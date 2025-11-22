Ο κόσμος μας είναι μεγάλος και υπέροχος, προσφέροντας πλήθος περιοχών που μπορεί κανείς να εξερευνήσει, με τη Resonance να δίνει μια μεγάλη λίστα προορισμών που αναδεικνύει τις πόλεις με τη μεγαλύτερη επιρροή και οικονομική άνθηση στον κόσμο.

Για να εντοπίσει τα καλύτερα μέρη για να ζήσει και να επισκεφτεί κανείς, η εταιρεία συνέκρινε πάνω από 400 πόλεις με πληθυσμό πάνω από 1 εκατομμύριο. Βαθμολόγησε κάθε πόλη με βάση τρεις παράγοντες: την ποιότητα ζωής, την φύση και την ευημερία, χρησιμοποιώντας μετρήσεις όπως ο αριθμός των αξιοθέατων που είναι φιλικά προς την οικογένεια, η δυνατότητα πρόσβασης με τα πόδια, η ποιότητα των μέσων μαζικής μεταφοράς, η νυχτερινή ζωή, η συνολική οικονομική υγεία και άλλους.

Η Resonance ανέλυσε επίσης δεδομένα που δημιουργούνται από χρήστες σε πλατφόρμες όπως η Google, το Instagram και το TikTok για να μετρήσει την ελκυστικότητα των προορισμών.

Ανάμεσα στις κορυφαίες πόλεις για το 2026 βρίσκουμε περιοχές από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία και μία από τη Μέση Ανατολή. Παραδόξως, μερικοί δημοφιλείς τουριστικοί κόμβοι, όπως η Πόλη του Μεξικού και το Μαϊάμι, δεν κατάφεραν καν να μπουν στην πρώτη εικοσάδα, όπου βρίσκουμε ωστόσο την Κωνσταντινούπολη.

Στη λίστα που απαντά στο ερώτημα «Σε ποια πόλη θα ζούσα, θα εργαζόμουν και θα ταξίδευα ευχαρίστως;» βρίσκεται και η Αθήνα, η οποία κατατάσσεται στην 74η θέση παγκοσμίως.