novo-nordisk:-Αποζημίωση-σε-4-ασθενείς-που-έχασαν-την-όρασή-τους-από-τη-χρήση-wegovy-και-ozempic

Αποζημίωση έλαβαν τέσσερις ασθενείς στη Δανία, οι οποίοι έχασαν την όρασή τους αφότου χρησιμοποίησαν τα δημοφιλή φάρμακα για απώλεια βάρους και για τον διαβήτη Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk, ανακοίνωσε σήμερα η Δανέζικη Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών.

Τα δύο φάρμακα, τα οποία περιέχουν τη δραστική ουσία σεμαγλουτίδη, έχουν συνδεθεί, σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, με μια σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση γνωστή ως μη αρτηριακή πρόσθια ισχαιμική οπτική νευροπάθεια (NAION), επισήμανε τον Ιούνιο η επιτροπή ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Φαρμάκων (ΕΜΑ).

Η πάθηση αυτή μπορεί να προκαλέσει μόνιμη απώλεια όρασης.

Μετά τις διαπιστώσεις της ΕΜΑ, η Novo Nordisk ανανέωσε τις ετικέτες στις συσκευασίες των Wegovy και Ozempic ώστε να αναφέρεται ότι η σεμαγλουτίδη μπορεί να προκαλέσει NAION σε περίπου έναν στους 10.000 ασθενείς.

Η Δανέζικη Ένωση Αποζημίωσης Ασθενών, ένα ανεξάρτητο όργανο που εξετάζει τις καταγγελίες ασθενών για λογαριασμό του κράτους, ανακοίνωσε σήμερα ότι εξέδωσε αποφάσεις για πέντε από τις 43 καταγγελίες που δέχτηκε σε σχέση με απώλεια οράσεως που συνδέεται με τα φάρμακα.

Τέσσερις ασθενείς αποζημιώθηκαν συνολικά με 123.253 δολάρια, ενώ μια καταγγελία απορρίφθηκε, ανακοίνωσε η Ένωση.

Το κράτος χρηματοδοτεί την καταβολή αποζημιώσεων που εγκρίνει η Ένωση. Η Ένωση χαρακτήρισε «πολύπλοκες» τις αποφάσεις καθώς απαιτούσαν την παροχή πληροφοριών από ειδικό νευροοφθαλμολόγο.

Εκπρόσωπος της Novo Nordisk δήλωσε: «Η ασφάλεια των ασθενών είναι η πρώτη προτεραιότητά μας».

- – ΜΠΕ