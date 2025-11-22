Πώς-η-Τεχνητή-Νοημοσύνη-αλλάζει-τα-ψώνια-στα-σούπερ-μάρκετ

Τι ισχύει σήμερα και οι προβλέψεις για το αύριο. Τι δείχνει έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τον ρόλο του ΑΙ στις αγορές.

Ραγδαίες αλλαγές στην αγοραστική εμπειρία των καταναλωτών έχουν επιφέρει το τελευταίο διάστημα τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ), με τον κλάδο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων να προετοιμάζεται ήδη για την επόμενη μέρα.

Οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ βρίσκονται επί ποδός, αξιολογώντας τη συνδρομή των ευκαιριών που παρέχει η Τεχνητή Νοημοσύνη και έχοντας ήδη αντιληφθεί πως η καταναλωτική συμπεριφορά του σήμερα περνά μέσα από τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία. Μια πραγματικότητα που θα γίνεται όλο και πιο ορατή στα ράφια των σούπερ μάρκετ, όσο περνά ο καιρός.

Μια στις πέντε χρήσεις του ΑΙ σχετίζεται με αγορές

Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα σχετικής έρευνας του ΙΕΛΚΑ που παρουσιάστηκε στο 16ο συνέδριο του Ινστιτούτου πριν από μερικές ώρες, η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει την Καταναλωτική Νοημοσύνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, Λευτέρης Κιοσές, σήμερα μια στις πέντε χρήσεις του ΑΙ σχετίζεται με την υλοποίηση αγορών, καθώς οι καταναλωτές αλληλεπιδρούν όλο και περισσότερο με τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης για να κάνουν ψώνια.

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα καταναλωτές έχουν λάβει Push προϊόντων από το ΑΙ, ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 14% έχει λάβει μηνύματα από τα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης, χωρίς να το ζητήσει.

Αξιοσημείωτα είναι δε τα ποσοστά που αφορούν στον τρόπο που αντιδρούν οι καταναλωτές μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ όταν επιθυμούν περαιτέρω πληροφορίες για ένα προϊόν που σκοπεύουν να αγοράσουν. Το 38% των συμμετεχόντων στην έρευνα του ΙΕΛΚΑ απευθύνει ερώτημα στο προσωπικό του καταστήματος, ωστόσο υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 35% που απευθύνεται στα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης (9% ΑΙ και 26% μηχανή αναζήτησης που έχει εργαλείο ΑΙ).

«Αυτό πριν από δύο χρόνια δεν συνέβαινε», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Κιοσές, παρουσιάζοντας τα στοιχεία της έρευνας.

Όταν μάλιστα αυτό το προϊόν αφορά σε τρόφιμο, τα νούμερα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακά. Ένα 37% των καταναλωτών απευθύνεται στο προσωπικό του καταστήματος προκειμένου να ενημερωθεί έτι περαιτέρω, ενώ ένα ποσοστό 45% (12% ΑΙ και 33% μηχανή αναζήτησης που έχει εργαλείο ΑΙ) στρέφεται στα εργαλεία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Όπως λένε πολλοί, πρόκειται για έναν διατροφολόγο στην τσέπη μας, αρκεί να ξέρουμε να του απευθύνουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις», πρόσθεσε ο κ. Κιοσές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ, σε γενικές γραμμές κρίνεται θετική η αξιολόγηση του ΑΙ από τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των αγορών τους, όταν η συνολική στάση του πληθυσμού απέναντι σε κάθε χρήση των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πιο ουδέτερη.

«Καλπάζει» το ΑΙ

Ακόμη κι αν δεν είναι απόλυτα σαφές πόσοι καταναλωτές παγκοσμίως είναι χρήστες του ΑΙ, αυτοί υπολογίζονται σε περίπου 350-400 εκατομμύρια. Το αξιοσημείωτο είναι ωστόσο ότι χρειάστηκαν μόλις πέντε ημέρες για να φτάσει το ChatGPT το ένα εκατομμύριο χρήστες, όταν για το ίδιο ορόσημο το Instagram χρειάστηκε 2,5 μήνες, το Facebook 10 μήνες και το Netflix 3,5 χρόνια!

Ούτε στην Ελλάδα η εικόνα είναι απόλυτα ακριβής. Πρόσφατη ωστόσο έρευνα της Focus Bari κατέληξε στο συμπέρασμα ότι σήμερα στη χώρα μας ένας στους δύο κάνει χρήση των ευκαιριών της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, ένας στους τρεις Έλληνες χρησιμοποιεί το ChatGPT και ένας στους τέσσερις κάνει χρήση άλλων εργαλείων του ΑΙ.

Η επόμενη μέρα

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει ήδη τις αγορές μας και θα συνεχίσει να το πράττει πολύ περισσότερο στο μέλλον» εξήγησε ο κ. Κιοσές, αποκωδικοποιώντας τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας του ΙΕΛΚΑ.

«Με το ΑΙ, θα αλλάξει η εξυπηρέτηση στο κατάστημα αλλά δεν ξέρουμε πως ακριβώς θα γίνει αυτό», πρόσθεσε, ενώ αναφορικά με το προσωπικό που απασχολείται στα σούπερ μάρκετ της χώρας ο κ. Κιοσές διαβεβαίωσε ότι το ΑΙ δεν μπορεί – ακόμη – να το αντικαταστήσει, «μπορεί ωστόσο να επηρεάσει τη σημασία του».

Τι λένε τα σούπερ μάρκετ

Για γρήγορες εξελίξεις στο μέτωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και επικεφαλής του ομίλου ΜΕΤRΟ ΑΕΒΕ, Αριστοτέλης Παντελιάδης, μιλώντας πριν από μερικά 24ωρα στην καθιερωμένη Συνέντευξη Τύπου της ΕΣΕ. «Όλοι ψαχνόμαστε με το ΑΙ, όλοι πειραματιζόμαστε, όλοι θα φάμε τα μούτρα μας και όλοι θα βρούμε τον δρόμο μας», τόνισε χαρακτηριστικά, καθιστώντας ωστόσο σαφές ότι οι επενδύσεις που αφορούν στο μέτωπο της Τεχνητής Νοημοσύνης δεν είναι γρήγορης απόδοσης.

«Το ΑΙ μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο των σούπερ μάρκετ γιατί διαχειρίζεται έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Ωστόσο θέλει προσοχή γιατί δεν ξέρεις που θα καταλήξει αυτός ο όγκος πληροφοριών. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες, αλλά χρειάζεται και προσοχή», σημείωσε από την πλευρά του ο brand president της ΑΒ Βασιλόπουλος, Νίκος Λαβίδας, μιλώντας από το βήμα του 16ου Συνεδρίου του ΙΕΛΚΑ.