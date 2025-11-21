Fed, δουλειές και AI: Το εκρηκτικό τρίγωνο που βύθισε τα χρηματιστήρια σε μία ημέρα

Η αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, ο υποτιθέμενος «νέος χρυσός» της Wall Street, συνεχίζει να περνάει τρικυμίες. Τα θεαματικά αποτελέσματα της Nvidia, της εταιρείας–σηματωρού του AI, άναψαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης μια παγκόσμια χρηματιστηριακή φωτιά, από το Τόκιο μέχρι τη Νέα Υόρκη. Ωστόσο, το αρχικό ράλι κράτησε ελάχιστα: οι δείκτες γύρισαν απότομα, η ψυχολογία κατέρρευσε και η ημέρα κατέληξε να γράφει την μεγαλύτερη «χαμένη άνοδο» από τον Απρίλιο, όταν οι αγορές είχαν δονηθεί από τον πόλεμο των δασμών.

Η σφοδρότητα της κίνησης επιβεβαίωσε αυτό που πολλοί φοβούνται εδώ και μήνες: οι αποτιμήσεις των εταιρειών που βρίσκονται στην καρδιά της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης έχουν φτάσει σε επίπεδα που τρομάζουν. Και οι επενδυτές πλέον βρίσκονται στην κόψη του ξυραφιού — κάθε ένδειξη υπερεπένδυσης, κάθε σήμα υπερβάλλουσας αισιοδοξίας, δημιουργεί ντόμινο πωλήσεων.

Η μέρα που άρχισε σαν «γιορτή», τελείωσε σε κατάρρευση

Ο Nasdaq, που νωρίτερα είχε εκτιναχθεί έως και 2,6%, τελικά βρέθηκε στο τέλος της συνεδρίασης στο -2,2%. Η Nvidia, το απόλυτο βαρόμετρο του AI trade, ανέβηκε έως και 5% αλλά κατέληξε να κλείσει με πτώση 3%. Ακόμη χειρότερα, το Bitcoin σημείωσε νέα ελεύθερη πτώση, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Το λεγόμενο «δείκτης φόβου» της Wall Street, ο VIX, πήδηξε περίπου 12%, δείχνοντας πόσο νευρικά βρίσκονται τα χέρια των επενδυτών.

«Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι δεν υπήρξε κάποια ισχυρή αλλαγή αφήγησης που να δικαιολογεί τόσο μεγάλη αναστροφή», σχολίασε ο Tony Roth της Wilmington Trust. «Η εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά εύθραυστη».

Ο S&P 500 έκλεισε στο -1,6% παρότι νωρίς το πρωί βρισκόταν στο +1,9%. Ο Dow Jones έκανε κίνηση περισσότερο από 1.000 μονάδες, χάνοντας τελικά 387 και γυρίζοντας 700 μονάδες από το υψηλό της ημέρας.

Το επίμαχο report για τις δουλειές που δεν έπεισε κανέναν

Το κλίμα επιβαρύνθηκε από την πολυαναμενόμενη έκθεση εργασίας του Σεπτεμβρίου, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω της πρόσφατης κυβερνητικής αναστολής λειτουργιών. Οι ΗΠΑ πρόσθεσαν 119.000 νέες θέσεις εργασίας — λίγο πάνω από τις εκτιμήσεις — αλλά η ανεργία ανέβηκε απροσδόκητα στο 4,4%.

Για τους επενδυτές, το πρόβλημα ήταν διπλό:

Τα στοιχεία θεωρήθηκαν «μπαγιάτικα», επειδή προέρχονται από περίοδο προ shutdown.

Ταυτόχρονα ήταν αντιφατικά, αφήνοντας θολή την εικόνα για την κατάσταση της αγοράς εργασίας.

Αυτή η ασάφεια τροφοδότησε την αβεβαιότητα γύρω από το σενάριο της μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο από τη Fed. Τα futures δείχνουν σήμερα πιθανότητα περίπου 40% για μια τέτοια κίνηση — πάνω από το 30% της Τετάρτης, αλλά πολύ χαμηλότερα από το σχεδόν βέβαιο 99% που έβλεπαν οι αγορές έναν μήνα πριν.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,105% από 4,132%.

Τα εξαιρετικά αποτελέσματα της Nvidia… που προκάλεσαν νευρική κρίση

Η Nvidia ανακοίνωσε αύξηση 62% στις πωλήσεις των AI data-center chips και αναβάθμισε την πρόβλεψή της για το τρέχον τρίμηνο. Θεωρητικά, αυτά θα έπρεπε να πυροδοτήσουν νέα αισιοδοξία.

Αντίθετα, η αγορά ανησύχησε ακόμη περισσότερο.

Οι επενδυτές φοβούνται πως οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν υπερβολικά σε data centers, chips και AI υποδομές, χωρίς να είναι ξεκάθαρο το πότε — και αν — θα υπάρξει ουσιαστική απόδοση κεφαλαίων. Επίσης, η αύξηση σύνθετων και ογκωδών δανειακών εκδόσεων για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων έχει αρχίσει να τρομάζει την αγορά ομολόγων.

Για παράδειγμα, το κόστος ασφαλιστικών συμβολαίων που προστατεύουν από χρεοκοπία τα ομόλογα της Oracle — εταιρείας με βαθιά εμπλοκή στις AI υποδομές — έχει αυξηθεί περίπου 50% από τα μέσα Οκτωβρίου.

Και η πτώση δεν περιορίστηκε στη Nvidia:

Η Micron βυθίστηκε 11%.

Η Western Digital έχασε 8,9%.

Η AMD υποχώρησε 7,8%.

Όπως σημείωσε ο Omar Aguilar της Schwab, «η Nvidia οδηγεί την αγορά, αλλά το οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης είναι πολύ μεγαλύτερο και τα σήματα κινδύνου που στέλνει η αγορά ομολόγων δεν μπορούν να αγνοηθούν».

Πανικός στο risk-on: από τις βιομηχανίες έως το Bitcoin

Η πτώση απλώθηκε σε όλους τους κλάδους υψηλού ρίσκου. Το Bitcoin ήταν από τους μεγάλους χαμένους, υποχωρώντας στα 86.337 δολάρια — πάνω από 30% χαμηλότερα από το ιστορικό υψηλό των 126.000 δολαρίων στις 6 Οκτωβρίου.

Μοναδικό φωτεινό σημείο της συνεδρίασης ήταν η Walmart, που εντυπωσίασε με τα αποτελέσματά της, οδηγώντας τη μετοχή της στο +6,5%.

Παρόλα αυτά, η συνολική εικόνα δείχνει ένα πράγμα:

Οι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές πιθανώς κλειδώνουν κέρδη και μειώνουν θέσεις πριν από την επόμενη κρίσιμη συνεδρίαση της Fed.

Οι μικροεπενδυτές επίσης άρχισαν να «κάνουν πίσω». Η JPMorgan αναφέρει ότι οι retail traders πούλησαν καθαρά μετοχές αξίας άνω των 728 εκατ. δολαρίων μέσα στην εβδομάδα.

Νέα ρήγματα στη Fed: η πιο διχασμένη επιτροπή των τελευταίων ετών

Παράλληλα, τα πρακτικά της συνεδρίασης της Fed για τον Οκτώβριο έδειξαν ότι το χάσμα στο εσωτερικό της επιτροπής μεγαλώνει. Η ψηφοφορία για τη μείωση των επιτοκίων τον προηγούμενο μήνα ήταν 10 υπέρ και 2 κατά, αλλά το κλίμα πίσω από τις κλειστές πόρτες ήταν πολύ πιο συγκρουσιακό.

Το συμπέρασμα των πρακτικών ήταν σαφές:

Οι αξιωματούχοι έχουν εντελώς διαφορετικές απόψεις για το τι πρέπει να γίνει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με το κείμενο:

«Πολλοί» αξιωματούχοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται μείωση επιτοκίων.

«Αρκετοί» άλλοι θεωρούν ότι μια νέα μείωση «ίσως είναι κατάλληλη».

Και όλα αυτά χωρίς τα νέα δεδομένα απασχόλησης και πληθωρισμού που αναβλήθηκαν λόγω του shutdown. Όπως είπε ο πρόεδρος της Fed του Ρίτσμοντ, Tom Barkin, «χωρίς νέα δεδομένα, ο καθένας μένει στην άποψή του».

Οι αγορές, που μέχρι πριν έναν μήνα πίστευαν ότι η μείωση του Δεκεμβρίου ήταν σχεδόν εξασφαλισμένη, πλέον βλέπουν ένα σενάριο κορώνα-γράμματα.

Η Fed σε σταυροδρόμι και οι αγορές σε υπερένταση

Δύο μέλη της Fed διαφώνησαν και στην προηγούμενη μείωση επιτοκίων, αλλά για εντελώς αντίθετους λόγους:

Ο κυβερνήτης Stephen Miran ήθελε μεγαλύτερη μείωση μισής μονάδας.

Ο πρόεδρος της Fed του Κάνσας, Jeff Schmid, δεν ήθελε καμία μείωση.

Το χάσμα αυτό δείχνει μια επιτροπή χωρίς ενιαίο αφήγημα — και μια αγορά που δεν έχει πυξίδα.

Η καθυστέρηση των στοιχείων εργασίας μέχρι μετά τη συνεδρίαση δημιουργεί νέα αβεβαιότητα: η Fed ενδέχεται να πάει στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου χωρίς το βασικό «εργαλείο συμφιλίωσης» των απόψεων της, τα σκληρά δεδομένα.

Το συμπέρασμα: μια αγορά έτοιμη για νέα επεισόδια αστάθειας

Η αγορά AI, το μεγαλύτερο επενδυτικό στοίχημα της εποχής, δείχνει ότι ακόμη και τα «θαυματουργά» αποτελέσματα της Nvidia δεν αρκούν για να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη. Η νευρικότητα συνδυάζεται με αβεβαιότητα για τη Fed, πρόσφατη πτώση στα crypto και έντονη απομόχλευση από θεσμικούς επενδυτές.

Οι επόμενες εβδομάδες μέχρι τη συνεδρίαση της Fed αναμένονται εκρηκτικές — και οι επενδυτές γνωρίζουν ότι το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης βρίσκεται πια σε κρίσιμη καμπή, ανάμεσα στη μεγάλη υπόσχεση και τον κίνδυνο της φούσκας.