Ηλεκτρονικές-αποδείξεις:-Τα-σημεία-«sos»-για-την-αποφυγή-φορο-πέναλτι-22%

Περίπου 40 ημέρες μάς χωρίζουν για να αποχαιρετήσουμε το 2025 και μαζί του τελειώνει ο χρόνος για τους φορολογούμενους προκειμένου να καλύψουν το 30% του εισοδήματός τους με ηλεκτρονικές αποδείξεις.

Αν δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το ποσό αυτό, τότε θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετο φόρο 22% επί της διαφοράς που θα προκύψει και δεν έχει καλυφθεί.

Με βάση τα όσα ισχύουν:

Κάθε φορολογούμενος που είναι μισθωτός, συνταξιούχος, κατά κύριο επάγγελμα αγρότης ή αυτοαπασχολούμενος, καθώς και κάθε φορολογούμενος με εισοδήματα από ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει έως το τέλος του τρέχοντος έτους δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με ποσοστό 30% του ετησίου ατομικού πραγματικού εισοδήματός του. Οι δαπάνες αυτές, για να αναγνωριστούν, θα πρέπει να εξοφληθούν με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ.) και να έχουν εκδοθεί γι’ αυτές και οι σχετικές αποδείξεις λιανικών συναλλαγών.

Τo ανώτατο όριο του ποσού των δαπανών που πρέπει να έχουν εξοφληθεί έως το τέλος του τρέχοντος έτους με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής ανέρχεται σε 20.000 ευρώ.

Από την υποχρέωση να έχουν καλύψει το ποσοστό 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται όσοι φορολογούμενοι θα έχουν πραγματοποιήσει εντός του 2025 δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος. Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Σε κάθε φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί τραπεζικός λογαριασμός, το απαιτούμενο όριο δαπανών περιορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο στις 5.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, φορολογούμενος ο οποίος δεν θα καταφέρει να πραγματοποιήσει το απαιτούμενο συνολικό ποσό ηλεκτρονικών πληρωμών δαπανών, το «ακάλυπτο» ποσό θα φορολογηθεί με 22% το 2026, όταν θα γίνει η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης για τα εισοδήματα του 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα χαμηλότερο από το τεκμαρτό, καθώς η αξία των ηλεκτρονικών αποδείξεων πρέπει να ανέρχεται στο 30% του εισοδήματος που θα υπολογιστεί από την εφορία βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Στις δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη ποσοστού έως 30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος περιλαμβάνονται δαπάνες όπως αγορά τροφίμων, ποτών, ρούχων, παπουτσιών, κλινοσκεπασμάτων, χαρτικών ειδών, τσιγάρων, ειδών υγιεινής και καθαριότητος, για αγορές ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων και άλλων διαρκών ειδών οικιακής χρήσης, δαπάνες για παντός είδους υπηρεσίες επισκευών, καθώς και τα έξοδα για πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ και κοινοχρήστων, για δίδακτρα, ιατρικές επισκέψεις, ιατρικές εξετάσεις, νοσήλια και ασφάλιστρα. Εξαιρούνται οι πληρωμές για ενοίκια, δάνεια, φόρους και τέλη υπέρ του δημοσίου, καθώς και οι δαπάνες για αγορές ακινήτων, αυτοκινήτων, δίκυκλων (πλην ποδηλάτων), σκαφών, αεροπλάνων, αεροσκαφών, αποταμιευτικών και επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.α.).

Οι ιατρικές δαπάνες μετρούν διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής. Επίσης, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικό χρήμα από συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους εκπίπτουν κατά 30% από το φορολογητέο εισόδημα των φορολογούμενων.

Ο φορολογούμενος, προκειμένου να εξασφαλίσει την έκπτωση, θα πρέπει να πληρώνει με κάρτα ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δύσκολα εκδίδουν αποδείξεις. Για τις αποδείξεις αυτής της κατηγορίας το 30% θα εκπίπτει από το εισόδημα που θα δηλώσει και με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ.

Εξαιρέσεις

Οι φορολογούμενοι 70 ετών και άνω, όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά έως 3.100 κατοίκους που δεν είναι τουριστικοί προορισμοί, αλλά και όσοι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν για το εάν θα κάλυψαν ή όχι μέχρι το τέλος του έτους το 30% του φετινού εισοδήματος με ηλεκτρονικές αποδείξεις, καθώς απαλλάσσονται πλήρως από το μέτρο.