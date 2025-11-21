cenergy-holdings:-Πήρε-την-22η-θέση-στη-λίστα-world’s-best-companies-in-sustainable-growth-2026-του-time

Η Cenergy Holdings διακρίθηκε ως μία από τις εταιρείες με τις καλύτερες επιδόσεις στη νέα κατάταξη “World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026” του περιοδικού TIME και της Statista. Συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία 92,11 στα 100, καταλαμβάνοντας την 22η θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 500 μεγάλες εταιρείες με ισχυρή διεθνή παρουσία. Μάλιστα, κατατάχθηκε 3η παγκοσμίως στον κλάδο manufacturing-engineering και 1η στην Ευρώπη.

Ο Αλέξης Αλεξίου, CEO της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Η αναγνώριση από το περιοδικό TIME και την Statista ως μία από τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί τιμή και ισχυρή επιβεβαίωση της στρατηγικής μας και της απόδοσής μας. Το επίτευγμα αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση των ανθρώπων μας στη βιωσιμότητα, την αδιάκοπη προσήλωσή μας στην καινοτομία και την ικανότητά μας να δημιουργούμε ουσιαστική προστιθέμενη αξία για τα ενδιαφερόμενα μέρη μας παγκοσμίως».

Οι εταιρείες που επιλέγονται και αξιολογούνται για τη λίστα World’s Best Companies in Sustainable Growth διακρίνονται για την αριστεία στη βιώσιμη ανάπτυξη σε συνδυασμό με σταθερές οικονομικές επιδόσεις. Η αξιολόγηση βασίζεται στην αύξηση εσόδων των τελευταίων τριών ετών, τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία και την πλήρη λίστα εταιρειών εδώ.