Κλιμάκιο-του-ΠΑΣΟΚ-στις-πληγείσες-περιοχές-του-δήμου-Ζηρού

Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Γραμματέα της Ε Ανδρέα Σπυρόπουλο θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές του δήμου Ζηρού, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στις 11.30 θα γίνουν δηλώσεις στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

