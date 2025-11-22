Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο

Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλά για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια.

«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.

@nikos.androulakis Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.