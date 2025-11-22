Λαγκάρντ-(ΕΚΤ):-Η-νομισματική-πολιτική-δεν-μπορεί-να-λύσει-τα-προβλήματα-χρέους

Προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να θεωρείται η νομισματική πολιτική ως λύση στα προβλήματα χρέους, απηύθυνε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

Προειδοποίηση ότι δεν πρέπει να θεωρείται η νομισματική πολιτική ως λύση στα προβλήματα χρέους, απηύθυνε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ. «Υπάρχει πάντα η ανησυχία ότι μια κοντόφθαλμη κυβέρνηση μπορεί να μπει στον πειρασμό να προσπαθήσει να αναγκάσει μια κεντρική τράπεζα να χρηματοδοτήσει το χρέος της – παρά τα μαθήματα της ιστορίας», τόνισε το Σάββατο, χωρίς να κατονομάσει κάποια συγκεκριμένη χώρα.

Μιλώντας στη Βιέννη, η Γαλλίδα αξιωματούχος τόνισε ότι αυτή η ανησυχία «τείνει να εμφανίζεται όταν το δημόσιο χρέος αυξάνεται, όπως συμβαίνει σήμερα σε ορισμένες περιπτώσεις». Η επικεφαλής της ΕΚΤ επεσήμανε πως η διστακτικότητα της Ευρώπης σχετικά με τα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας της δεν μπορεί να συνεχιστεί με ακόμη περισσότερα χρόνια χαμένης ευημερίας και ζήτησε από τις κυβερνήσεις να μειώσουν τα επίπεδα δημόσιου χρέους.

Ειδικότερα, εξήγησε ότι: «πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στις δαπάνες που υποστηρίζουν την δυνητική ανάπτυξη και τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, ενώ παράλληλα εξυγιαίνουν τους προϋπολογισμούς τους». Σύμφωνα με την ίδια, οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες επιτρέπουν ευελιξία όσον αφορά τις πρόσθετες δαπάνες για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και δεν αξιοποιούν αρκετές χώρες αυτή τη διάταξη, ενώ επανέλαβε τις εκκλήσεις της για συγκέντρωση ευρωπαϊκών πόρων.

«Ο στόχος θα πρέπει να είναι η καλλιέργεια ενός ενάρετου κύκλου όπου οι παραγωγικές δαπάνες αυξάνουν την άνοδο της παραγωγικότητας η οποία ενισχύει την ανάπτυξη, θέτοντας το κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης σε μια ισχυρότερη και πιο βιώσιμη οικονομική βάση» αποσαφήνισε. Υπενθυμίζεται πως ο Ζορντάν Μπαρντελά, ανέφερε πως: «δεν θα αποφύγουμε μια συζήτηση με την ΕΚΤ για το γαλλικό χρέος» ενώ η Μαρίν Λεπέν, κάλεσε την ΕΚΤ να επαναλάβει την ποσοτική χαλάρωση για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στο κλίμα.