Το παιχνίδι της απόδοσης: Πώς οι τράπεζες επαναπροσδιορίζουν τη σχέση με τους μετόχους

Η ελληνική τραπεζική αγορά βρίσκεται σε μια ιστορική καμπή. Μετά από πάνω από μια δεκαετία αναδιάρθρωσης, διαγραφών, συγχωνεύσεων και εποπτικών πιέσεων, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες έχουν πλέον επιστρέψει οριστικά στην κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη του εννεαμήνου 2025 ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ συνολικά, με δείκτες αποδοτικότητας (RoTE) που θυμίζουν προ κρίσης εποχές. Όμως, αυτή τη φορά η συζήτηση δεν είναι απλώς για το πόσα κερδίζουν – αλλά για το πώς διαχειρίζονται τα κέρδη τους.

Το αφήγημα της «επιστροφής στην κανονικότητα» δεν αφορά πια μόνο τους ισολογισμούς και τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Αφορά τη στρατηγική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους. Οι ελληνικές τράπεζες, για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια, σχεδιάζουν γενναίες διανομές μερισμάτων, προμερισμάτων και πιθανές επαναγορές ιδίων μετοχών. Το ερώτημα είναι αν η αγορά έχει ήδη προεξοφλήσει αυτά τα βήματα ή αν υπάρχει πραγματικός χώρος για αποτίμηση υψηλότερη από τη σημερινή.

Οι αριθμοί πίσω από την εικόνα

Η εικόνα των αποτελεσμάτων είναι εντυπωσιακή. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες εμφάνισαν καθαρά κέρδη σχεδόν 3,6 δισ. ευρώ, με δείκτες αποδοτικότητας κεφαλαίων που ξεπερνούν το 12% και κεφαλαιακή επάρκεια πάνω από το 17%. Τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα έχουν υποχωρήσει κάτω από το 3%, ενώ οι δείκτες ρευστότητας και καταθέσεων βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Το τραπεζικό σύστημα δείχνει πιο «καθαρό» και λειτουργικό από ποτέ.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η προσδοκία των επενδυτών είναι ξεκάθαρη: οι τράπεζες πρέπει να αρχίσουν να αποδίδουν αξία. Η Eurobank και η Εθνική ήδη έχουν ανακοινώσει προθέσεις για διανομή έως 60% των κερδών ως μέρισμα, ενώ η Alpha Bank και η Πειραιώς ακολουθούν παρόμοια στρατηγική. Συνολικά, οι διανομές προς τους μετόχους αναμένεται να υπερβούν το 1,8 δισ. ευρώ για τη χρήση του 2025 – ένα ποσό που, αν επιβεβαιωθεί, θα είναι το μεγαλύτερο στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.

Αυτή η εικόνα, ωστόσο, κρύβει μια πιο σύνθετη πραγματικότητα: το χρηματιστήριο έχει ήδη προεξοφλήσει μεγάλο μέρος αυτής της επιστροφής αξίας, με τις τραπεζικές μετοχές να έχουν υπερδιπλασιάσει την κεφαλαιοποίησή τους σε δύο χρόνια. Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) κυμαίνεται πλέον κοντά στο 11, επίπεδο που θεωρείται υψηλό για τράπεζες μικρής αγοράς, ειδικά σε μια περίοδο σταθεροποίησης επιτοκίων.

Ο κύκλος των επιτοκίων και η κερδοφορία

Το επόμενο στάδιο για τις τράπεζες δεν θα είναι τόσο εύκολο όσο το προηγούμενο. Η περίοδος των υψηλών επιτοκίων, που έδωσε ισχυρή ώθηση στα καθαρά έσοδα από τόκους, φαίνεται να πλησιάζει στο τέλος της. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη δώσει σήματα σταδιακής χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής, και αυτό σημαίνει ότι τα περιθώρια κέρδους θα πιεστούν.

Οι ελληνικές τράπεζες προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν την περίοδο αυτή για να ενισχύσουν τα κεφάλαιά τους και να μειώσουν τον κίνδυνο. Όμως, από το 2026 και μετά, η πρόκληση θα είναι να διατηρηθεί η απόδοση χωρίς το «δώρο» των υψηλών επιτοκίων. Αυτό καθιστά τη στρατηγική διανομής κερδών ακόμα πιο κρίσιμη: οι επενδυτές θα απαιτήσουν συνέπεια, αλλά και διαφάνεια ως προς την ικανότητα των τραπεζών να παράγουν αξία σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Επαναγορές μετοχών – εργαλείο ή παγίδα;

Οι επαναγορές ιδίων μετοχών θεωρούνται από πολλούς ως η πιο «έξυπνη» μορφή απόδοσης αξίας, ιδίως όταν οι μετοχές παραμένουν υποτιμημένες. Όμως, στην ελληνική αγορά, η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Μετά την έντονη άνοδο του τραπεζικού δείκτη, η ερώτηση που τίθεται είναι αν οι τιμές έχουν φτάσει ήδη σε επίπεδα που καθιστούν τις επαναγορές λιγότερο ελκυστικές.

Οι διοικήσεις των τραπεζών εξετάζουν επιλεκτικά τη χρήση αυτού του εργαλείου. Οι επαναγορές μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά για τη μετοχή βραχυπρόθεσμα, αλλά απαιτούν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και αποθέματα ρευστότητας. Επιπλέον, ενδέχεται να απορροφήσουν πόρους που θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε νέα δάνεια ή επενδύσεις, περιορίζοντας την αναπτυξιακή δυναμική.

Το ζητούμενο είναι ισορροπία: ένα μείγμα μερισμάτων και στοχευμένων επαναγορών, χωρίς να διακινδυνεύεται η πιστωτική επέκταση. Για τις ελληνικές τράπεζες, που μόλις πρόσφατα αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη της αγοράς, η υπερβολική «γενναιοδωρία» θα μπορούσε να θεωρηθεί βεβιασμένη.

Πόσο ακριβές είναι οι τραπεζικές μετοχές;

Οι δείκτες αποτίμησης δίνουν ανάμικτα μηνύματα. Από τη μία πλευρά, οι τράπεζες διαπραγματεύονται πλέον σε επίπεδα τιμής προς λογιστική αξία (P/BV) γύρω στο 1,2, όταν μόλις δύο χρόνια πριν βρίσκονταν στο 0,5. Από την άλλη, η βελτίωση των ισολογισμών και η σταθερή κερδοφορία δικαιολογούν εν μέρει αυτή την αύξηση.

Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πλέον περιθώριο περαιτέρω ανόδου. Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται κοντά στην «δίκαιη αξία» τους, εκτός αν υπάρξει νέα σημαντική επιτάχυνση της πιστωτικής επέκτασης ή αν αποδειχθεί ότι μπορούν να συντηρήσουν διψήφιους δείκτες απόδοσης κεφαλαίων σε περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων.

Η αποτίμηση γίνεται ακόμα πιο σύνθετη αν ληφθεί υπόψη ο παράγοντας «επενδυτική ψυχολογία». Μετά από χρόνια αποχής, η ελληνική αγορά έχει ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη διεθνών κεφαλαίων. Αυτό δημιουργεί θετικό κλίμα, αλλά και τον κίνδυνο υπερβολής. Οι τράπεζες μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση όπου η αγορά ζητά συνεχώς υψηλότερες διανομές και ταυτόχρονα απαιτεί επιθετική ανάπτυξη – δύο στόχους δύσκολα συμβατούς.

Το δίλημμα ανάπτυξης ή επιστροφής κεφαλαίου

Οι διοικήσεις των τραπεζών καλούνται να αποφασίσουν πώς θα κατανείμουν τα κέρδη τους ανάμεσα στους μετόχους και στην ίδια την επιχείρηση. Από τη μία πλευρά, οι μέτοχοι επιζητούν άμεση ανταμοιβή μετά από χρόνια αδράνειας· από την άλλη, η οικονομία χρειάζεται κεφάλαια για νέες χορηγήσεις, χρηματοδότηση επιχειρήσεων, ψηφιακό μετασχηματισμό και πράσινες επενδύσεις.

Η ισορροπία ανάμεσα στα δύο είναι λεπτή. Αν οι τράπεζες επιλέξουν υπερβολικά γενναιόδωρες διανομές, μπορεί να περιορίσουν τη δυνατότητά τους να στηρίξουν την ανάπτυξη. Αν πάλι συγκρατηθούν, κινδυνεύουν να χάσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η στρατηγική που φαίνεται να επικρατεί είναι η σταδιακή, προβλέψιμη απόδοση κεφαλαίων: σταθερά μερίσματα με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, συνοδευόμενα από μετρημένες επαναγορές μετοχών.

Ο ρόλος των θεσμικών και η επιστροφή της εμπιστοσύνης

Ένα ακόμα στοιχείο που αλλάζει τα δεδομένα είναι η επιστροφή των ξένων θεσμικών επενδυτών. Τα funds που είχαν αποχωρήσει την περίοδο της κρίσης επιστρέφουν, έστω επιφυλακτικά, βλέποντας έναν τραπεζικό κλάδο με σταθερά θεμελιώδη. Η είσοδος μακροπρόθεσμων επενδυτών αυξάνει τη ρευστότητα των μετοχών και μειώνει τη μεταβλητότητα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί πίεση για συνεχή βελτίωση εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας.

Η εμπιστοσύνη αυτή δεν είναι δεδομένη. Οι τράπεζες καλούνται να αποδείξουν ότι τα κέρδη τους δεν είναι συγκυριακά, αλλά διατηρήσιμα. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από μη τραπεζικούς παρόχους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι αλλαγές στη συμπεριφορά των πελατών και οι τεχνολογικές προκλήσεις απαιτούν επενδύσεις – κάτι που μπορεί να περιορίσει τη διάθεση μερισμάτων.

Η συζήτηση για την «απόδοση αξίας» αποκτά έτσι έναν νέο, στρατηγικό χαρακτήρα: δεν αφορά απλώς το πόσα χρήματα θα πάρουν οι μέτοχοι φέτος, αλλά αν οι τράπεζες μπορούν να συνεχίσουν να τα παράγουν και αύριο.

Από την επιβίωση στην ωρίμανση

Η πορεία των ελληνικών τραπεζών από το 2010 μέχρι σήμερα είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή μεταμόρφωση της εγχώριας οικονομίας. Από χρεοκοπημένοι όμιλοι που διασώζονταν με κρατικά κεφάλαια, έχουν μετατραπεί σε κερδοφόρες επιχειρήσεις με διεθνή παρουσία και καθαρούς ισολογισμούς. Η συζήτηση για μερίσματα και επαναγορές είναι, ουσιαστικά, το σήμα ότι το σύστημα ωρίμασε.

Ωστόσο, η ωρίμανση αυτή συνοδεύεται από ευθύνες. Οι τράπεζες είναι οι βασικοί αγωγοί ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας. Η κοινωνία περιμένει από αυτές να στηρίξουν την ανάπτυξη, όχι μόνο να ανταμείψουν τους μετόχους τους. Ο τραπεζικός τομέας καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποδοτικότητα και στη συμβολή στο ευρύτερο οικονομικό οικοσύστημα.

Η μεγάλη εικόνα

Το «παιχνίδι της αξίας» που παίζεται σήμερα στις ελληνικές τράπεζες δεν αφορά μόνο τις αποτιμήσεις και τα μερίσματα. Είναι το τελικό στάδιο μιας πορείας επανόρθωσης, όπου ο κλάδος προσπαθεί να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών, των πελατών και της κοινωνίας. Οι αποφάσεις των επόμενων μηνών θα καθορίσουν αν αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα θα εδραιωθεί ή θα αποδειχθεί προσωρινή.

Αν οι τράπεζες επιτύχουν να διαχειριστούν σωστά τη νέα εποχή – να αποδίδουν αξία χωρίς να υπονομεύουν την ανάπτυξη, να στηρίζουν την οικονομία χωρίς να θυσιάζουν την αποδοτικότητα – τότε θα έχουν πετύχει κάτι περισσότερο από θετικά αποτελέσματα. Θα έχουν μετατραπεί, επιτέλους, από «πρόβλημα» σε θεσμό εμπιστοσύνης.

Η Ελλάδα μπαίνει σε μια φάση όπου ο τραπεζικός κλάδος δεν είναι πια βαρίδι, αλλά μοχλός σταθερότητας. Οι αποφάσεις για μερίσματα και επαναγορές δεν είναι απλώς οικονομικά γεγονότα· είναι σύμβολα μιας νέας εποχής ωριμότητας, όπου η αξία μετριέται όχι μόνο σε ευρώ, αλλά και σε εμπιστοσύνη.