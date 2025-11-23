Αέριο: Στο 40% το μερίδιο του ρωσικού καυσίμου το 2025 – Αυξημένη η κατανάλωση

Τους πρώτους 10 μήνες του 2025, η ζήτηση αερίου σημείωσε ιστορικά υψηλά τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή (40.5 TWh) όσο και στα δίκτυα (10.2 TWh), σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank. Πρώτο σε εισαγωγές το LNG με 25.1 TWh (+80.6% σε σχέση με το 2024), με μικρή διαφορά από το ρωσικό αέριο μέσω Σιδηροκάστρου (23.2 TWh).

Αυξημένη κατά 8.7% ήταν η κατανάλωση αερίου το πρώτο 10μηνο του έτους, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024, και η δεύτερη υψηλότερη ιστορικά μετά από εκείνη του 2021, όπως επισημαίνει σε ανάλυσή του το Green Tank.

Την ίδια στιγμή, η ανάλυση δείχνει πως η χώρα μας θα πρέπει να καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να απεξαρτηθεί από το ρωσικό καύσιμο το 2028 -στο πλαίσιο της απαγόρευσης της ΕΕ για ενεργειακές εισαγωγές από τη Μόσχα- με δεδομένο πως στο ίδιο χρονικό διάστημα το μερίδιο του ρωσικού αερίου στο εγχώριο ενεργειακό μίγμα ήταν 40,4%, υστερώντας ελάχιστα από το LNG.

Όσον αφορά τον επιμερισμό της κατανάλωσης, στην πρώτη θέση ήταν ο τομέας της ηλεκτροπαραγωγής με 40.5 TWh όπου καταγράφηκε ιστορικό υψηλό, ενώ σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024 η ζήτηση αερίου για ηλεκτρισμό αυξήθηκε κατά 11.5% (+4.2 TWh).

Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με 10.2 TWh και αύξηση 18.9% (+1.63 TWh) σε σχέση με πέρυσι, κατανάλωση που αντιστοιχεί επίσης σε ιστορικό υψηλό για το διάστημα των δέκα μηνών. Τελευταίος ήταν ο τομέας της βιομηχανίας με 6.3 TWh τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 και μείωση 16.1% (-1,2 TWh) σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, ο ηλεκτρισμός διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο με 71% της συνολικής κατανάλωσης για τους πρώτους δέκα μήνες του 2025. Ακολουθούν τα δίκτυα με μερίδιο 18% και η βιομηχανία με μερίδιο 11%.

Οι εισαγωγές

Για τους πρώτους δέκα μήνες του 2025, οι συνολικές εισαγωγές ορυκτού αερίου που κάλυψαν εγχώρια κατανάλωση ήταν αθροιστικά 57,4 TWh και οι δεύτερες υψηλότερες ιστορικά γι’ αυτό το διάστημα μετά το 2021. Συγκριτικά με τους πρώτους δέκα μήνες του 2024, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3.5% (+1,9 TWh), κυρίως λόγω των αυξημένων εισαγωγών LNG, που υπερκάλυψαν τη μείωση εισαγωγών ρωσικού αερίου μέσω του αγωγού Turkstream από την πύλη Σιδηροκάστρου.

Τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 οι εισαγωγές ρωσικού αερίου και οι εισαγωγές LNG βρέθηκαν πολύ κοντά σε ποσότητες. Ωστόσο, πρώτο σε εισαγωγές ήταν το LNG από τις πύλες εισόδου της Αγίας Τριάδας και της Αμφιτρίτης με μερίδιο 43.7% (25.1 TWh) σημειώνοντας αύξηση 80,6% (+10.7 TWh) σε σχέση με τους πρώτους δέκα μήνες του 2024.

Δεύτερο σε εισαγωγές ήταν το ρωσικό αέριο μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου με μερίδιο 40.4% και αθροιστικές εισαγωγές 23,2 TWh, εμφανίζοντας μείωση 17,8% (-5 TWh), σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2024. Μάλιστα, τον Οκτώβριο 2025 και για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, οι εισαγωγές ρωσικού αερίου στην Ελλάδα μέσω αγωγού ήταν στην πρώτη θέση εισαγωγών με 2.43 TWh, παρά τη μικρή μείωση (3%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο όταν και πάλι το ρωσικό αέριο ξεπέρασε το LNG.

Σημειώνεται ότι το ρωσικό αέριο (αγωγού και LNG) ήταν πρώτη πηγή εισαγωγών ολόκληρη την περίοδο Ιουνίου 2023- Οκτωβρίου 2024, ενώ από τον Νοέμβριο του 2024 οι εισαγωγές ρωσικού LNG στην Ελλάδα ήταν μηδενικές. Στο 10μηνο του 2025, τελευταία σε εισαγωγές ήταν η πύλη της Νέας Μεσημβρίας με 15.9% (9,1 TWh). Οι εισαγωγές αζέρικου αερίου μέσω του αγωγού TAP και της πύλης της Νέας Μεσημβρίας έχουν μειωθεί κατά 10.6% (-1,1 TWh) σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2024.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές τον Οκτώβριο 2025 ήταν 0,69 TWh. Οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή και οι εξαγωγές από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν μηδενικές, συνεπώς το σύνολο των εξαγωγών ήταν από την πύλη του Σιδηροκάστρου.

Αθροιστικά τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 οι εξαγωγές ορυκτού αερίου έφτασαν τις 5,74 TWh. Tο συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο (97%, 5,6 TWh) των εξαγωγών του 10μηνου έγινε από την πύλη του Σιδηροκάστρου από όπου εισάγεται ρωσικό αέριο, ενώ πολύ μικρότερες ήταν οι ποσότητες που εξάχθηκαν από την πύλη της Κομοτηνής (0,16 TWh), και από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας (0.02 TWh).

Η κατανάλωση τον Οκτώβριο

Όσον αφορά ειδικά τον Οκτώβριο, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Οκτώβριο 2025 έφτασε τις 5.7 TWh που αποτελεί την υψηλότερη κατανάλωση των τελευταίων τεσσάρων ετών για τον μήνα Οκτώβριο καθώς και σε υψηλό τριμήνου.

Ο τομέας του ηλεκτρισμού ήταν υπεύθυνος για το 71% της συνολικής κατανάλωσης με 4 TWh και αύξηση 6.6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ακολούθησε ο τομέας της βιομηχανίας με 841 GWh και τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (37.4%). Τελευταία σε κατανάλωση ήταν τα δίκτυα με 808 GWh αλλά με σημαντική ποσοστιαία αύξηση 31.6% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2024, η συνολική εγχώρια ζήτηση αερίου αυξήθηκε κατά 19.6% (+928 GWh). Η ζήτηση στον ηλεκτρισμό και τα δίκτυα αυξήθηκε κατά 26.3% (+835 GWh) και 30.1% (187 GWh) αντίστοιχα, ενώ η ζήτηση στη βιομηχανία μειώθηκε κατά 10% (-93 Gwh).

Οι εισαγωγές τον προηγούμενο μήνα

Οι συνολικές εισαγωγές έφτασαν τις 5,7 TWh τον Οκτώβριο 2025 και υψηλό τετραμήνου, καταγράφοντας αύξηση 13,7% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Τη μεγαλύτερη συνεισφορά σε αυτή την αύξηση είχαν οι εισαγωγές LNG από τη Ρεβυθούσα, που έφτασαν τις 2,31 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση 42% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο, στην πρώτη θέση εισαγωγών παρέμεινε για δεύτερο συνεχόμενο μήνα το ρωσικό αέριο μέσω αγωγού από την πύλη του Σιδηροκάστρου με 2,43 TWh, με μικρή μείωση (3%) σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το αζέρικο αέριο από τον ΤΑP που εισάγεται μέσω της πύλης της Νέας Μεσημβρίας με 0,94 TWh, παρουσιάζοντας αύξηση 9.8% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Μηδενικές ήταν οι εισαγωγές LNG από την πύλη της Αμφιτρίτης που είναι σε διαδικασία επαναλειτουργίας από τα μέσα του Αυγούστου. Μηδενικές παρέμειναν και οι εισαγωγές από την πέμπτη πύλη εισόδου στους Κήπους όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.