    Saturday, November 22
    ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

    Οικονομία

    Aπό τις πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

    Στην πληρωμή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων (αιτήσεις του 2024) σε 82.870 αγρότες προχώρησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), καταβάλλοντας συνολικά 46 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

    Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πληρωμές έχουν εξαιρεθεί τα ΑΦΜ που ερευνώνται από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

    Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.

