UBS: Αυξημένες τιμές στόχοι για τις ελληνικές τράπεζες – Σημείο καμπής στην κερδοφορία

Η UBS, στην έκθεσή της για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, διατηρεί αμετάβλητα θετική στάση για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο και αυξάνει τις τιμές στόχους και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Για την Τράπεζα Πειραιώς θέτει τιμή στόχο τα 9,20 ευρώ με σύσταση Buy, για την Alpha Bank τα 4,30 ευρώ επίσης με σύσταση Buy, για την Eurobank τα 4,20 ευρώ και για την Εθνική Τράπεζα τα 15,40 ευρώ. Όπως επισημαίνει, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται σε χαμηλότερες αποτιμήσεις από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά την εξαιρετικά υψηλή κερδοφορία και τη σημαντική ενίσχυση της ισχύος των ισολογισμών.

Στο μέτωπο των καθαρών εσόδων από τόκους, η UBS τονίζει ότι το τρίτο τρίμηνο αποτέλεσε σημείο σταθεροποίησης. Η Alpha Bank εμφάνισε μικρή αύξηση, η Eurobank ουσιαστικά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα, ενώ Εθνική και Πειραιώς είχαν οριακές μειώσεις. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι όλες οι τράπεζες αναμένουν ανάκαμψη στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς τα επιτόκια στις καταθέσεις παραμένουν ελεγχόμενα και η πορεία των χορηγήσεων ενισχύει τα έσοδα.

Η πιστωτική δραστηριότητα συνεχίζει να αποτελεί βασικό πυλώνα της θετικής εικόνας. Οι επιχειρηματικές χορηγήσεις αυξάνονται με ισχυρό ρυθμό, αντανακλώντας την άνοδο των επενδύσεων και την υλοποίηση μεγάλων έργων. Στα στεγαστικά δάνεια καταγράφονται τάσεις σταθεροποίησης, με την Πειραιώς να περνά πρώτη σε οριακή ανάπτυξη, ενώ στην καταναλωτική πίστη οι τράπεζες σημειώνουν συνεχή ενίσχυση της ζήτησης.

Στο κεφάλαιο, η Εθνική Τράπεζα διατηρεί το υψηλότερο επίπεδο στον κλάδο, με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας περίπου 19%, στοιχείο που της δίνει τον μεγαλύτερο χώρο για διανομές στο μέλλον. Η Eurobank, μετά και την πρόσφατη έκδοση πρόσθετων κεφαλαίων, έχει χαμηλότερο στόχο κεφαλαίου, γεγονός που της επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία για χρηματοδότηση εξαγορών και πολιτική μερισμάτων. Η Alpha Bank και η Πειραιώς συνεχίζουν να ενισχύουν την κεφαλαιακή τους θέση με σταθερά βήματα, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλές αποδόσεις για τους μετόχους.

Η UBS εκτιμά ότι ο κλάδος θα συνεχίσει να εμφανίζει ισχυρές αποδόσεις και τα επόμενα χρόνια, με αποδόσεις ιδίων κεφαλαίων που κινούνται σε υψηλά επίπεδα, σταθερή ποιότητα χαρτοφυλακίου και προβλέψιμο κόστος κινδύνου. Όπως σημειώνει, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται σε ελκυστικές αποτιμήσεις, με τις 7,2 φορές τα κέρδη του 2027 να παραμένουν χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ο επόμενος μεγάλος σταθμός για τον κλάδο θα είναι τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά σχέδια που θα παρουσιαστούν στο τέταρτο τρίμηνο και τα οποία, σύμφωνα με την UBS, πιθανότατα θα περιλαμβάνουν νέες αναβαθμίσεις στόχων και προβλέψεων.