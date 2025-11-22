Ανδρουλάκης: Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει – Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο
«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή – Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο»
Your browser does not support the
audio element.
Με ένα βίντεο στο TikTok ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλά για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα και την αποδυνάμωση των δομών του κοινωνικού κράτους στην περιφέρεια.
«Ακριβή η ζωή, ακριβή και η παραγωγή. Δεν μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν βλέπουμε την αγωνία των κατοίκων στην ελληνική ύπαιθρο», σημειώνει ο κ. Ανδρουλάκης παρουσιάζοντας το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την αναζωογόνηση της περιφέρειας.
@nikos.androulakis
Η ελληνική περιφέρεια δεν μπορεί να ερημώσει. Στήριξη στον παραγωγό, σχέδιο για την ύπαιθρο, δικαιοσύνη για όλους. Για μια Ελλάδα για όλους
♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο sofokleous10.gr
Διαβάστε επίσης περισσότερες ειδήσεις από το sofokleous10.gr