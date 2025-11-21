kykloi-by-priceless:-Εκεί-όπου-η-ελληνική-γεύση-αποκτά-ψυχή-στο-κέντρο-της-Αθήνας

Στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία του Κεραμεικού, ένα εστιατόριο ξαναγράφει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το καλό φαγητό.

Στην καρδιά της Αθήνας, στην πλατεία του Κεραμεικού, ένα εστιατόριο επαναπροσδιορίζει τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το καλό φαγητό. Το Kykloi by Priceless δεν είναι απλώς ένας ακόμα γαστρονομικός προορισμός, είναι μια εμπειρία που συνδυάζει ουσία, φροντίδα και γεύση. Ένας χώρος όπου η φιλοξενία γίνεται βίωμα και κάθε πιάτο αφηγείται μια ιστορία.

Μια νέα εποχή για το καλό φαγητό

Το Kykloi by Priceless εισέρχεται σε μια νέα φάση, πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή και πιο κοντά στις ρίζες της ελληνικής κουζίνας. Μακριά από κάθε επιτηδευμένη πολυτέλεια, το εστιατόριο αγκαλιάζει τη γνησιότητα της εμπειρίας.

Είναι ένας χώρος που σε κάνει να νιώθεις οικεία από την πρώτη στιγμή. Aπό τη μυρωδιά των φρεσκομαγειρεμένων υλικών που έρχονται από την ελληνική γη, μέχρι τη θέα της ανοιχτής κουζίνας που αποκαλύπτει όλη τη μαγεία της δημιουργίας.

Ο σεφ Παύλος Κυριάκης: Η γνώση, η παράδοση και η φροντίδα στο ίδιο πιάτο

Στο τιμόνι της κουζίνας βρίσκεται ο σεφ Παύλος Κυριάκης, ένας δημιουργός με βαθιά αγάπη για την ελληνική πρώτη ύλη και τη γαστρονομική μας κληρονομιά. Αντλώντας έμπενευση από την εποχικότητα και την απλότητα, συνθέτει πιάτα που παντρεύουν γνώση και συναίσθημα, ισορροπία και φαντασία. Τα signature πιάτα του, όπως το Ταρτάρ Μόσχου και Γαρίδας ή το ψάρι ημέρας με αρώματα λεμονιού και θάλασσας, είναι η επιτομή της φιλοσοφίας του: τίποτα περιττό, όλα αυθεντικά.

Πίσω από κάθε γεύση, όμως, υπάρχει και μια ιστορία συνεργασίας. Ο Παύλος Κυριάκης έχει επιλέξει να δουλεύει δίπλα σε αποφοίτους του προγράμματος ReStart, νέους ανθρώπους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον κόσμο της εστίασης. Μαζί, μαθαίνουν, εξελίσσονται και αποδεικνύουν ότι η κουζίνα μπορεί να είναι χώρος δημιουργίας, αλλά και κοινωνικής ένταξης.

Ένας χώρος φτιαγμένος για όλους

Το Kykloi by Priceless δεν είναι απλώς ένα εστιατόριο. Είναι ένας τόπος συνάντησης. Φτιαγμένος από φυσικά υλικά, με κεραμικά και έπιπλα από ελληνικές μικρές επιχειρήσεις, ο χώρος εκπέμπει ζεστασιά και αυθεντικότητα. Η ανοιχτή κουζίνα επιτρέπει στους επισκέπτες να γίνουν μέρος της διαδικασίας, να δουν, να μυρίσουν και να αισθανθούν τι σημαίνει φαγητό με ψυχή.

Ένας πλήρως προσβάσιμος και ανοιχτός σε όλους χώρος, που τιμά τη φιλοσοφία της συμπερίληψης. Εκεί κάθε άνθρωπος είναι ευπρόσδεκτος, και κάθε εμπειρία είναι μοναδική. Είτε πρόκειται για ένα δείπνο με φίλους, είτε για ένα γεύμα γεμάτο έμπνευση, το Kykloi by Priceless σε προσκαλεί να ζήσεις κάτι παραπάνω από μια έξοδο για φαγητό. Είναι μια πρόσκληση να ξαναθυμηθείς τι σημαίνει ελληνική κουζίνα: καθαρή γεύση, τοπικά υλικά, ανθρώπινη επαφή και φροντίδα σε κάθε λεπτομέρεια.

Ένας νέος γαστρονομικός προορισμός στο κέντρο της Αθήνας

Με τοποθεσία που εξασφαλίζει εύκολη πρόσβαση, το Kykloi by Priceless αποτελεί πλέον έναν από τους πιο σημαντικούς νέους γαστρονομικούς προορισμούς της Αθήνας. Κάθε επίσκεψη στους Kykloi είναι μια μικρή απόδραση στο κέντρο της πόλης — μια στιγμή ηρεμίας και αυθεντικής απόλαυσης. Και μόλις καθίσεις στο τραπέζι, νιώθεις ότι εδώ το φαγητό δεν είναι απλώς ανάγκη, είναι εμπειρία. Στους Kykloi, η γαστρονομία αποκτά σκοπό και η Αθήνα, ένα νέο σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν το αληθινό φαγητό.

Κλείσε το τραπέζι σου και ζήσε τη γεύση αλλιώς.

Βουτάδων 36, Αθήνα

Ωράριο λειτουργίας:

Τετάρτη–Παρασκευή: 18.00–00.30

Σάββατο & Κυριακή: 12.00–00.30

Κρατήσεις: https://resv.pro/kykloi