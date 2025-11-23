Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Sunday, November 23
    Κεραμέως:-Από-αύριο-προσωποποιημένη-ενημέρωση-για-τα-250-ευρώ-σε-χαμηλοσυνταξιούχους
    Κεραμέως: Από αύριο προσωποποιημένη ενημέρωση για τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

    Κεραμέως: Από αύριο προσωποποιημένη ενημέρωση για τα 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους

    Οικονομία 1 Min Read

    «Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός».

    Αυτό ανέφερε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της στο Χ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

    Όπως ενημέρωσε, επίσης από αύριο θα βρίσκεται στη διάθεση των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com