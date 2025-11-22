Ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής επιδιώκει μια ισχυρή G20 – Διακριτική αναφορά στην άδεια καρέκλα του Τραμπ

Η Νότια Αφρική επιδιώκει να διατηρήσει την ακεραιότητα και το κύρος της Ομάδας των 20 μεγαλύτερων οικονομιών (G20), δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της χώρας Σίριλ Ραμαφόζα στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο του Γιοχάνεσμπουργκ.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Νότια Αφρική επιδιώκει να διασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Παγκόσμιου Νότου και της αφρικανικής ηπείρου αποτυπώνονται στην ατζέντα της G20.

Ο Ραμαφόσα άνοιξε επίσημα την ιστορική σύνοδο κορυφής της G-20 στο Γιοχάνεσμπουργκ με μια ομιλία που επικεντρώθηκε στις ανισότητες, την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και τον ρόλο των αναπτυσσόμενων χωρών στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ατζέντας.

«Η Νότια Αφρική έχει επιδιώξει να διασφαλίσει ότι οι αναπτυξιακές προτεραιότητες του Παγκόσμιου Νότου και της αφρικανικής ηπείρου θα εκφραστούν — σταθερά και μόνιμα — στην ατζέντα της G20», είπε χαιρετίζοντας τη φιλοξενία της συνόδου ως ορόσημο για την ήπειρο, αν και αναγνώρισε επίσης την τεράστια ευθύνη που συνεπάγεται η φιλοξενία των πιο ισχυρών οικονομιών του κόσμου.

Η ομιλία του επικεντρώθηκε σε μεγάλο βαθμό σε ζητήματα που επηρεάζουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η βιωσιμότητα του χρέους, τα βάρη αποπληρωμής τους και η μεταρρύθμιση των θεσμών, καθώς και η ενεργειακή μετάβαση. Επίσης, αναφέρθηκε εν συντομία στις γεωπολιτικές εντάσεις.

Εκτός Τραμπ, Πούτιν και Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ καθώς και οι ηγέτες της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντίμιρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, είναι μεταξύ αυτών που ακύρωσαν τη συμμετοχή τους στην πρώτη σύνοδο της G20 στην αφρικανική ήπειρο. Απόντες θα είναι επίσης οι ηγέτες του Μεξικού και της Αργεντινής.

Η κυβέρνηση του Τραμπ μποϊκοτάρει τελείως τις συνομιλίες, καθώς κατηγορεί την κυβέρνηση της Νότιας Αφρικής ότι καταπιέζει τους λευκούς γαιοκτήμονες. Η Νότια Αφρική απορρίπτει τις κατηγορίες ως αβάσιμες.

Ο Ραμαφόζα απάντησε με διακριτικό τρόπο στις ΗΠΑ και το μποϊκοτάζ αναφέροντας ότι η σύνοδος κορυφής «στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα: η πολυμέρεια μπορεί και όντως αποδίδει».

Κοινή διακήρυξη

Τα κράτη της G20 που συμμετέχουν στη σύνοδο κορυφής του Γιοχάνεσμπουργκ συμφώνησαν σε κοινή δήλωση ηγετών. Ωστόσο, οι ΗΠΑ πιθανότατα δεν θα μείνουν ευχαριστημένες, σχολιάζει το πρακτορείο -.

«Η υιοθέτηση της διακήρυξης από τη σύνοδο κορυφής στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα στον κόσμο ότι η πολυμέρεια μπορεί να αποδώσει και πράγματι αποδίδει», δήλωσε ο Ραμαφόζα. «Στέλνει ένα μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης».

Το προσχέδιο της διακήρυξης, το οποίο έχει στην κατοχή του το -, ζητά μεγαλύτερη προστασία των κρίσιμων ορυκτών από μονομερείς εμπορικές ενέργειες. Πρόκειται πιθανώς για διακριτική αναφορά στους περιορισμούς των εξαγωγών της Κίνας που ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.