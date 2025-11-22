ΟΠΕΚΕΠΕ: Πληρώθηκαν 82.870 αγρότες για ενισχύσεις 46 εκατ. ευρώ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στην καταβολή και νέων συμπληρωματικών συνδεδεμένων ενισχύσεων για το 2024, με 82.870 παραγωγούς να βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς τους και το συνολικό ποσό να αγγίζει τα 46 εκατ. ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, από τις συγκεκριμένες πληρωμές έχουν αφαιρεθεί τα ΑΦΜ που βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει τον έλεγχο των αιτήσεων των αγροτών, ώστε οι ενισχύσεις να καταβάλλονται στους πραγματικούς δικαιούχους και μόνο.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις πληρωμές

