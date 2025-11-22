Διστακτική-σε-νέα-μείωση-επιτοκίων-η-Κόλινς-(fed)

Συμπλήρωσε ότι οι οικονομικές συνθήκες δίνουν κάποια ώθηση στην οικονομία ενώ αποκάλυψε τι θα μπορούσε να την κάνει να αλλάξει την άποψή της σχετικά με τη πορεία των επιτοκίων.

Την πεποίθησή της πως δεν θα γίνει νέα μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο εξέφρασε η πρόεδρος της Fed της Βοστώνης, Σούζαν Κόλινς καθώς αντιμετωπίζει συνεχείς κινδύνους τόσο στον πληθωρισμό όσο και στην απασχόληση.

«Βλέπω λόγους να διστάζω» σχετικά με τη μείωση του κόστους δανεισμού στη συνεδρίαση της FOMC στις 9-10 Δεκεμβρίου τόνισε.

«Η δική μου άποψη είναι ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται επί του παρόντος σε ένα ελαφρώς περιοριστικό εύρος μετά τη χαλάρωση των 50 μονάδων βάσης που κάναμε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και αυτό είναι εύλογο δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της οικονομία», εξήγησε σύμφωνα με το Reuters.

«Βρισκόμαστε σε μια περίπλοκη περίοδο για τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής. Νομίζω ότι το να έχουμε ένα εύρος απόψεων είναι σημαντικό και πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιες περίοδοι όπου υπάρχει, ξέρετε, μεγαλύτερο εύρος. Αν όλοι σκεφτόμασταν ακριβώς το ίδιο πράγμα, νομίζω ότι αυτό θα ήταν, θα ήταν προβληματικό» πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια, το μέλλον της οικονομίας είναι σχετικά ευνοϊκό, με την ανεργία να αυξάνεται λίγο και τις πιέσεις του πληθωρισμού τελικά να μετριάζονται από τα τρέχοντα επίπεδα.

Συμπλήρωσε ότι οι οικονομικές συνθήκες δίνουν κάποια ώθηση στην οικονομία ενώ αποκάλυψε τι θα μπορούσε να την κάνει να αλλάξει την άποψή της σχετικά με τη πορεία των επιτοκίων.

«Εξετάζοντας τη διττή μας εντολή (σταθερότητα τιμών στο 2% και μέγιστη απασχόληση), υπάρχουν κίνδυνοι από την πλευρά της αγοράς εργασίας και σίγουρα, αν έβλεπα περισσότερες ενδείξεις μεγαλύτερης χαλάρωσης και αδυναμίας, θα το έπαιρνα σοβαρά υπόψη» κατέληξε.