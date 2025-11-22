ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Ατού» οι Παραχωρήσεις με «πυλώνα» την Αττική Οδό – Ανεκτέλεστο 9,2 δισ. και νέες συμβάσεις

Το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τι φέρνει η Αττική Οδός. Τι αναφέρεται σε IR Report για τις συμβάσεις, τα περιθώρια κέρδους, την Κατασκευή, και τα νέα projects που έρχονται. Ανοδικά μεγέθη, ορατότητα διαρκείας, ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση. «Κλείνει» φέτος η Εγνατία, ξεκινά αρχές 2026 ο ΒΟΑΚ.

Το 57% της συνολικής λειτουργικής κερδοφορίας του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εισφέρει ο τομέας των Παραχωρήσεων, με «αιχμή» τη σύμβαση της Αττικής Οδού, όπως προκύπτει και από τα οικονομικά αποτελέσματα της εισηγμένης για το 9μηνο 2025. Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 96,1%, ενώ η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 112,2%, σε συνέχεια της συνεισφοράς νέων έργων (Αττική Οδός) αλλά και της οργανικής κερδοφορίας λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών δεδομένων. Παράλληλα, ο τομέας Κατασκευής παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 34,3% και λειτουργικής κερδοφορίας κατά 35,7%. Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.09.2025, ανήλθε σε 6,8 δισ. ( 4,1 δισ. την 31.12.2024), ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 2,4 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να διαμορφώνεται σε 9,2 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνεται και σε σχετικό IR Report, η έναρξη της παραχώρησης της Αττικής Οδού (που βαρύνεται με net debt 2,5 δισ.) παρέχει διαρθρωτική ώθηση στα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές, η ισχυρή αύξηση της κυκλοφορίας σε όλο το δίκτυο και οι συμβατικές τιμολογιακές προσαρμογές ενισχύουν την απόδοση. Η έναρξη της παραχώρησης της Εγνατίας Οδού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί πριν από το τέλος του έτους, η έναρξη της παραχώρησης της Κρήτης (ΒΟΑΚ) θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026, ενώ, όπως και προ ημερών αναφέραμε, η πρόοδος κατασκευής του νέου αεροδρομίου της Κρήτης (Καστελίου) ξεπερνά το 65% με ορίζοντα ολοκλήρωσης των εγκαταστάσεων (από ΤΕΡΝΑ) εντός του 2026. Στην Αττική Οδό οι ημερήσιες διελεύσεις ανέρχονται σε περίπου 280 χιλιάδες, με τα συνολικά έσοδα σε επίπεδο Q3 να ανέρχονται σε 56,8 εκατ. (59,4 εκατ. στο Q2, 52,9 εκατ. στο Q1 2025 και στα 52,4 εκατ. στο δ’ τρίμηνο 2024, όταν και ανέλαβε το project η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) στο γ΄ τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 44,8 εκατ. (στα 47,4 εκατ. στο :2 2025, στα 41,5 εκατ. στο Q1 και 40,8 εκατ. στο δ’ τρίμηνο 2024). Με το περιθώριο EBITDA margin να είναι σταθερά στο 76%-78% και ειδικότερα στο 76,6% στο γ’ τρίμηνο 2025.

Ενίσχυση οικονομικών μεγεθών

Ευρύτερα, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση εσόδων κατά 28,7%, σε 2,875 δισ, και λειτουργικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) κατά 66,2%, στα 463,9 εκατ., με θετική επίδοση από όλους τους τομείς δραστηριότητας, προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη 106,6 εκατ., αυξημένα κατά 11%, και κέρδη ανά μετοχή (EPS) 1,06 ευρώ, κατά 112% αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adj. EBITDA) στον τομέα παραχωρήσεων, στα 267,3 εκατ. αλλά και ισχυρή ρευστότητα με ταμειακά διαθέσιμα 2 δισ. ευρώ. Με το σχετικό περιθώριο (adj.EBITDA margin) να ανέρχεται σε 16,1% έναντι 12,5%, σε συνέχεια του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων. Τα κέρδη προ φόρων για το Εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 133εκατ. έναντι 124,2 εκατ. την προηγούμενη συγκριτική περίοδο, ως συνέπεια των αυξημένων λειτουργικών κερδών. Τα καθαρά κέρδη των μετόχων, χωρίς την επίδραση μη λειτουργικών αποτελεσμάτων (προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη) διαμορφώθηκαν σε 106,6 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σημειώνεται ότι η αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας που καταγράφεται κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους αναμένεται να είναι διατηρήσιμη, καθώς προέρχεται κατά κύριο λόγο από τον τομέα των παραχωρήσεων με τα έργα να διασφαλίζουν για τον Όμιλο μακροπρόθεσμές και σταθερές ροές εσόδων. Περαιτέρω ενίσχυσή της αναμένεται σταδιακά με τη λειτουργία των επόμενων έργων παραχωρήσεων (Εγνατία Οδός, αεροδρόμιο Καστελίου, έργα διαχείρισης υδάτων και απορριμμάτων κ.α.) αλλά και λόγω αυξημένων κυκλοφοριακών όγκων.

Στο IR Report γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, για αυξημένα έσοδα και λειτουργική κερδοφορία στους 3 κύριους επιχειρηματικούς τομείς, για αύξηση των μη ταμειακών στοιχείων λόγω υψηλότερων προβλέψεων βαριάς συντήρησης και απόσβεσης του προγράμματος μπόνους μετοχών, για άνοδο των χρεώσεων D&A λόγω της ενοποίησης της Αττικής Οδού, ενίσχυση των χρηματοοικονομικών εσόδων λόγω της ενεργητικής διαχείρισης μετρητών και των εσόδων από αντιστάθμιση κινδύνου (IRS) αλλά και αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω νέων δανειακών διευκολύνσεων για νέα έργα. Επίσης, γίνεται λόγος για αυξημένη συνεισφορά από συγγενείς εταιρείες που αντικατοπτρίζει ισχυρή λειτουργική απόδοση της Ολυμπίας Οδού και την έναρξη των εργασιών CCGT Κομοτηνής (μονάδα Κομοτηνής) και κεφαλαιακά κέρδη από την αποτίμηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και την πώληση του 10% της Αττικής Οδού με premium 15% (στο family office της κας Λάτση).

«Ατού» οι Παραχωρήσεις – Η Αττική Οδός, η Εγνατία και η νέα «γενιά» έργων

Ειδικότερα για τις Παραχωρήσεις, καταγράφηκε σημαντική αύξηση τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, διαμορφώνοντας πλέον μία νέα «βάση» για τα οικονομικά μεγέθη του τομέα. Ο τομέας εισέφερε έσοδα 401,5 εκατ. (από 204,8 εκατ. στο 9μηνο 2024), επί συνόλου 2,87 δισ., με Λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 267,3 εκατ. (126 εκατ. πέρυσι), επί συνόλου 463,9 εκατ. ευρώ. Η επίδοση αυτή οφείλεται, αφενός, στην αυξημένη κυκλοφορία οχημάτων σε ολόκληρο το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου και, αφετέρου, στη συμβολή του νέου έργου παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου της Αττικής Οδού, το οποίο συνεισέφερε στο εννεάμηνο 133,7 εκατ. σε επίπεδο adj. EBITDA. Το EBITDA margin ανήλθε σε 66,6% (61,5% πέρυσι), το EBIT σε 115,3 εκατ. (από 61,4 εκατ.) ενώ το Net Profit υποχώρησε από 39,2 εκατ. στο 9μηνο 2024, σε 14,8 εκατ. στο 9μηνο 2025.

Αναφορικά με την κυκλοφορία οχημάτων, κατά το Εννεάμηνο του 2025, αυτή αυξήθηκε κατά 4,6% στην Αττική Οδό, κατά 3,6% στη Νέα Οδό, κατά 16,5% στην Κεντρική Οδό (λόγω και της παράδοσης νέων τμημάτων) και κατά 4,6% στην Ολυμπία Οδό. Πλέον, οι παραχωρήσεις, με το σταθερό και επαναλαμβανόμενο προφίλ εσόδων τους, αποτελούν το βασικό τομέα της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου – συμμετοχή που αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω με την έναρξη και των νέων έργων παραχώρησης.

Όσον αφορά τα κύρια έργα του τομέα παραχωρήσεων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη, η υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και η έναρξη της 35ετούς περιόδου του έργου αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του έτους. Επίσης, στις αρχές του 2026 αναμένεται η υπογραφή και έναρξη παραχώρησης για το έργο του ΒΟΑΚ. Όσον αφορά το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης οι πρόοδος των κατασκευαστικών εργασιών ξεπερνάει πλέον το 65%, με την ολοκλήρωση τους να αναμένεται εντός του 2026. Τέλος, προχωρά σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα η κατασκευή στο έργου του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος στο Ελληνικό (IRC), ενώ σταδιακά ξεκινάει και η κατασκευή των νέων έργων διαχείρισης απορριμμάτων και υδάτων.

Επίσης, γίνεται λόγος για σταθερή συνεισφορά εσόδων από έργα διαχείρισης αποβλήτων και χαμηλότερη από το ηλεκτρονικό εισιτήριο μετά την ολοκλήρωση των κατασκευαστικών εργασιών.

Οσον αφορά στις υφιστάμενες οδικές συμβάσεις Νέας και Κεντρικής Οδού, στο IR Report καταγράφονται έσοδα από διόδια (9μηνο) ύψους 169,2 εκατ. (+11,5%), και από την Αττική Οδό 169,1 εκατ., άρα σύνολο 338,3 εκατ. ευρώ (+123,1% y-o-y), ενώ τα έσοδα από τον τομέα αποβλήτων ανήλθαν σε 17,7 εκατ. (+11%) και από το E ticket σε 16,2 εκατ. (-13,4%). Η κυκλοφορία αυξήθηκε κατά 4,6% στην Αττική Οδό, κατά 3,6% στη Νέα Οδό, κατά 10% στην Κεντρική Οδό (Ε 65), κατά 4,6% στην Ολυμπία ενώ η Εγνατία Οδός «έτρεξε» κατά 4,1%.

Για την ιστορία, η επιβατική κίνηση στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου («Ν. Καζαντζάκης», που θα αντικατασταθεί από το νέο στο Καστέλι) αυξήθηκε κατά 6,3% το εννεάμηνο του 2025, ενώ οι προβλέψεις για τις χειμερινές πτήσεις (Νοεμβρίου 2025 – Μαρτίου 2026) δείχνουν άνοδο κατά 76% σε ετήσια βάση.

Ισχυρή επίδοση στην Κατασκευή

Η δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα, καθώς επιταχύνθηκε η υλοποίηση έργων που βρίσκονταν υπό κατασκευή και ξεκίνησε η κατασκευή νέων έργων. Επίσης, τα περιθώρια κέρδους συνέχισαν να κινούνται σε ικανοποιητικά επίπεδα, ως αποτέλεσμα του μείγματος των έργων αλλά και της εκτελεστικής ικανότητας και προσήλωσης του Ομίλου. Ο τομέας Κατασκευών εισέφερε έσοδα 1,192 δισ. (από 887,6 εκατ. στο 9μηνο 2024), λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 123,4 εκατ. (90,9 εκατ. το 9μηνο 2024). Το Gross Profit ανήλθε σε 129,9 εκατ. (έναντι μικτού κέρδους 95,2 εκατ. στο 9μηνο 2024), το margin σε 10,9%, το adj. EBITDA margin σε 10,4%, το αποτέλεσμα EBIT (από 73,9 εκατ. πέρυσι) σε 101,5 εκατ., ενώ το Net Profit ενισχύθηκε από 42,6 εκατ. πέρυσι σε 70,2 εκατ. στο 9μηνο 2025.

Όσον αφορά το υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο στις 30.09.2025, ανήλθε σε 6,8 δισ., ενώ τα προς υπογραφή έργα ανέρχονται σε 2,4 δισ., με το συνολικό ανεκτέλεστο να διαμορφώνεται σε 9,2 δισ. Ποσοστό περίπου 75% του υπογεγραμμένου ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου (50%) και ιδιωτικών επενδύσεων τρίτων (25%), διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο. Το ύψος του ανεκτέλεστου προσφέρει σημαντική ορατότητα όσον αφορά την κατασκευαστική δραστηριότητα του ομίλου, δεδομένης της ικανότητας του να διαχειρίζεται επιτυχώς τα τρέχοντα επίπεδα ανεκτέλεστου. Στο report γίνεται αναφορά για έργα όπως ο ΒΟΑΚ (σύμβαση παραχώρησης) με αντικείμενο 1,8 δισ. η Εγνατία με 0,7 δισ. ευρώ, άλλοι οδικοί άξονες (Nea/Kentriki Odos, Olympia κ.λπ.) με 0,8 δισ, το έργο Αμφιλοχίας με 0,7 δισ. το Καστέλι με σχεδόν 500 εκατ., Solar Parks με 0,4 δισ. αλλά και τα έργα αποκατάστασης στη Θεσσαλία (“Daniel & Elias”) με 0,4 δισ. ευρώ, Hotels, Office building, Malls κ.α. με συνολικό ανεκτέλεστο 800 εκατ., σιδηροδρομικά έργα (0,1 δισ.) κ.α..

Όπως αναφέρεται στο IR Report, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 34,3% σε ετήσια βάση, χάρη στην ταχεία εκτέλεση έργων που βρίσκονταν υπό εκτέλεση και στην έναρξη νέων κατά τη διάρκεια της περιόδου. Τα κύρια έργα που συνέβαλαν κατά το εννεάμηνο του 2025 περιλαμβάνουν αυτοκινητόδρομους (επεκτάσεις Κεντρικής Οδού, Ολυμπία Οδός, ΒΟΑΚ), αεροδρόμιο Καστελίου, έργα EPC (αντλησιοταμίευση Αμφιλοχίας, φωτοβολταϊκά και δίκτυα) καθώς και ιδιωτικά projects (IRC, ξενοδοχεία, γραφεία). Τα περιθώρια κερδοφορίας παραμένουν υγιή, απεικονίζοντας την ποιότητα του μείγματος έργων και την ικανότητα εκτέλεσης. Το 50% του ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορά ιδιόκτητες επενδύσεις, ενώ το υπόλοιπο κατανέμεται εξίσου μεταξύ ιδιωτικών (τρίτων) και δημόσιων.

Δανεισμός – Ταμειακά διαθέσιμα

Ο καθαρός δανεισμός με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) διαμορφώθηκε σε 145 εκατ., έναντι 153 εκατ. την 31.12.2024. Το Συνολικό Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος του Ομίλου (περιλαμβανομένων και των συμβάσεων project finance – δανεισμός χωρίς αναγωγή) ανήλθε σε 3,107 δισ., έναντι 3,258 δισ. την 31.12.2024. Τα Συνολικά Ταμειακά Διαθέσιμα του Ομίλου (εξαιρουμένων των δεσμευμένων καταθέσεων ύψους 58 εκατ.) διαμορφώθηκαν σε 1,971 δισ., εκ των οποίων 1,222 δισ. σε επίπεδο Μητρικής Εταιρείας.

Πώς πήγε η Ενέργεια

Τέλος, στον τομέα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, η ΗΡΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατέγραψε χαμηλότερους όγκους πωλήσεων έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, λόγω χαμηλότερων πωλήσεων σε βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες, με τα έσοδα ωστόσο να αυξάνονται εξαιτίας των υψηλότερων τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι, ήδη από το τέλος του τρίτου τριμήνου, υπάρχει μια αναστροφή της τάσης με αύξηση του αριθμού των οικιακών καταναλωτών. Σε επίπεδο εσόδων η ενέργεια εισέφερε 1,294 δισ. ευρώ, σε λειτουργική κερδοφορία (adj.EBITDA) 86 εκατ. ευρώ με margin 6,6%, σε επίπεδο EBIT 24,7 εκατ. (από 54,5 εκατ. πέρυσι), ενώ το Net Profit υποχώρησε σε 25,4 εκατ. έναντι 34,9 εκατ. στο 9μηνο 2024.

Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός του 2025 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της νέας μονάδας φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου στην Κομοτηνής, η οποία πλέον συμβάλλει θετικά στην κερδοφορία του Ομίλου. Παράλληλα η παραγωγή από την μονάδα ΗΡΩΝ ανήλθε σε 1,2TWh, αναδεικνύοντας τη δυνατότητα της να παραμείνει ανταγωνιστική στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Υπενθυμίζεται ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2025 εγκαταστάθηκε και τέθηκε σε λειτουργία, για λογαριασμό της ΔΕΗ, σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κρήτη (Ήρων Ι), στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας. Κατόπιν αυτού αναγνωρίστηκε το αποτέλεσμα της συναλλαγής, το οποίο συνεισέφερε στη λειτουργική κερδοφορία του τομέα.