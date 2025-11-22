Τιμολόγια ρεύματος: Στα «μπλε» 1,38 εκατ. νοικοκυριά – Υποχώρηση 15% των «πράσινων» το 2025

Μερίδιο 22% και «κέρδος» 580.000 οικιακών καταναλωτών για τις σταθερές χρεώσεις μέχρι τον Αύγουστο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ. Απώλεια 610.000 νοικοκυριών περίπου για τα «πράσινα» συμβόλαια. Ανάλογη τάση στροφής στα «μπλε» συμβόλαια και στους επαγγελματίες, με προέλαση κατά 345.000 πελάτες. Τα μερίδια των προμηθευτών τον Αύγουστο.

Συνεχίζεται η επέλαση των σταθερών τιμολογίων, με χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις να στρέφονται στις σταθερές χρεώσεις, ώστε να έχουν ορατότητα στο ενεργειακό τους κόστος και να αποφύγουν τις αρνητικές εκπλήξεις από ενδεχόμενη εκτίναξη των χονδρεμπορικών τιμών – που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα κυμαινόμενα τιμολόγια.

Ενδεικτικό της ολοένα αυξανόμενης τάσης είναι πως, σύμφωνα με την Αναφορά λιανικής της ΡΑΑΕΥ για τον Αύγουστο, που δημοσιοποιήθηκε πριν από λίγα 24ωρα, στο τέλος του καλοκαιριού σε σταθερά συμβόλαια βρίσκονταν ήδη 1,38 εκατομμύρια οικιακοί καταναλωτές. Ένα νούμερο που αναλογεί σε μερίδιο 22% περίπου.

Η τάση στροφής στις σταθερές χρεώσεις αποτυπώνεται επίσης από τη σύγκριση με τα δεδομένα για το κλείσιμο του 2024. Έτσι, καθώς στο τέλος του Δεκεμβρίου στα μπλε συμβόλαια βρίσκονται περίπου 800.000 νοικοκυριά, αυτό σημαίνει πως μέσα στους πρώτους 8 μήνες του τρέχοντος έτους «κέρδισαν» επιπλέον 580.000 καταναλωτές.

Συρρίκνωση των «πράσινων» τιμολογίων

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέρα από την «ασπίδα» σε δυσάρεστες εκπλήξεις, η κατακόρυφη ενίσχυση των καταναλωτών με σταθερή τιμολόγηση οφείλεται και στο γεγονός ότι κυκλοφορούν ιδιαίτερα φθηνά «μπλε» προϊόντα – με συνολικές τιμές χαμηλότερες από τα «πράσινα» τιμολόγια. Κι αυτό γιατί έχει οξυνθεί ο ανταγωνισμός στα «μπλε», με τους προμηθευτές να «βλέπουν» στις σταθερές χρεώσεις το βασικότερο «όχημα» για να προσελκύσουν νέους πελάτες.

Από την άλλη πλευρά, ολοένα περισσότεροι καταναλωτές συνειδητοποιούν ότι σε σχέση με τα «πράσινα» τιμολόγια τα «μπλε» συμβόλαια είναι πιο οικονομικά, εγκαταλείποντας επομένως τα ειδικά προϊόντα. Πρόκειται για μία τάση που «διατρέχει» όλο το 2025, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Αυγούστου, όταν στα «πράσινα» τιμολόγια ήταν 3,68 εκατ. νοικοκυριά.

Επομένως, μέσα σε ένα 8μηνο τα ειδικά προϊόντα έχασαν 615.000 πελάτες, με δεδομένο ότι στο κλείσιμο του προηγούμενου έτους είχαν μία πελατειακή βάση 4,3 εκατ. νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή, αμετάβλητη παραμείνει η εικόνα στα «κίτρινα» τιμολόγια, με το μερίδιό τους να έχει σταθεροποιηθεί στα επίπεδα του 14% και των 850.000 πελατών.

Ίδιες τάσεις στους επαγγελματίες

Τα στοιχεία Αυγούστου για τα μη οικιακά τιμολόγια δείχνουν πως στους επαγγελματίες καταγράφονται οι ίδιες τάσεις σχετικά με τις προτιμήσεις στα «χρώματα» των τιμολογίων. Έτσι, και πάλι περίπου 1 στους 5 επαγγελματίες βρίσκεται πλέον σε σταθερό τιμολόγιο, με το ποσοστό του μπλε «χρώματος» να διαμορφώνεται στο 22% περίπου στο τέλος του 8μηνου. Πρόκειται για 353.000 μη οικιακούς πελάτες.

Συρρίκνωση υπάρχει στα «πράσινα» τιμολόγια, το πελατολόγιο των οποίων τον Αύγουστο διαμορφώθηκε 989.000 και μερίδιο 61%. Συγκριτικά με το τέλος του 2024, 419.000 περίπου μη οικιακοί καταναλωτές έχουν εγκαταλείψει τα ειδικά προϊόντα.

Τάσεις σταθεροποίησης καταγράφονται για μια ακόμη φορά στην περίπτωση των «κίτρινων» τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα στο 2025 το ποσοστό τους κινείται μεταξύ 16-17% και το πελατολόγιο μεταξύ 270.000-275.000.

Τα μερίδια των προμηθευτών

Όσον αφορά το αποτύπωμα των παρόχων στη λιανική, η ΔΕΗ παραμένει ο δεσπόζων προμηθευτής, εκπροσωπώντας τον Αύγουστο στη χαμηλή τάση 5.463.838 μετρητές με το αντίστοιχο μερίδιο αγοράς της να ανέρχεται σε 71,34%.

Ακολoύθησε η Protergia με 640.072 πελάτες και μερίδιο 8,36%, η ZeniΘ με 372.811 (4,87%), η ΗΡΩΝ με 330.897 (4,32%), η Elpedison (Enerwave) με 293.486 (3,83%), η NRG με 190.905 (2,49%), η «Φυσικό Αέριο» με 156.630 (2,05%), η Volton με 89.814 (1,17%), η Ελινόιλ με 4.158 (0,05%), η Eunice με 3.281 (0,03%), η ΟΤΕ ESTATE με 2.529 (0,03%) και η Solar Energy με 643 (0,01%)

Στη μέση τάση, με το σύνολο των μετρητών να ανέρχεται σε 18.708, το μερίδιο εκπροσώπησης του δεσπόζοντα προμηθευτή (ΔΕΗ) ανήλθε σε 52,84%, που μεταφράζεται σε 9.885 μετρητές. Την πρώτη 6αδα συμπλήρωσαν η Protergia με 3.346 (17,89%), η ΗΡΩΝ με 2.196 (11,74%), η NRG με 1,09 (5,61%) και η Elpedison (Enerwave) με 670 (3,58%).