημένη μερισματική απόδοση για τους μετόχους της. Η δε μακροπρόθεσμη εικόνα είναι ακόμη πιο ισχυρή καθώς ο όμιλος βρίσκεται στο επίκεντρο των τριών πιο ισχυρών δομικών τάσεων της δεκαετίας: εξηλεκτρισμός, ενεργειακή ασφάλεια και δίκτυα νέας γενιάς (offshore, CCS, υδρογόνο). Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του θα είναι δομικά ανελαστική.

Από διαγραμματικής απόψεως το “θηρίο“, όπως αποκαλώ από τα €3 τη Cenergy Holdings, έχει διαλύσει ανοδικά και την πρώην περιοχή αντίστασης των €15 και αρχίζει πλέον και κοιτάει στα μάτια τον επόμενο αντίπαλο στα €16,80, ενώ στο βάθος φαίνεται ο φράχτης των €20. Η δε μακροπρόθεσμη ανοδική γωνία κλίσης είναι τόσο έντονη που θυμίζει τεχνολογική μετοχή. Ή μήπως είναι;

