    Friday, November 21
    Eli Lilly: Η πρώτη φαρμακευτική που άγγιξε το 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση

    Επιχειρήσεις

    Κατάφερε να ενταχθεί σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί.

    Η Eli Lilly έγινε η πρώτη εταιρεία υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον κόσμο που έσπασε το φράγμα του 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση την Παρασκευή μπαίνοντας σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί.

    Ειδικότερα, χτύπησε πρόσκαιρα το ορόσημο του 1 τρισ. την Παρασκευή προτού υποχωρήσει, έχοντας σημειώσει άνοδο πάνω από 36% από την αρχή του έτους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην τεράστια δημοτικότητα του ενέσιμου φαρμάκου για απώλεια βάρους Zepbound και του φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη Mounjaro, ενώ η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να είναι ισχυρή.

    Η εταιρεία με έδρα την Ιντιανάπολη της Ιντιάνα, θα παραμείνει κυρίαρχος παίκτης στην αγορά απώλειας βάρους, η οποία κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι θα φτάσει σε αξία τα 150 δισ. δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

