reuters:-Πώς-οι-κυρώσεις-των-ΗΠΑ-σε-ρωσικές-πετρελαϊκές-εταιρείες-θα-επηρεάσουν-το-ρούβλι-και-την-οικονομία

Oι κυρώσεις των ΗΠΑ στις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, οι οποίες τίθενται σε ισχύ από σήμερα (19:01 ώρα Ελλάδος), μπορεί να επηρεάσουν την αγορά ξένου συναλλάγματος της Ρωσίας.

Πριν από την προθεσμία, το ρούβλι ενισχύθηκε μετά από αναφορές για ένα σχέδιο που συνέταξαν οι ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο, εάν εφαρμοστεί, θα μπορούσε να σημαίνει την ακύρωση των κυρώσεων.

Τι συμβαίνει στην αγορά συναλλαγμάτων της Ρωσίας;

Η αγορά επλήγη πέρυσι από κυρώσεις στον κύριο φορέα εκμετάλλευσης της Ρωσίας, το Χρηματιστήριο της Μόσχας (MOEX), τον Ιούνιο και στην τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας, την Gazprombank, τον Νοέμβριο.

Οι κυρώσεις στο MOEX σταμάτησαν όλες τις συναλλαγές συναλλάγματος σε δολάρια και ευρώ. Το γιουάν της Κίνας, το οποίο εξακολουθεί να διαπραγματεύεται στο MOEX, έχει γίνει το κυρίαρχο ξένο νόμισμα.

Έκτοτε, τα δυτικά νομίσματα διαπραγματεύονται εξωχρηματιστηριακά μέσω εγχώριων λογαριασμών δολαρίου που δεν έχουν λογαριασμούς ανταποκριτών στο εξωτερικό. Η κεντρική τράπεζα χρησιμοποιεί τις τιμές από αυτές τις συναλλαγές για να καθορίσει τις επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες της.

Το ρούβλι υποχώρησε κατά 37% έναντι του δολαρίου το 2024, με τις κυρώσεις και την επίθεση της Ουκρανίας στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας να θεωρούνται οι κύριοι παράγοντες.

Το ρούβλι σημείωσε άνοδο έως και 45% το πρώτο εξάμηνο του 2025 λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας και των ελπίδων για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε συνομιλίες με τη Ρωσία.

Το ρούβλι παρέμεινε σταθερό κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, παρά την συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών που προβλέπουν ότι το νόμισμα είναι υπερτιμημένο και πρόκειται να αποδυναμωθεί, με την εύλογη αξία του να αναμένεται να πλησιάσει τα 100 ρούβλια ανά δολάριο.

Οι οικονομολόγοι απέδωσαν την απροσδόκητη συμπεριφορά του ρουβλιού στις βραδύτερες από τις αναμενόμενες μειώσεις των επιτοκίων, στις παρεμβάσεις της κεντρικής τράπεζας στο συνάλλαγμα, στις υποτονικές εισαγωγές λόγω της οικονομικής επιβράδυνσης και στην πολιτική της κυβέρνησης για την προώθηση της υποκατάστασης των εισαγωγών.

Ποιος ο ρόλος των Rosneft και Lukoil στην αγορά συναλλάγματος

Οι νέες κυρώσεις μπλοκάρουν όλες τις συναλλαγές με τις δύο ρωσικές εταιρείες. Η Lukoil έχει προθεσμία μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου για να πουλήσει τα διεθνή περιουσιακά της στοιχεία. Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε την Πέμπτη ότι κάθε εταιρεία που αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο θα πληγεί επίσης από τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Οι πετρελαϊκές εταιρείες και άλλοι εξαγωγείς επαναπατρίζουν τα κέρδη τους από ξένο νόμισμα, τα οποία τώρα είναι κυρίως εκφρασμένα σε γιουάν, πίσω στη Ρωσία και τα μετατρέπουν σε ρούβλια, προκειμένου να πληρώσουν φόρους, μισθούς και άλλα εγχώρια έξοδα.

Οι αναλυτές της Finam, μιας ρωσικής εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εκτίμησαν ότι η Rosneft και η Lukoil αντιπροσώπευαν έως και 35% των εγχώριων πωλήσεων ξένου συναλλάγματος. Προέβλεψαν ότι οι συνολικές πωλήσεις θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 10% έως 20% στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η κεντρική τράπεζα είναι ένας άλλος σημαντικός παράγοντας στην αγορά συναλλάγματος, με τους traders να εκτιμούν το μερίδιό της στο 10%. Η κεντρική τράπεζα ήταν καθαρός πωλητής ξένου συναλλάγματος, κυρίως γιουάν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι περισσότεροι Ρώσοι αναλυτές αναμένουν κάποια σταδιακή αποδυνάμωση του ρουβλιού μετά την προθεσμία των κυρώσεων λόγω των μειωμένων πωλήσεων συναλλάγματος και της αναμενόμενης μείωσης των πωλήσεων συναλλάγματος της κεντρικής τράπεζας από τις αρχές του 2026.

Κλειδί η αντίδραση της Κίνας και της Ινδίας

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από την αντίδραση των τραπεζών και των εταιρειών στην Κίνα και την Ινδία, τους κύριους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 85% όλων των πωλήσεων. Ο αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε ότι τα ινδικά και κινεζικά διυλιστήρια γνωρίζουν τις κυρώσεις και αποφεύγουν το ρίσκο.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών δήλωσε στις 17 Νοεμβρίου ότι η ανάλυσή του για τον αρχικό αντίκτυπο στην αγορά έδειξε ότι «έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της μείωσης των ρωσικών εσόδων μειώνοντας την τιμή του ρωσικού πετρελαίου».

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στις 23 Οκτωβρίου ότι οι νέες κυρώσεις έχουν «σοβαρό χαρακτήρα» και ενδέχεται να έχουν «ορισμένες συνέπειες», αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομική ευημερία της Ρωσίας.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ινδία, εταίροι της Ρωσίας στην ομάδα BRICS των μεγάλων αναπτυσσόμενων οικονομιών, ήταν επιφυλακτικοί στις συναλλαγές τους με τις ρωσικές οντότητες που έχουν υποστεί κυρώσεις, φοβούμενοι τιμωρίες από τις δυτικές χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές.

Επιπτώσεις στον προϋπολογισμό και την οικονομία

Ο ρωσικός προϋπολογισμός λαμβάνει τα έσοδά του από φόρους που επιβάλλονται στην παραγωγή πετρελαίου και όχι από εξαγωγές.

Παρόλο που η μείωση του φυσικού όγκου των εξαγωγών λόγω νέων κυρώσεων δεν θα οδηγήσει άμεσα σε μείωση των εσόδων του προϋπολογισμού, η διευρυνόμενη έκπτωση μεταξύ των ρωσικών και διεθνών μειγμάτων πετρελαίου θα επηρεάσει τα έσοδα του προϋπολογισμού.

Οι υπολογισμοί του Reuters έδειξαν ότι η τιμή του ρωσικού πετρελαίου σε ρούβλι, που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τον υπολογισμό του φόρου, ήταν 24% χαμηλότερη τον Νοέμβριο από τις εκτιμήσεις που ορίστηκαν στον προϋπολογισμό, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω μείωση των εσόδων.

Τους πρώτους 10 μήνες του τρέχοντος έτους, τα έσοδα του προϋπολογισμού από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο έχουν μειωθεί κατά 21% σε ετήσια βάση. Ο τροποποιημένος προϋπολογισμός για το 2025 προβλέπει μείωση των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο κατά το ίδιο ποσοστό για ολόκληρο το έτος.

Η αποδυνάμωση του ρουβλιού θα αύξανε τα έσοδα του προϋπολογισμού σε ρούβλι από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθιστώντας το ένα ελκυστικό μέτρο για να βοηθήσει στην εξισορρόπηση του προϋπολογισμού και να αντισταθμίσει τη μείωση των εσόδων.