Φάμελλος:-Να-δυναμώσουμε-τις-προοδευτικές-δημοκρατικές-συνεργασίες

«Προοδευτική Ελλάδα είναι η Ελλάδα που δεν θρηνεί εργαζόμενους» τόνισε την Παρασκευή στον χαιρετισμό του ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, στην εκδήλωση της Ευρωομάδας της Αριστεράς με θέμα: «Η αξία της ζωής στην Εργασία σε Ελλάδα και Ευρώπη».

«Και γι’ αυτό η απόφασή μας και η εντολή του κόμματος μας, και προς εμάς και προς την Ευρωομάδα μας, είναι να δυναμώσουμε τις προοδευτικές δημοκρατικές συνεργασίες, γιατί αυτό είναι απαραίτητο και για την εργασία και για την ειρήνη και για το περιβάλλον και για την κοινωνία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα», επισήμανε ο κ. Φάμελλος.

Αναλυτικά ο χαιρετισμός του Σωκράτη Φάμελλου

Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, αγαπητέ δήμαρχε, αγαπητοί εκπρόσωποι φορέων, αγαπητοί και αγαπητές προσκαλεσμένοι σήμερα στην εκδήλωση της Left και του Κώστα Αρβανίτη, να σας καλωσορίσουμε και να σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή που έχετε πάρει ως Eυρωομάδα της Αριστεράς, για ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και, όπως καταλαβαίνετε, είναι θέμα ζωής.

Γιατί και η εργασία είναι θέμα ζωής.

Επιτρέψτε μου δυο μικρά σχόλια εισαγωγικά ως χαιρετισμό.

Ζούμε σε μια περίοδο που πολλαπλασιάζονται οι αβεβαιότητες, σε έναν κόσμο και σε μια Ευρώπη, που τη βλέπουμε από τη μια μεριά να υποτάσσεται στον πόλεμο των δασμών, αλλά και στην εντολή για μια οικονομία του πολέμου, ενώ ταυτόχρονα να υποχωρεί σε μια κοινωνία εγκλωβισμένη στον άνθρακα και ιδιαίτερα στο αμερικανικό LNG.

Μπροστά σ’ αυτές τις μεγάλες απαιτήσεις, με τις σκληρές πλέον γεωπολιτικές συρράξεις και την αμφισβήτηση της ειρήνης στην ήπειρο μας, αλλά και παγκόσμια, και στη γειτονιά μας, υπάρχει ταυτόχρονα και μια υποχώρηση των κοινωνικών και των πράσινων πολιτικών και στην Ευρώπη.

Η απάντηση, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι η ίδια και είναι διπλή.

Χρειαζόμαστε μια πιο ισχυρή Ευρώπη, αλλά χρειαζόμαστε και μια πιο ισχυρή προοδευτική πολιτική.

Και γι’ αυτό η απόφασή μας και η εντολή του κόμματος μας, και προς εμάς και προς την Ευρωομάδα μας, είναι να δυναμώσουμε τις προοδευτικές δημοκρατικές συνεργασίες, γιατί αυτό είναι απαραίτητο και για την εργασία και για την ειρήνη και για το περιβάλλον και για την κοινωνία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα.

Και σε αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική και η σημερινή συζήτηση, που αφορά στο θέμα της εργασίας και της ασφάλειας της εργασίας.

Γιατί πράγματι συμφωνώ, αγαπητέ δήμαρχε, ότι στην Ελλάδα ζούμε έναν εργασιακό μεσαίωνα και έναν κατήφορο τον οποίο τροφοδοτεί και με πρόσφατες νομοθετικές επιλογές η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, με το 13ωρο, με τις απλήρωτες υπερωρίες, με την ελαστική απασχόληση και την ημιαπασχόληση και τους μισθούς πείνας, κυριολεκτικά, μιας και η Ελλάδα είναι η δεύτερη από το τέλος του μέσου μισθού στην Ευρώπη, 2,2 φορές κάτω από τον μέσο όρο του μέσου ευρωπαϊκού μισθού.

Αυτή δεν είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε, δεν είναι η Ελλάδα που χρειάζεται η νεολαία για να μείνει και να προοδεύσει.

Και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, το αντεργατικό, χωρίς συλλογικές συμβάσεις, παρότι είναι και ευρωπαϊκή κατεύθυνση, έχουμε και τα θλιβερά στοιχεία των ερευνών.

Σήμερα στην Ελλάδα έχουμε αριθμούς που μας τρομάζουν.

Με 180 θύματα εργατικών ατυχημάτων και σχεδόν 300 μεγάλα ατυχήματα εργατικά, με σοβαρούς τραυματισμούς. Αυτά δεν είναι στατιστική, φίλες και φίλοι. Είναι άνθρωποι, είναι ζωές, δεν είναι νούμερα.

Και αν συνεχιστεί αυτό, θα βρεθούμε αντιμέτωποι, ως χώρα, πάλι με ένα μαύρο ρεκόρ.

Δεν χρειαζόμαστε την Ελλάδα των αρνητικών ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα, που μας έχει φέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Η εργασία απειλείται. Χρειάζεται λοιπόν και για τα θέματα της εργασίας, που είναι πολύ σωστή η πρωτοβουλία της σημερινής συζήτησης, να υπάρχει μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, και της εργασίας και της πολιτικής και της κοινωνίας.

Διότι είναι από τα ζητήματα που δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Και που το ερώτημα είναι, γιατί δεν ενώνουμε δυνάμεις για να ορθώσουμε ανάστημα απέναντι σε αυτόν τον μεσαίωνα, και στο επίπεδο της Ευρώπης, και στο επίπεδο της χώρας;

Και θεωρώ ότι είναι ένα πεδίο αντίστοιχο με αυτό της κλιματικής κρίσης, που την άλλη Τετάρτη θα μας βρει πάλι συνομιλητές, στην εκδήλωση που θα διοργανώσει ο «Κόσμος» και συμμετέχει και η Νέα Αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και υποστηρίζει με την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και ο δήμαρχος Αθηναίων.

Διότι τα θέματα αυτά, της ειρήνης, του κλίματος, του περιβάλλοντος, της εργασίας, είναι τα θέματα που μας ενώνουν. Είναι τα πεδία στα οποία μπορεί να διατυπωθεί ο ενιαίος προοδευτικός λόγος και η ενιαία δράση και στην Ελλάδα.

Γιατί οι πολίτες ζητούν συνεργασίες για να σταματήσει ο μεσαίωνας του κ. Μητσοτάκη.

Και αυτή είναι η πολιτική επιλογή που κάνουμε. Και θεωρώ ότι, σε αυτή την κατεύθυνση, είναι πολύ σημαντική και η σημερινή συζήτηση.

Η κοινωνία μάς χρειάζεται ενωμένους. Και η κοινωνία στην Ελλάδα απαιτεί μία Προοδευτική Ελλάδα.

Τι είναι όμως η Προοδευτική Ελλάδα; Είναι η Ελλάδα που δεν θρηνεί εργαζόμενους.

Σας ευχαριστώ πολύ.

