Ακίνητα:-Αγοραπωλησίες-σε-προ-κρίσης-επίπεδα-και-εκτόξευση…-δεκαετίας-στους-πλειστηριασμούς

Στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας δεκαετίας εκτινάχθηκαν το 2024 οι πλειστηριασμοί, με τους συμβολαιογράφους να καταγράφουν, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον μεγαλύτερο όγκο εργηασιών από το 2015

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων σκαρφάλωσαν στις 145.765 πράξεις -επίδοση που παραπέμπει σε προ κρίσης επίπεδα-, ενώ μετά την κάμψη του 2023 οι γονικές παροχές, αλλά και οι δωρεές εν ζωή κινήθηκαν ξανά ανοδικά.

Συνολικά, το 2024 καταγράφηκαν 961.967 συμβολαιογραφικές πράξεις έναντι 837.726 το 2023 (+14,8%) και έναντι 535.992 το 2015 (+79,5%). Οι αγοραπωλησίες ακινήτων αποτέλεσαν έναν από τους βασικότερους πυλώνες της αύξησης του όγκου εργασιών των συμβολαιογράφων. Το 2024 ανήλθαν σε 145.765 πράξεις, αυξημένες κατά 19,4% σε σχέση με το 2023 (122.123 πράξεις). Σε σχέση με το 2015, όταν είχαν καταγραφεί 54.631 πράξεις, η αύξηση φτάνει στο εντυπωσιακό +166,8%. Πρόκειται για την πιο υψηλή επίδοση της τελευταίας δεκαετίας, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη δυναμική της αγοράς ακινήτων. Η αύξηση των αγοραπωλησιών αντανακλά την επιστροφή έντονης δραστηριότητας στην αγορά, στην παρουσία επενδυτικών κεφαλαίων, στα υψηλά επίπεδα ζήτησης για κατοικίες, αλλά και στο ενδιαφέρον για εξοχικά.

Πάνω και τα αυτοκίνητα

Οι πράξεις που αφορούν αυτοκίνητα αυξήθηκαν επίσης, φτάνοντας τις 1.958 (+7,8% σε σχέση με το 2023), αλλά υπολείπονται σημαντικά του 2015, οπότε είχαν καταγραφεί 2.772 πράξεις (-29,4%). Η κατηγορία των πλειστηριασμών παρουσιάζει την πιο εντυπωσιακή αύξηση μέσα στη δεκαετία. Το 2024 πραγματοποιήθηκαν 9.633 πλειστηριασμοί, έναντι 7.291 το 2023 (+32,1%). Σε σύγκριση με το 2015, όπου είχαν καταγραφεί μόλις 1.204 πράξεις, η αύξηση φτάνει στο 700,1%.

Η ανοδική τάση των πλειστηριασμών αναμένεται να διατηρηθεί όχι μόνο γιατί η ηλεκτρονική διαδικασία επιτρέπει τη διενέργεια μεγαλύτερου αριθμού, αλλά και γιατί έχουν αυξηθεί οι πιέσεις για τη διευθέτηση του ιδιωτικού χρέους. Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση και στις καταθέσεις κατασχετηρίων εκθέσεων, οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 15.180 (+2,4% σε σχέση με το 2023), υπερτριπλάσιες από το 2015 (+271,3%).

«Επαναφορά» για τις εν ζωή δωρεές

Οι δωρεές εν ζωή σημείωσαν το 2024 σημαντική επαναφορά μετά την κάμψη των προηγούμενων ετών. Καταγράφηκαν 21.413 πράξεις, αυξημένες κατά 31,3% έναντι του 2023 (16.312 πράξεις). Σε σχέση με το 2015, ο αριθμός των δωρεών εν ζωή είναι αυξημένος κατά 12,1%. Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και οι γονικές παροχές. Το 2024 ανήλθαν σε 38.056 πράξεις από 30.843 το 2023 (+23,4%). Παρά την έντονη πτώση του 2023, η μακροπρόθεσμη σύγκριση δείχνει ότι οι γονικές παροχές έχουν αυξηθεί κατά 34,7% από το 2015, όταν είχαν καταγραφεί 28.258 πράξεις. Η άνοδος πιθανότατα σχετίζεται με τη μεταβίβαση περιουσίας μεταξύ συγγενών εν μέσω ανατιμήσεων στην αγορά ακινήτων, καθώς και με τις ευνοϊκές συνθήκες φορολόγησης που παραμένουν σε ισχύ για τις ενδοοικογενειακές μεταβιβάσεις.

Το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ

Καταλυτικό ρόλο έχει παίξει το αφορολόγητο των 800.000 ευρώ. Άλλος ένας τομέας στον οποίο αναμένεται συνέχιση της ανοδικής πορείας, καθώς όσο θα πλησιάζουμε προς το 2027 (έτος που αναμένεται να δρομολογηθεί η αύξηση των αντικειμενικών αξιών) τόσο θα αυξάνεται το ενδιαφέρον των οικογενειών να διευθετήσουν τα περιουσιακά τους ζητήματα. Οι διαθήκες αυξήθηκαν σημαντικά φτάνοντας τις 39.438, ενισχυμένες κατά 19,1% συγκριτικά με το 2023. Από το 2015, ο αριθμός τους αυξήθηκε κατά 25,1%. Τα πληρεξούσια επέστρεψαν επίσης σε άνοδο, φτάνοντας τις 220.392 πράξεις (+6% σε σχέση με το 2023 και +14,7% σε σχέση με το 2015).

Στις «Άλλες πράξεις», οι οποίες περιλαμβάνουν μισθωτήρια, προσύμφωνα, συστάσεις οριζόντιας ιδιοκτησίας, ένορκες βεβαιώσεις και πλήθος άλλων συμβολαιογραφικών πράξεων, καταγράφηκε σημαντική αύξηση: οι 447.229 πράξεις του 2024 αποτελούν άνοδο 17% έναντι του 2023 και 127,8% σε σχέση με το 2015.