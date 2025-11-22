«Σωσίβιο»-150-εκατ.-ευρώ-στην-le-parisien-από-lvmh

Διοχέτευση έως και 150 εκατ. ευρώ στην ζημιογόνο εφημερίδα Le Parisien για να βοηθήσει στη βελτίωση των οικονομικών της σχεδιάζει η LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton).

Τα κεφάλαια που παρέχονται από τον όμιλο πολυτελών ειδών, γνωστό για την κατοχή brands όπως η Louis Vuitton και η Christian Dior , θα εγγυηθούν τη σταθερότητα των δραστηριοτήτων της Le Parisien, σύμφωνα με το -.

Η LVMH κατέχει πολλά ΜΜΕ, όπως η επιχειρηματική εφημερίδα Les Echos, το περιοδικό Paris Match και το Radio Classique ενώ βρίσκεται στα πρόθυρα της απόκτησης του υπόλοιπου ποσοστού στο επιχειρηματικό περιοδικό Challenges που θα την καταστήσει ως μεγαλομέτοχο.

Τον Σεπτέμβριο, ορισμένοι δημοσιογράφοι της Le Parisien έστειλαν επιστολή στον ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, εκφράζοντας τις ανησυχίες τους για το ότι η εφημερίδα θα μπορούσε να πωληθεί στον Γάλλο μεγιστάνα των μίντια, Βενσάν Μπολορέ που διαδίδει «ακροδεξιές ιδέες» και προέτρεψαν τον CEO του κολοσσού της πολυτέλειας να μην πουλήσει.