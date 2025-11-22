Πρώτη-αναβάθμιση-της-Ιταλίας-από-moody’s-έπειτα-από-23-χρόνια

Η μέχρι πρότινος χαμηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα μεταξύ των οικονομιών της G7 πλέον σκαρφάλωσε στο Baa2, ενώ οι προοπτικές θεωρούνται πια σταθερές.

Την πρώτη της αναβάθμιση από τον οίκο Moody’s έπειτα από περισσότερα από 23 χρόνια, πέτυχε η Ιταλία, γεγονός που μεταφράζεται ως νίκη και σημαντική επιτυχία για την πρωθυπουργό Τζιόρτζια Μελόνι, καθώς βάζει τέλος στην περίοδο υπό τον φόβο της χρεοκοπίας. Η μέχρι πρότινος χαμηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα μεταξύ των οικονομιών της G7 πλέον σκαρφάλωσε στο Baa2, ενώ οι προοπτικές θεωρούνται πια σταθερές.

Η Moody’s επισημαίνει ότι «η αναβάθμιση αντανακλά ένα ιστορικό πολιτικής σταθερότητας», που ενισχύει την αποτελεσματικότητα των δημοσιονομικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» Ο οίκος διατηρούσε επιφυλάξεις, περιμένοντας τη Μελόνι να εισέλθει στον 4ο χρόνο της θητείας της πριν προχωρήσει τελικά σε αναβάθμιση, αναγνωρίζοντας τη συντονισμένη προσπάθεια της Ρώμης να επαναφέρει τα δημόσια οικονομικά σε περίοδο πολιτικής ηρεμίας.

Τον Αύγουστο του 2022, ο οίκος προχώρησε σε ακόμη πιο αυστηρή στάση, μετατρέποντας την προοπτική της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης σε αρνητική, σηματοδοτώντας ένα βήμα πριν από νέα υποβάθμιση. Έκτοτε, η κυβέρνηση Μελόνι προχώρησε σε κινήσεις σταθεροποίησης του δεύτερου μεγαλύτερου χρέους της Ευρωζώνης, καθώς και στη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στο όριο του 3% του ΑΕΠ που θέτει η ΕΕ ήδη από φέτος.

Σχολιάζοντας την απόφαση της Moody’s, ο υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζιορτζέτι υπογράμμισε ότι δικαιώνει τις προσπάθειες της κυβέρνησης στον τομέα της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Όπως δήλωσε, πρόκειται για «μια ακόμη επιβεβαίωση της ανανεωμένης εμπιστοσύνης προς αυτή την κυβέρνηση και, κατ’ επέκτασιν, προς την Ιταλία». Η Moody’s είχε υποβαθμίσει την Ιταλία στο Baa3 -το κατώτατο επίπεδο της επενδυτικής βαθμίδας- στα τέλη του 2018 επί κυβέρνησης Τζουζέπε Κόντε.

Η επίτευξη του στόχου θα επιτρέψει στην Ρώμη να εξέλθει από το καθεστώς επιτήρησης για χώρες με δημοσιονομικές ανισορροπίες. «Περιμένουμε το υψηλό δημόσιο χρέος της Ιταλίας να αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά από το 2027 και έπειτα», ανέφερε η Moody’s ενώ ήδη από τον Απρίλιο, η S&P είχε προχωρήσει σε αναβάθμιση χωρίς προηγουμένως να αναθεωρήσει ανοδικά την προοπτική σε θετική, ενώ τον Σεπτέμβριο ακολούθησε και η Fitch Ratings.