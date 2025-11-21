CrediaΒank: Πιστωτική επέκταση €1,2 δισ. το 2026 – Τα επόμενα σχέδια

Με ισχυρή πιστωτική επέκταση που θα φθάσει τα 1.2 δισ. ευρώ το 2026 από 1 δισ. ευρώ το 2025 θα κινηθεί η CrediaBank.

Οπως ανέφεραν η διοίκηση της τράπεζας και η CEO κα Ελένη Βρεττού την Παρασκευή (21/11) στην παρουσίαση προς τους αναλυτές η πιστωτική επέκταση της τράπεζας παρακολουθεί ρυθμούς 8% έναντι 1% της αγοράς. Στο 9μηνο η πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 900 εκατ. ευρώ, ενώ οι νέες εκταμιεύσεις το 2025 θα διαμορφωθούν στα 2,5 δισ. ευρώ. Τα νέα δάνεια αποτελούν ένα καλό μείγμα όπου το 50% αφορά επιχειρήσεις ενώ υπάρχει μεγάλη ισορροπία όσον αφορά τον στόχο που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ιδιώτες ενώ η τράπεζα διαθέτει άφθονη ρευστότητα για την ανάπτυξη των δανείων.

Η CrediaBank ολοκλήρωσε την ενοποίηση των συστημάτων της με την Παγκρήτια τον Σεπτέμβριο του 2025, ένα έτος μετά τη νομική συγχώνευση, ενώ ήδη εργάζεται για την ενοποίηση των συστημάτων με την HSBC Μάλτας.

Κεφαλαιακές ενέργειες

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας ανήλθε στο 17,6%. Oπως σημείωσε η διοίκηση της τράπεζας στο τέταρτο τρίμηνο έχει προβλέψει πράξη κεφαλαικής ενίσχυσης ύψους 70 μονάδων βάσης με συνθετική τιτλοποίηση.

Η πορεία συνένωσης με την HSBC Mάλτας

Σε ότι αφορά την HSBC Μάλτας η κα Βρεττού σημείωσε πως οι υπογραφές θα έχουν ολοκληρωθεί πριν το τέλος του τρέχοντος έτους. Οι άδειες θα έχουν ληφθεί πριν το α εξάμηνο του 2026. Θα ακολουθήσει ένα διάστημα 6- 8 εβδομάδων με στόχο να γίνει η δημόσια πρόταση και το όλο project θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027.

Το κόστος των καταθέσεων υποχώρησε στο 0,91% το τρίτο τρίμηνο του 2025. Η τράπεζα βλέπει ευκαιρίες διαφοροποίησης του κόστους της με εξαγορές και συγχωνεύσεις αλλά και με ανάπτυξη του bancassurance και του wealth

Oι στόχοι της τράπεζας παραμένουν αναλλοίωτοι και συνοψίζονται σε: