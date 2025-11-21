glenn-cooke:-Γιατί-είμαστε-οι-κατάλληλοι-επενδυτές-για-την-avramar

«Ένας από τους λόγους που ήθελα να σας μιλήσω ήταν για να σας πω γιατί ενδιαφερόμαστε και γιατί είμαστε οι κατάλληλοι για να αγοράσουμε την Avramar».

Έτσι ξεκινά η συζήτηση με τον Glenn Cooke, τον επικεφαλής του καναδικού ομίλου Cooke Inc, ο οποίος έχει καταθέσει δεσμευτική προσφορά με μετρητά για την απόκτηση της Avramar.

Μιλώντας στο Euro2day.gr, ο Καναδός επιχειρηματίας παρουσιάζει το σχέδιό του, ασκεί έμμεση κριτική στον ανταγωνιστικό επενδυτή και επιχειρηματολογεί ότι η σταθερότητα του κλάδου εξαρτάται από έναν αγοραστή με πολυετή εμπειρία.

Για τον κ. Cooke, το διακύβευμα δεν είναι μόνο οι εγκαταστάσεις και τα ψάρια, αλλά η σταθερότητα ενός ολόκληρου κλάδου. Και το επιχείρημα είναι ότι δεν έχει «private equity λογική», αλλά μακροπρόθεσμη στρατηγική.

«Δεν είμαστε private equity. Δεν αγοράζουμε για να πουλήσουμε. Μιλάτε με έναν από τους ιδρυτές, έναν από τους ιδιοκτήτες», λέει, με τρόπο εμφατικό επιχειρώντας να διαφοροποιηθεί από τον έτερο ενδιαφερόμενο, το επενδυτικό σχήμα Aqua Bridge, το οποίο είχε αναδειχθεί προτιμητέος επενδυτής πριν έναν χρόνο στη διαδικασία πώλησης της Avramar.

Η πρόταση, τα μετρητά και η επιστροφή στην κερδοφορία

Σύμφωνα με τον κ. Cooke, η προσφορά του καναδικού ομίλου βασίζεται σε άμεση πληρωμή σε μετρητά προς τις τράπεζες, χωρίς τραπεζικό δανεισμό στην εξαγορά. Προβλέπει επενδυτικό πλάνο άνω των 60 εκατ. ευρώ για τεχνολογική αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό μονάδων και εισαγωγή συστημάτων AI στη σίτιση.

Το σχέδιο περιλαμβάνει πλωτές μονάδες ιχθυοτροφής (feed barges), αντικατάσταση βασικού εξοπλισμού και ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας στην Ελλάδα.

«Ο στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε τη λειτουργία, να τη σταθεροποιήσουμε και μετά να αναπτυχθούμε μόνο με βάση την αγορά. Όταν η αγορά μπορεί να απορροφήσει περισσότερο ψάρι, θα αναπτυχθούμε, αλλά δεν θα αναπτυχθούμε απλώς για την ανάπτυξη», σημειώνει, στέλνοντας μήνυμα και προς τον υπόλοιπο ελληνικό κλάδο που φοβάται μια νέα φάση υπερπροσφοράς.

Με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η Avramar μπορεί να επιστρέψει σε κερδοφορία από το 2026, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποφευχθεί νέα φάση υπερπροσφοράς, κυρίως από την Τουρκία, και ότι θα διασφαλιστεί πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες όπως ιχθυάλευρο και ιχθυέλαιο.

Προειδοποιεί, μάλιστα, για πιθανή έλλειψη των συγκεκριμένων υλών το 2026, στοιχείο που κατά τη γνώμη του ενισχύει το επιχείρημα για έναν αγοραστή με κάθετη εφοδιαστική αλυσίδα, όπως είναι ο όμιλος του.

Ο όμιλος που ίδρυσε η οικογένεια Cooke το 1985 είναι ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς θαλασσινών στον κόσμο, με μονάδες σε 15 χώρες, δικές της ζωοτροφές, δική της παραγωγή ιχθυαλεύρου-ιχθυελαίου, AI-based συστήματα σίτισης και πλωτές μονάδες σίτισης.

Η παρουσία στην Ισπανία, όπου η Cooke τριπλασίασε το μέγεθός της μέσα σε 11 χρόνια, λειτουργεί ως ζωντανό case study, ένα παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο κ. Cooke για να δείξει του πώς ο όμιλος μπαίνει σε μια αγορά, επενδύει και επιδιώκει ανάπτυξη.

Το μήνυμα προς τις τράπεζες. Εμπειρία έναντι ρίσκου 9–10 ετών

Το βασικό επιχείρημα του Glenn Cooke έναντι του άλλου ενδιαφερόμενου σχήματος, που ο ίδιος φωτογραφίζει, αλλά δεν κατονομάζει, είναι η δομή της πρότασης. Η προσέγγιση της Cooke, όπως την περιγράφει είναι προσφορά «πολύ σημαντικού» ποσού σε μετρητά, χωρίς χρηματοδότηση από τράπεζες με άμεση αποπληρωμή των πιστωτών, χωρίς «αναμονή 9 ή 10 χρόνων».

«Πρέπει να καταλάβετε ότι οι τράπεζες από την άλλη πλευρά ρισκάρουν τα χρήματά τους με μια άπειρη ομάδα που ουσιαστικά θα χρειαστεί 9 ή 10 χρόνια για να αποπληρώσει το χρέος. Η βιομηχανία δεν κινείται σε ευθεία γραμμή. Έχει κύκλους, κρίσεις, και χρειάζεται παίκτες με βαθιές τσέπες και εμπειρία στη διαχείριση αυτών των κύκλων», αναφέρει.

Για το αντίπαλο σχήμα -σ.σ. την Aqua Bridge- ο κ. Cooke υποστηρίζει ότι πρόκειται ουσιαστικά για επενδυτική εταιρεία χωρίς τεχνογνωσία, χωρίς έμπειρους ανθρώπους, χωρίς εμπειρία στην επεξεργασία, χωρίς εμπειρία στην παραγωγή ζωοτροφών και χωρίς εμπειρία στην καλλιέργεια, που θα πρέπει να βρουν πώς θα χτίσουν αγορές σε παγκόσμια κλίμακα.

Και συμπληρώνει: «Δεν είμαι εδώ να κριτικάρω την άλλη πλευρά. Αλλά πιστεύω ότι οι τράπεζες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν θέλουν άλλο ένα χάος στα χέρια τους στο τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο έτος. Με εμάς υπάρχει σταθερότητα. Γνωρίζουμε τη βιομηχανία.»

Όταν ερωτάται γιατί δεν συμμετείχαν στον αρχικό διαγωνισμό, λέει: «Τρέχαμε μια τεράστια εξαγορά στο Περού. Δεν είχαμε τους ανθρώπους να κάνουμε δύο deals τέτοιου μεγέθους ταυτόχρονα.» Αλλά αυτό για τον Cooke δεν έχει πλέον σημασία γιατί η διαδικασία έχει ήδη τραβήξει πάνω από ένα χρόνο, ίσως πάει για δύο.

Στην ερώτηση αν υπάρχει κάποια ανταπόκριση από τις τράπεζες στην πρόταση που έχουν καταθέσει ο κ. Cooke λέει: «Εξετάζουν την προσφορά μας.»

Ενώ στην ερώτηση αν θα επανέλθουν με καλύτερη προσφορά αν οι πιστωτές απορρίψουν την τελευταία προσφορά, απαντά: «Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό. Δεν έχει υπάρξει απόρριψη. Ξέρουμε ότι καταθέσαμε προσφορά και δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση μέχρι σήμερα.»

Και επαναλαμβάνει: «ενδιαφερόμαστε να γίνει αυτή η συμφωνία. Αντί να βλέπουμε το θέμα μόνο ως ευρώ και σεντ, οι τράπεζες, η βιομηχανία, πρέπει να καταλάβουν. Θέλουν να το δώσουν σε κάποιον χωρίς εμπειρία ή σε κάποιον με τεράστια εμπειρία, παγκόσμια παρουσία;»

Όμως τι σκοπεύει να κάνει η Cooke στην περίπτωση που απορριφθεί η προσφορά και η διαδικασία πάει στα δικαστήρια: «Δεν θα φύγουμε εύκολα. Ενδιαφερόμαστε για τα περιουσιακά στοιχεία, την εταιρεία, τους ανθρώπους. Θα δούμε τι θα κάνουμε τότε. Αλλά πιστεύω ότι οι πιστωτές πρέπει να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ κάποιου που θα πληρώσει σε μετρητά και κάποιου που θα χρειαστεί εννέα χρόνια χρηματοδότησης».