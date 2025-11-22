Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ στις πληγείσες περιοχές του δήμου Ζηρού
Στις 11.30 θα γίνουν δηλώσεις στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας
Κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Γραμματέα της Ε Ανδρέα Σπυρόπουλο θα επισκεφθεί τις πληγείσες περιοχές του δήμου Ζηρού, που έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στις 11.30 θα γίνουν δηλώσεις στο Δημαρχείο Φιλιππιάδας.
- ΑΠΕ – ΜΠΕ
