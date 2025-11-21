eli-lilly:-Η-πρώτη-φαρμακευτική-που-άγγιξε-το-1-τρισ.-σε-κεφαλαιοποίηση

Κατάφερε να ενταχθεί σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί.

Η Eli Lilly έγινε η πρώτη εταιρεία υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στον κόσμο που έσπασε το φράγμα του 1 τρισ. σε κεφαλαιοποίηση την Παρασκευή μπαίνοντας σε ένα «κλαμπ» που μέχρι στιγμής κυριαρχούσαν τεχνολογικοί κολοσσοί.

Ειδικότερα, χτύπησε πρόσκαιρα το ορόσημο του 1 τρισ. την Παρασκευή προτού υποχωρήσει, έχοντας σημειώσει άνοδο πάνω από 36% από την αρχή του έτους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην τεράστια δημοτικότητα του ενέσιμου φαρμάκου για απώλεια βάρους Zepbound και του φαρμάκου για τη θεραπεία του διαβήτη Mounjaro, ενώ η ζήτηση αναμένεται να συνεχίσει να είναι ισχυρή.

Η εταιρεία με έδρα την Ιντιανάπολη της Ιντιάνα, θα παραμείνει κυρίαρχος παίκτης στην αγορά απώλειας βάρους, η οποία κάποιοι αναλυτές εκτιμούν ότι θα φτάσει σε αξία τα 150 δισ. δολάρια στις αρχές της δεκαετίας του 2030.