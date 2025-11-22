Τα-τελευταία-δεδομένα-για-τη-δύναμη-του-ελληνικού-εμπορικού-στόλου

Αύξηση 0,4% σημείωσε η δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου τον Σεπτέμβριο εφέτος σε σύγκριση με την αντίστοιχη δύναμη του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ αύξηση επίσης 0,4% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023, και πλέον αριθμεί 1.842 πλοία. Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου…

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, η ολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 κόρων και άνω) ανήλθε σε 34.958.060 dwt. και παρουσίασε μείωση 3,8% τον Σεπτέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Σεπτεμβρίου 2024, ενώ μείωση 2,9% είχε σημειωθεί κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Σεπτεμβρίου 2024 προς τον Σεπτέμβριο 2023.

Ωστόσο, είναι άξιο αναφοράς ότι, τα πλοία άνω των 10.000 dwt., αριθμούνται σε 471 και διαθέτουν συνολική χωρητικότητα 33.737.596 dwt.