    Saturday, November 22
    Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο

    «Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή – Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο»

    Νίκος Ανδρουλάκης

    Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλά για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια.

    «Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.

    Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους

